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Расписание матчей
Англия. Кубок
Йовил - Борнмут
Йовил - Борнмут: обзор матча 08 января 2022
Йовил
08.01.2022, суббота, 20:45
Англия. Кубок, 1/32 финала
1 : 3
Завершен
Борнмут
48'
J. Quigley
19'
Э. Маркондес
43'
Э. Маркондес
70'
Э. Маркондес
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Йовил - Борнмут
90'
+1
Желтая карточка
Z. Ibsen Rossi
90'
Замена
B. Camp
️️️️
Б. Пирсон
Замена
R. Reid
️️️️
D. Gorman
86'
70'
ГОЛ! 1:3!
Э. Маркондес
Замена
C. Wakefield
️️️️
M. Williams
69'
65'
Желтая карточка
Б. Пирсон
64'
Замена
Р. Брэди
️️️️
Д. Энтони
ГОЛ! 1:2!
J. Quigley
Пас отдал
Т. Ноулз
48'
43'
ГОЛ! 0:2!
Э. Маркондес
Пас отдал
Д. Энтони
Желтая карточка
D. Moss
34'
19'
ГОЛ! 0:1!
Э. Маркондес
Пас отдал
К. Мефам
Желтая карточка
M. Worthington
8'
Желтая карточка
D. Gorman
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Йовил
24
Morgan Williams
ЦЗ
32
Joshua Staunton
ЦЗ
6
Luke Wilkinson
ЦЗ
22
Daniel Moss
ЦЗ
8
Matt Worthington
ЦЗ
8
Dale Gorman
ЦП
33
Dillon Barnes
ЦФ
9
Joe Quigley
ЦФ
7
Том Ноулз
ЦФ
17
Jordan Barnett
ЦФ
3
Max Hunt
ЦФ
Главный тренер
Гэри Джонсон
Борнмут
1
Эрьян Нюланд
ВР
3
Лейф Дэвис
ЛЗ
2
Крис Мефам
ЦЗ
4
Бен Пирсон
ЦП
10
Эмилиано Маркондес
ЦП
18
Гэвин Килкенни
ЦП
9
Джамал Лоу
ПВ
19
Джейдон Энтони
ЦФ
4
Zeno Ibsen Rossi
ЦФ
22
Натан Мория-Уэлш
ЦФ
17
Морган Роджерс
ЦФ
Главный тренер
Скотт Паркер
Йовил
12
Max Evans
ВР
3
Джахайм Хедли
ЦЗ
19
Charlie Wakefield
ЦЗ
16
Sonny Blu Lo Everton
ЦП
19
Джек Робинсон
ЦФ
15
Alex Bradley
ЦФ
23
Adi Yussuf
ЦФ
9
Reuben Reid
ЦФ
Борнмут
12
Марк Траверс
ВР
44
Brennan Camp
ЦЗ
6
Ллойд Келли
ЦЗ
3
Джек Стейси
ПЗ
11
Робби Брэди
ЛП
10
Льюис Кук
ЦП
23
Уилл Деннис
ЦФ
0
Christian Saydee
ЦФ
3-2-1-5
6
22
8
32
24
8
9
3
17
7
Ноулз
33
2-3-1-4
1
Нюланд
2
Мефам
3
Дэвис
4
Пирсон
10
Маркондес
18
Килкенни
9
Лоу
17
Роджерс
22
Мория-Уэлш
4
19
Энтони
24
19
19
24
8
9
9
8
4
Пирсон
44
44
4
Пирсон
19
Энтони
11
Брэди
11
Брэди
19
Энтони
Остались в запасе
Йовил
Борнмут
12
Max Evans
ВР
3
Джахайм Хедли
ЦЗ
16
Sonny Blu Lo Everton
ЦП
19
Джек Робинсон
ЦФ
15
Alex Bradley
ЦФ
23
Adi Yussuf
ЦФ
Главный тренер
Гэри Джонсон
3
Джек Стейси
ПЗ
12
Марк Траверс
ВР
6
Ллойд Келли
ЦЗ
10
Льюис Кук
ЦП
23
Уилл Деннис
ЦФ
0
Christian Saydee
ЦФ
Главный тренер
Скотт Паркер
Остались в запасе
12
Max Evans
ВР
3
Джахайм Хедли
ЦЗ
16
Sonny Blu Lo Everton
ЦП
19
Джек Робинсон
ЦФ
15
Alex Bradley
ЦФ
23
Adi Yussuf
ЦФ
Остались в запасе
3
Джек Стейси
ПЗ
12
Марк Траверс
ВР
6
Ллойд Келли
ЦЗ
10
Льюис Кук
ЦП
23
Уилл Деннис
ЦФ
0
Christian Saydee
ЦФ
Главный тренер
Гэри Джонсон
Главный тренер
Скотт Паркер
Статистика матча Йовил - Борнмут
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Йовил
Англия. Национальная лига, 20 тур
Хэрроджейт
- : -
28.11.2026
Йовил
Англия. Национальная лига, 19 тур
Истли
1 : 3
24.11.2026
Йовил
Англия. Национальная лига, 18 тур
Йовил
3 : 2
21.11.2026
Форест Грин
Англия. Национальная лига, 17 тур
Йовил
2 : 2
14.11.2026
Борэм Вуд
Англия. Национальная лига, 16 тур
Галифакс
2 : 0
31.10.2026
Йовил
Англия. Национальная лига, 15 тур
Хорнчерч
1 : 2
27.10.2026
Йовил
Борнмут
Лига Европы, 5 тур
Сельта
- : -
26.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
2 : 0
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ипсвич Таун
1 : 2
08.11.2026
Борнмут
Лига Европы, 4 тур
Спарта
1 : 3
05.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Информация о матче
Стадион:
Хюиш Парк
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