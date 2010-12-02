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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Боруссия Д - Карпаты
Боруссия Д - Карпаты: обзор матча 02 декабря 2010
Боруссия Д
02.12.2010, четверг, 21:00
Лига Европы, группа J, 5 тур
3 : 0
Завершен
Карпаты
7'
С. Кагава
50'
М. Хуммельс
89'
Р. Левандовски
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Боруссия Д - Карпаты
ГОЛ! 3:0!
Р. Левандовски
Пас отдал
М. Зидан
Замена
Б. Баранец
️️️️
Д. Кожанов
Замена
Д. Ле Таллек
️️️️
К. Гросскройц
Замена
Г. Баранец
️️️️
С. Годвин
Травма
С. Годвин
Замена
М. Зидан
️️️️
С. Кагава
Замена
А. Да Силва
️️️️
С. Бендер
Замена
А. Гурули
️️️️
М. Кополовец
ГОЛ! 2:0!
М. Хуммельс
Пас отдал
Н. Шахин
Желтая карточка
С. Годвин
ГОЛ! 1:0!
С. Кагава
Пас отдал
Н. Шахин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия Д
1
Роман Вайденфеллер
(К)
ВР
29
Марсель Шмельцер
ЛЗ
5
Свен Бендер
ЦЗ
3
Невен Суботич
ЦЗ
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
26
Лукаш Пищек
ПЗ
6
Кевин Гросскройц
ЛП
8
Нури Шахин
ЦП
10
Синдзи Кагава
АП
16
Якуб Блащиковски
ПП
9
Роберт Левандовски
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Карпаты
1
Виталий Руденко
ВР
22
Данило Авелар
ЛЗ
44
Вячеслав Чечер
ЦЗ
4
Неманья Тубич
ЦЗ
44
Артем Федецкий
ПЗ
18
Михаил Кополовец
ЛП
7
Самсон Годвин
ОП
19
Андрей Ткачук
ОП
16
Игорь Худобяк
(К)
ЦП
9
Денис Кожанов
ПП
79
Сергей Кузнецов
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
Боруссия Д
22
Митчелл Лангерак
ВР
0
Деде
ЛЗ
28
Фелипе Сантана
ЦЗ
6
Дамьен Ле Таллек
ОП
8
Антонио Да Силва
ЦП
27
Марио Гетце
АП
10
Мохаммед Зидан
ЦФ
Карпаты
23
Роман Мисак
ВР
19
Борис Баранец
ЛЗ
4
Иван Милошевич
ЦЗ
15
Тарас Петривский
ПЗ
9
Ярослав Мартынюк
ОП
9
Александр Гурули
ЦП
6
Григорий Баранец
АП
3-2-3-1-1
1
Вайденфеллер
5
Бендер
3
Суботич
15
Хуммельс
29
Шмельцер
26
Пищек
6
Гросскройц
8
Шахин
16
Блащиковски
10
Кагава
9
Левандовски
4-2-3-1
1
Руденко
44
Федецкий
44
Чечер
4
Тубич
22
Авелар
7
Годвин
19
Ткачук
9
Кожанов
16
Худобяк
18
Кополовец
79
Кузнецов
6
Гросскройц
6
Ле Таллек
6
Ле Таллек
6
Гросскройц
5
Бендер
8
Да Силва
8
Да Силва
5
Бендер
10
Кагава
10
Зидан
10
Зидан
10
Кагава
9
Кожанов
19
Баранец
19
Баранец
9
Кожанов
18
Кополовец
9
Гурули
9
Гурули
18
Кополовец
7
Годвин
6
Баранец
6
Баранец
7
Годвин
Остались в запасе
Боруссия Д
Карпаты
22
Митчелл Лангерак
ВР
0
Деде
ЛЗ
28
Фелипе Сантана
ЦЗ
27
Марио Гетце
АП
Главный тренер
Юрген Клопп
23
Роман Мисак
ВР
4
Иван Милошевич
ЦЗ
15
Тарас Петривский
ПЗ
9
Ярослав Мартынюк
ОП
Главный тренер
Олег Кононов
Остались в запасе
22
Митчелл Лангерак
ВР
0
Деде
ЛЗ
28
Фелипе Сантана
ЦЗ
27
Марио Гетце
АП
Остались в запасе
23
Роман Мисак
ВР
4
Иван Милошевич
ЦЗ
15
Тарас Петривский
ПЗ
9
Ярослав Мартынюк
ОП
Главный тренер
Юрген Клопп
Главный тренер
Олег Кононов
Статистика матча Боруссия Д - Карпаты
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Карпаты
- : -
21.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Карпаты
5 : 0
02.11.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Черноморец
0 : 0
25.10.2026
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Карпаты
2 : 2
18.10.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Динамо К
1 : 0
11.10.2026
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 7 тур
Карпаты
1 : 1
20.09.2026
Верес
Информация о матче
Главный судья:
Эрик Брамхар
(Рейссен)
Стадион:
Сигнал Идуна Парк
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