Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Рексхэм - Брэдфорд Сити
Рексхэм - Брэдфорд Сити: обзор матча 10 февраля 2024
Рексхэм
10.02.2024, суббота, 18:00
Англия. Вторая лига, 32 тур
0 : 1
Завершен
Брэдфорд Сити
90'
Э. Кук
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Рексхэм - Брэдфорд Сити
90'
+3
Замена
С. Стаббс
️️️️
К. Одуор
90'
ГОЛ! 0:1!
Э. Кук
Замена
Д. Менди
️️️️
Д. МакКлин
88'
83'
Пенальти не реализован!
Э. Кук
Замена
J. Jones
️️️️
Э. Кэннон
81'
Замена
Д. Мэрриот
️️️️
П. Маллин
81'
Замена
С. Долби
️️️️
С. Флетчер
70'
Замена
L. Bolton
️️️️
R. Barnett
70'
65'
Замена
К. Одуор
️️️️
H. Chapman
65'
Замена
J. Young
️️️️
К. Кавана
64'
Желтая карточка
Д. Томкинсон
45'
+2
Желтая карточка
A. Gilliead
41'
Замена
К. МакДональд
️️️️
Л. Ричардс
25'
Желтая карточка
M. Platt
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рексхэм
13
Артур Оконкво
ВР
19
Ryan Barnett
ЦЗ
6
Eoghan O'Connell
ЦЗ
16
Джеймс МакКлин
ЦП
7
Энди Кэннон
ЦП
12
Джордж Эванс
ЦП
18
Elliott Lee
ЦФ
6
Aaron Hayden
ЦФ
4
Ben Tozer
(К)
ЦФ
26
Стивен Флетчер
ЦФ
10
Пол Маллин
ЦФ
Главный тренер
Фил Паркинсон
Брэдфорд Сити
24
Sam Walker
ВР
3
Джонатан Томкинсон
ЦЗ
12
Льюис Ричардс
ЦЗ
21
Ричард Смолвуд
(К)
ЦП
20
Harrison Chapman
ЦП
10
Калум Кавана
ЦФ
5
Matthew Platt
ЦФ
17
Ciaran Kelly
ЦФ
2
Brad Halliday
ЦФ
17
Alex Gilliead
ЦФ
39
Энди Кук
ЦФ
Рексхэм
33
Mark Howard
ВР
17
Джейкоб Менди
ЛЗ
4
Max Cleworth
ЦЗ
8
Luke Bolton
ЦП
10
Сэм Долби
ЦФ
24
James Jones
ЦФ
7
Джек Мэрриот
ЦФ
Брэдфорд Сити
29
Кларк Одуор
ЛЗ
6
Сэм Стаббс
ЦЗ
29
Кевин МакДональд
ОП
23
Bobby Pointon
ЦФ
13
Colin Doyle
ЦФ
29
Тайлер Смит
ЦФ
20
Jake Young
ЦФ
2-3-5
13
Оконкво
19
6
16
МакКлин
7
Кэннон
12
Эванс
6
10
Маллин
26
Флетчер
4
18
2-2-5
24
3
Томкинсон
12
Ричардс
21
Смолвуд
20
5
39
Кук
17
2
17
16
МакКлин
17
Менди
17
Менди
16
МакКлин
19
8
8
19
26
Флетчер
10
Долби
10
Долби
26
Флетчер
7
Кэннон
24
24
7
Кэннон
10
Маллин
7
Мэрриот
7
Мэрриот
10
Маллин
20
29
Одуор
29
Одуор
20
Одуор
6
Стаббс
6
Стаббс
Одуор
12
Ричардс
29
МакДональд
29
МакДональд
12
Ричардс
10
Кавана
20
20
10
Кавана
Остались в запасе
Рексхэм
Брэдфорд Сити
33
Mark Howard
ВР
4
Max Cleworth
ЦЗ
Главный тренер
Фил Паркинсон
23
Bobby Pointon
ЦФ
13
Colin Doyle
ЦФ
29
Тайлер Смит
ЦФ
Остались в запасе
33
Mark Howard
ВР
4
Max Cleworth
ЦЗ
Остались в запасе
23
Bobby Pointon
ЦФ
13
Colin Doyle
ЦФ
29
Тайлер Смит
ЦФ
Главный тренер
Фил Паркинсон
Статистика матча Рексхэм - Брэдфорд Сити
3
Всего ударов по воротам
16
10
Удары в створ
5
8
Владение мячом %
63
37
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Угловые удары
11
3
Нарушения
5
19
Офсайды
2
2
Количество передач
450
284
Сейвы
7
5
Точность передач %
76
59
Удары мимо ворот
8
1
Блокированные удары
3
1
Удары из пределов штрафной
11
6
Удары из-за пределов штрафной
5
4
Матчи команд
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Рексхэм
- : -
28.11.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бристоль Сити
1 : 1
24.11.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Линкольн
0 : 1
21.11.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Рексхэм
1 : 1
07.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Рексхэм
2 : 0
04.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 0
30.10.2026
Рексхэм
Брэдфорд Сити
Англия. Первая лига, 17 тур
Уиком Уондерерс
- : -
28.11.2026
Брэдфорд Сити
Англия. Первая лига, 8 тур
Брэдфорд Сити
3 : 0
24.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 16 тур
Брэдфорд Сити
2 : 2
21.11.2026
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 14 тур
Брэдфорд Сити
0 : 3
31.10.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Брэдфорд Сити
2 : 0
27.10.2026
Питерборо Юнайтед
Англия. Первая лига, 13 тур
Оксфорд
0 : 0
24.10.2026
Брэдфорд Сити
Новости команд
Все
Рексхэм
Брэдфорд Сити
Определились четвертьфинальные пары Кубка английской лиги
30 октября
1
У Джеррарда есть вариант возвращения к тренерской работе
17 октября
1
Определились пары 1/8 финала Кубка английской лиги
17 сентября
Бензема, Погба и еще 20 игроков попали в список самых звездных свободных агентов от BBC
3 сентября
4
«Миллуолл» – «Рексхэм»: кто победит в матче 4-го тура Чемпионшипа 2026/2027
1 сентября
У Джеррарда есть вариант возвращения к тренерской работе
17 октября
1
Бензема, Погба и еще 20 игроков попали в список самых звездных свободных агентов от BBC
3 сентября
4
«Миллуолл» – «Рексхэм»: кто победит в матче 4-го тура Чемпионшипа 2026/2027
1 сентября
«Спартак» поборется за форварда сборной Уругвая
21 июля
13
Голливудский актер Рейнольдс отреагировал на невыход своего клуба в АПЛ
5 мая
1
Определились четвертьфинальные пары Кубка английской лиги
30 октября
1
Определились пары 1/8 финала Кубка английской лиги
17 сентября
Кубок лиги. «Манчестер Сити», «Арсенал», «Тоттенхэм» и «Ньюкасл» прошли в 1/8 финала
2025.09.24 23:52
«Ньюкасл» – «Брэдфорд»: прогноз и ставки на матч 24 сентября 2025 с коэффициентом 1.75
2025.09.23 09:52
Чемпионшип. «Мидлсбро» добыл путевку в АПЛ и другие результаты
2016.05.07 16:35
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+