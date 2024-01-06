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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Брэдфорд Сити - Кроули Таун
Брэдфорд Сити - Кроули Таун: обзор матча 06 января 2024
Брэдфорд Сити
06.01.2024, суббота, 18:00
Англия. Вторая лига, 27 тур
2 : 4
Завершен
Кроули Таун
61'
Л. Райдхэлг
79'
C. Addai (АГ)
12'
Д. Орси
85'
A. Campbell
90+7'
Д. Орси (П)
90+10'
K. Lolos
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Брэдфорд Сити - Кроули Таун
90'
+10
ГОЛ! 2:4!
K. Lolos
Пас отдал
Л. Келли
Желтая карточка
M. Derbyshire
90'
+7
90'
+7
ГОЛ с пенальти! 2:3!
Д. Орси
Замена
M. Derbyshire
️️️️
Л. Райдхэлг
90'
85'
ГОЛ! 2:2!
A. Campbell
82'
Замена
H. Forster
️️️️
R. Darcy
ГОЛ в свои ворота! 2:1!
C. Addai
79'
Пенальти не реализован!
Э. Кук
79'
69'
Замена
K. Lolos
️️️️
J. Roles
Замена
V. Oliver
️️️️
Т. Смит
65'
ГОЛ! 1:1!
Л. Райдхэлг
61'
19'
Желтая карточка
L. Maguire
16'
Желтая карточка
Н. Царулла
12'
ГОЛ! 0:1!
Д. Орси
Пас отдал
Н. Царулла
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брэдфорд Сити
21
Гарри Льюис
ВР
29
Кларк Одуор
ЛЗ
3
Лиам Райдхэлг
ЛЗ
3
Джонатан Томкинсон
ЦЗ
21
Ричард Смолвуд
(К)
ЦП
2
Brad Halliday
ЦФ
17
Alex Gilliead
ЦФ
17
Ciaran Kelly
ЦФ
5
Matthew Platt
ЦФ
39
Энди Кук
ЦФ
29
Тайлер Смит
ЦФ
Кроули Таун
34
Corey Addai
ВР
3
Дион Конрой
(К)
ЦЗ
5
Laurence Maguire
ЦЗ
12
Уилл Райт
ПЗ
26
Jay Williams
ЦП
4
Лайам Келли
ЦП
49
Ronan Darcy
ЦП
11
Jack Roles
ЦФ
9
Данило Орси
ЦФ
25
Ник Царулла
ЦФ
28
Adam Campbell
ЦФ
Главный тренер
Скотт Линдси
Брэдфорд Сити
3
Эш Тэйлор
ЦЗ
29
Кевин МакДональд
ОП
20
Harrison Chapman
ЦП
13
Colin Doyle
ЦФ
27
Matt Derbyshire
ЦФ
23
Bobby Pointon
ЦФ
11
Vadaine Oliver
ЦФ
Кроули Таун
26
Luca Ashby-Hammond
ВР
5
Harry Ransom
ЦЗ
2
Келлан Гордон
ПАЗ
20
Joy Mukena
ЦП
11
Камарай Свайер
АП
7
Harry Forster
ЦФ
17
Klaidi Lolos
ЦФ
3-1-5
21
Льюис
3
Райдхэлг
3
Томкинсон
29
Одуор
21
Смолвуд
17
29
Смит
39
Кук
5
17
3-3-4
34
12
Райт
5
3
Конрой
26
4
Келли
49
28
25
Царулла
9
Орси
11
3
Райдхэлг
27
27
3
Райдхэлг
29
Смит
11
11
29
Смит
49
7
7
49
11
17
17
11
Остались в запасе
Брэдфорд Сити
Кроули Таун
3
Эш Тэйлор
ЦЗ
29
Кевин МакДональд
ОП
20
Harrison Chapman
ЦП
13
Colin Doyle
ЦФ
23
Bobby Pointon
ЦФ
26
Luca Ashby-Hammond
ВР
5
Harry Ransom
ЦЗ
2
Келлан Гордон
ПАЗ
20
Joy Mukena
ЦП
11
Камарай Свайер
АП
Главный тренер
Скотт Линдси
Остались в запасе
3
Эш Тэйлор
ЦЗ
29
Кевин МакДональд
ОП
20
Harrison Chapman
ЦП
13
Colin Doyle
ЦФ
23
Bobby Pointon
ЦФ
Остались в запасе
26
Luca Ashby-Hammond
ВР
5
Harry Ransom
ЦЗ
2
Келлан Гордон
ПАЗ
20
Joy Mukena
ЦП
11
Камарай Свайер
АП
Главный тренер
Скотт Линдси
Статистика матча Брэдфорд Сити - Кроули Таун
1
2
Всего ударов по воротам
20
12
Удары в створ
8
6
Владение мячом %
52
48
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
10
1
Нарушения
6
11
Офсайды
5
1
Количество передач
420
404
Сейвы
2
7
Точность передач %
63
59
Удары мимо ворот
6
3
Блокированные удары
6
3
Удары из пределов штрафной
16
7
Удары из-за пределов штрафной
4
5
Матчи команд
Брэдфорд Сити
Англия. Первая лига, 17 тур
Уиком Уондерерс
- : -
28.11.2026
Брэдфорд Сити
Англия. Первая лига, 8 тур
Брэдфорд Сити
3 : 0
24.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 16 тур
Брэдфорд Сити
2 : 2
21.11.2026
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 14 тур
Брэдфорд Сити
0 : 3
31.10.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Брэдфорд Сити
2 : 0
27.10.2026
Питерборо Юнайтед
Англия. Первая лига, 13 тур
Оксфорд
0 : 0
24.10.2026
Брэдфорд Сити
Кроули Таун
Англия. Вторая лига, 17 тур
Эксетер Сити
- : -
28.11.2026
Кроули Таун
Англия. Вторая лига, 8 тур
Кроули Таун
0 : 0
24.11.2026
Барнет
Англия. Вторая лига, 16 тур
Кроули Таун
2 : 1
21.11.2026
Флитвуд
Англия. Вторая лига, 14 тур
Олдхэм
0 : 1
31.10.2026
Кроули Таун
Англия. Вторая лига, 13 тур
Кроули Таун
1 : 1
24.10.2026
Транмер
Англия. Вторая лига, 12 тур
Кроули Таун
2 : 3
20.10.2026
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