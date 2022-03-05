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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Престон - Борнмут
Престон - Борнмут: обзор матча 05 марта 2022
Престон
05.03.2022, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 36 тур
2 : 1
Завершен
Борнмут
54'
К. Арчер
89'
Э. Риис
50'
Д. Лоу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Престон - Борнмут
Желтая карточка
А. Брауне
90'
ГОЛ! 2:1!
Э. Риис
Пас отдал
А. Брауне
89'
Желтая карточка
Д. Джонсон
82'
80'
Замена
Б. Пирсон
️️️️
Т. Кантвелл
Замена
Д. Мерфи
️️️️
Б. Поттс
75'
Замена
Э. Риис
️️️️
Ч. Эванс
75'
67'
Замена
Р. Кристи
️️️️
Д. Энтони
67'
Замена
И. Лейрд
️️️️
А. Смит
Замена
А. Маккэнн
️️️️
Д. Ирл
63'
Желтая карточка
С. ван ден Берг
58'
ГОЛ! 1:1!
К. Арчер
Пас отдал
Д. Джонсон
54'
50'
ГОЛ! 0:1!
Д. Лоу
Пас отдал
Д. Энтони
Желтая карточка
Б. Поттс
24'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Престон
1
Даниэль Иверсен
ВР
32
Джош Ирл
ЛЗ
4
Бамбо Диаби
ЦЗ
4
Сепп ван ден Берг
ЦЗ
16
Эндрю Хьюз
ЦЗ
44
Брэд Поттс
ЦП
8
Алан Брауне
ЦП
8
Бен Уайтмэн
ЦП
14
Даниэль Джонсон
ЦП
9
Кэмерон Арчер
ЦФ
17
Чед Эванс
ЦФ
Главный тренер
Алекс Нил
Борнмут
12
Марк Траверс
ВР
33
Джордан Земура
ЛЗ
3
Натаниэль Филлипс
ЦЗ
6
Ллойд Келли
ЦЗ
15
Адам Смит
ЦЗ
10
Тодд Кантвелл
ЛВ
10
Льюис Кук
ЦП
8
Филип Биллинг
ЦП
9
Джамал Лоу
ПВ
19
Доминик Соланке
ЦФ
19
Джейдон Энтони
ЦФ
Главный тренер
Скотт Паркер
Престон
1
Коннор Рипли
ВР
20
Paul Huntington
ЦЗ
2
Джо Рафферти
ЦЗ
8
Алистер Маккэнн
ЦП
7
Скотт Синклейр
ЦП
23
Джош Мерфи
ЦФ
17
Эмиль Риис
ЦФ
Борнмут
28
Фредди Вудман
ВР
2
Крис Мефам
ЦЗ
2
Итан Лейрд
ПЗ
23
Сирики Дембеле
ЛВ
4
Бен Пирсон
ЦП
10
Эмилиано Маркондес
ЦП
10
Райан Кристи
АП
4-4-2
1
Иверсен
32
Ирл
4
ван ден Берг
16
Хьюз
4
Диаби
44
Поттс
8
Уайтмэн
14
Джонсон
8
Брауне
17
Эванс
9
Арчер
4-2-2-2
12
Траверс
3
Филлипс
6
Келли
15
Смит
33
Земура
10
Кук
8
Биллинг
9
Лоу
10
Кантвелл
19
Энтони
19
Соланке
32
Ирл
8
Маккэнн
8
Маккэнн
32
Ирл
44
Поттс
23
Мерфи
23
Мерфи
44
Поттс
17
Эванс
17
Риис
17
Риис
17
Эванс
15
Смит
2
Лейрд
2
Лейрд
15
Смит
10
Кантвелл
4
Пирсон
4
Пирсон
10
Кантвелл
19
Энтони
10
Кристи
10
Кристи
19
Энтони
Остались в запасе
Престон
Борнмут
1
Коннор Рипли
ВР
20
Paul Huntington
ЦЗ
2
Джо Рафферти
ЦЗ
7
Скотт Синклейр
ЦП
Главный тренер
Алекс Нил
23
Сирики Дембеле
ЛВ
28
Фредди Вудман
ВР
2
Крис Мефам
ЦЗ
10
Эмилиано Маркондес
ЦП
Главный тренер
Скотт Паркер
Остались в запасе
1
Коннор Рипли
ВР
20
Paul Huntington
ЦЗ
2
Джо Рафферти
ЦЗ
7
Скотт Синклейр
ЦП
Остались в запасе
23
Сирики Дембеле
ЛВ
28
Фредди Вудман
ВР
2
Крис Мефам
ЦЗ
10
Эмилиано Маркондес
ЦП
Главный тренер
Алекс Нил
Главный тренер
Скотт Паркер
Статистика матча Престон - Борнмут
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
0
Матчи команд
Престон
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Престон
- : -
28.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Кардифф
0 : 4
24.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
1 : 1
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Борнмут
Лига Европы, 5 тур
Сельта
- : -
26.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
2 : 0
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ипсвич Таун
1 : 2
08.11.2026
Борнмут
Лига Европы, 4 тур
Спарта
1 : 3
05.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Информация о матче
Стадион:
Дипдэйл
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