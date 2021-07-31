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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Борнмут - Милтон Кинс Донс
Борнмут - Милтон Кинс Донс: обзор матча 31 июля 2021
Борнмут
31.07.2021, суббота, 17:00
Англия. Кубок лиги, 1/64 финала
5 : 0
Завершен
Милтон Кинс Донс
35'
Д. Брукс
47'
Д. Соланке
72'
Ф. Биллинг
83'
Д. Брукс
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Борнмут - Милтон Кинс Донс
Желтая карточка
Д. Земура
88'
ГОЛ! 4:0!
Д. Брукс
83'
75'
Замена
Д. Мартин
️️️️
Т. Уотсон
Желтая карточка
Д. Соланке
73'
ГОЛ! 3:0!
Ф. Биллинг
72'
Замена
Д. Станислас
️️️️
Э. Маркондес
66'
62'
Желтая карточка
Д. Харви
60'
Желтая карточка
Д. Касуму
ГОЛ! 2:0!
Д. Соланке
Пас отдал
А. Смит
47'
Замена
Д. Земура
️️️️
Д. Стейси
41'
ГОЛ! 1:0!
Д. Брукс
Пас отдал
Г. Килкенни
35'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Борнмут
12
Марк Траверс
ВР
15
Адам Смит
ЦЗ
6
Ллойд Келли
ЦЗ
3
Джек Стейси
ПЗ
8
Филип Биллинг
ЦП
10
Эмилиано Маркондес
ЦП
18
Гэвин Килкенни
ЦП
7
Дэвид Брукс
ПВ
19
Доминик Соланке
ЦФ
19
Джейдон Энтони
ЦФ
4
Zeno Ibsen Rossi
ЦФ
Главный тренер
Скотт Паркер
Милтон Кинс Донс
27
Мо Эиса
ЦФ
10
Скотт Твайн
ЦФ
3
Даниэль Харви
ЦФ
18
Дэвид Касуму
ЦФ
27
Теннай Уотсон
ЦФ
Главный тренер
Карл Робинсон
Борнмут
33
Джордан Земура
ЛЗ
19
Джуниор Станислас
ЛВ
23
Kyle Taylor
ЦП
23
Уилл Деннис
ЦФ
0
Christian Saydee
ЦФ
Милтон Кинс Донс
16
Джош Мартин
ЦФ
7
Итан Робсон
ЦФ
3
Dean Lewington
ЦФ
33
Зак Джулс
ЦФ
3-3-1-3
12
Траверс
15
Смит
6
Келли
3
Стейси
8
Биллинг
10
Маркондес
18
Килкенни
7
Брукс
4
19
Энтони
19
Соланке
5
27
Эиса
27
Уотсон
18
Касуму
3
Харви
10
Твайн
10
Маркондес
19
Станислас
19
Станислас
10
Маркондес
3
Стейси
33
Земура
33
Земура
3
Стейси
27
Уотсон
16
Мартин
16
Мартин
27
Уотсон
Остались в запасе
Борнмут
Милтон Кинс Донс
23
Kyle Taylor
ЦП
23
Уилл Деннис
ЦФ
0
Christian Saydee
ЦФ
Главный тренер
Скотт Паркер
7
Итан Робсон
ЦФ
3
Dean Lewington
ЦФ
33
Зак Джулс
ЦФ
Главный тренер
Карл Робинсон
Остались в запасе
23
Kyle Taylor
ЦП
23
Уилл Деннис
ЦФ
0
Christian Saydee
ЦФ
Остались в запасе
7
Итан Робсон
ЦФ
3
Dean Lewington
ЦФ
33
Зак Джулс
ЦФ
Главный тренер
Скотт Паркер
Главный тренер
Карл Робинсон
Статистика матча Борнмут - Милтон Кинс Донс
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
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Борнмут
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Сельта
- : -
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2 : 0
31.10.2026
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Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
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Англия. Первая лига, 17 тур
Милтон Кинс Донс
- : -
28.11.2026
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Англия. Первая лига, 16 тур
Мэнсфилд Таун
1 : 1
21.11.2026
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Англия. Первая лига, 15 тур
Милтон Кинс Донс
6 : 2
14.11.2026
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 14 тур
Милтон Кинс Донс
6 : 1
31.10.2026
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 8 тур
Милтон Кинс Донс
4 : 1
27.10.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 13 тур
Стивенидж
0 : 1
24.10.2026
Милтон Кинс Донс
Информация о матче
Стадион:
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