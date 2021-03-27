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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Босния и Герцеговина - Коста-Рика
Босния и Герцеговина - Коста-Рика: обзор матча 27 марта 2021
Босния и Герцеговина
27.03.2021, суббота, 20:00
Товарищеские матчи. Сборные
0 : 0
Завершен
Коста-Рика
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Босния и Герцеговина - Коста-Рика
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Босния и Герцеговина
Лига наций, Финал
Босния и Герцеговина
- : -
25.03.2027
Дания
Лига наций, 6 тур
Босния и Герцеговина
2 : 1
17.11.2026
Румыния
Лига наций, 5 тур
Швеция
3 : 2
14.11.2026
Босния и Герцеговина
Лига наций, 4 тур
Босния и Герцеговина
1 : 0
05.10.2026
Польша
Лига наций, 3 тур
Босния и Герцеговина
1 : 1
02.10.2026
Швеция
Лига наций, 2 тур
Румыния
2 : 4
28.09.2026
Босния и Герцеговина
Коста-Рика
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
7 : 0
18.11.2026
Коста-Рика
Товарищеские матчи. Сборные
Эквадор
2 : 0
14.11.2026
Коста-Рика
Товарищеские матчи. Сборные
Англия
3 : 0
10.06.2026
Коста-Рика
Товарищеские матчи. Сборные
Колумбия
3 : 1
02.06.2026
Коста-Рика
Товарищеские матчи. Сборные
Коста-Рика
0 : 5
31.03.2026
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