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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Брюгге - Боруссия Д
Брюгге - Боруссия Д: обзор матча 18 сентября 2024
Брюгге
18.09.2024, среда, 22:00
Лига чемпионов, 1 тур
0 : 3
Завершен
Боруссия Д
76'
Д. Гиттенс
86'
Д. Гиттенс
90+6'
С. Гирасси (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Брюгге - Боруссия Д
90'
+6
ГОЛ с пенальти! 0:3!
С. Гирасси
87'
Замена
Я. Коуто
️️️️
К. Адейеми
86'
ГОЛ! 0:2!
Д. Гиттенс
Пас отдал
Ф. Нмеча
Замена
Р. Вермант
️️️️
У. Ветлесен
85'
Замена
Ш. Тальби
️️️️
Х. Цолис
85'
84'
Желтая карточка
Ю. Рюэрсон
76'
ГОЛ! 0:1!
Д. Гиттенс
Пас отдал
Э. Джан
Замена
К. Саббе
️️️️
Х. Сейс
72'
68'
Замена
Д. Гиттенс
️️️️
М. Забитцер
68'
Замена
Ф. Нмеча
️️️️
П. Гросс
Замена
Ф. Хутгла
️️️️
Г. Нильссон
65'
59'
Замена
В. Антон
️️️️
Р. Бенсебаини
59'
Замена
С. Гирасси
️️️️
Д. Мален
Желтая карточка
У. Ветлесен
53'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брюгге
22
Симон Миньоле
ВР
65
Хоакин Сейс
ЛЗ
44
Брэндон Мехеле
ЦЗ
4
Жоэль Ордоньес
ЦЗ
17
Христос Цолис
ЛВ
25
Рафаэль Онидика
ОП
20
Ханс Ванакен
(К)
ЦП
29
Максим Де Куйпер
ЦП
10
Уго Ветлесен
ЦП
70
Андреас Сков Ольсен
ПВ
9
Густаф Нильссон
ЦФ
Главный тренер
Ники Хайен
Боруссия Д
1
Грегор Кобель
ВР
5
Рами Бенсебаини
ЛЗ
4
Нико Шлоттербек
ЦЗ
25
Никлас Зюле
ЦЗ
26
Юлиан Рюэрсон
ПЗ
14
Карим Адейеми
ЛВ
23
Эмре Джан
(К)
ОП
13
Паскаль Гросс
ЦП
20
Марсель Забитцер
ЦП
8
Юлиан Брандт
АП
14
Дониелл Мален
ЦФ
Главный тренер
Нури Шахин
Брюгге
29
Нордин Жекерс
ВР
24
Саид Ромеро
ЦЗ
64
Кириани Саббе
ПЗ
22
Михал Скурась
ЛВ
14
Ардон Яшари
ОП
9
Ферран Хутгла
ПВ
7
Шемсдин Тальби
ПВ
94
Каспер Нильсен
ЦФ
17
Ромео Вермант
ЦФ
Боруссия Д
1
Марсель Лотка
ВР
33
Александер Майер
ВР
3
Вальдемар Антон
ЦЗ
66
Альмуджера Кабар
ЦЗ
27
Ян Коуто
ПЗ
46
Айман Азхил
ЦП
8
Феликс Нмеча
АП
24
Жюльен Дюранвиль
ПВ
11
Джейми Гиттенс
ПВ
14
Максимилиан Байер
ЦФ
9
Серу Гирасси
ЦФ
3-1-3-2-1
22
Миньоле
65
Сейс
4
Ордоньес
44
Мехеле
25
Онидика
20
Ванакен
29
Де Куйпер
10
Ветлесен
17
Цолис
70
Сков Ольсен
9
Нильссон
4-1-2-2-1
1
Кобель
26
Рюэрсон
4
Шлоттербек
25
Зюле
5
Бенсебаини
23
Джан
13
Гросс
20
Забитцер
8
Брандт
14
Адейеми
14
Мален
65
Сейс
64
Саббе
64
Саббе
65
Сейс
9
Нильссон
9
Хутгла
9
Хутгла
9
Нильссон
17
Цолис
7
Тальби
7
Тальби
17
Цолис
10
Ветлесен
17
Вермант
17
Вермант
10
Ветлесен
5
Бенсебаини
3
Антон
3
Антон
5
Бенсебаини
14
Адейеми
27
Коуто
27
Коуто
14
Адейеми
13
Гросс
8
Нмеча
8
Нмеча
13
Гросс
20
Забитцер
11
Гиттенс
11
Гиттенс
20
Забитцер
14
Мален
9
Гирасси
9
Гирасси
14
Мален
Остались в запасе
Брюгге
Боруссия Д
29
Нордин Жекерс
ВР
24
Саид Ромеро
ЦЗ
14
Ардон Яшари
ОП
22
Михал Скурась
ЛВ
94
Каспер Нильсен
ЦФ
Главный тренер
Ники Хайен
1
Марсель Лотка
ВР
33
Александер Майер
ВР
66
Альмуджера Кабар
ЦЗ
46
Айман Азхил
ЦП
24
Жюльен Дюранвиль
ПВ
14
Максимилиан Байер
ЦФ
Главный тренер
Нури Шахин
Остались в запасе
29
Нордин Жекерс
ВР
24
Саид Ромеро
ЦЗ
14
Ардон Яшари
ОП
22
Михал Скурась
ЛВ
94
Каспер Нильсен
ЦФ
Остались в запасе
1
Марсель Лотка
ВР
33
Александер Майер
ВР
66
Альмуджера Кабар
ЦЗ
46
Айман Азхил
ЦП
24
Жюльен Дюранвиль
ПВ
14
Максимилиан Байер
ЦФ
Главный тренер
Ники Хайен
Главный тренер
Нури Шахин
Статистика матча Брюгге - Боруссия Д
1
1
Всего ударов по воротам
18
17
Удары в створ
5
6
Владение мячом %
37
63
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
5
3
Нарушения
11
4
Офсайды
2
2
Количество передач
416
728
Сейвы
3
5
Точность передач %
87
93
Удары мимо ворот
7
7
Блокированные удары
6
4
Удары из пределов штрафной
10
10
Удары из-за пределов штрафной
8
7
xG (ожидаемые голы)
1.27
2.17
Матчи команд
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Стандард
- : -
29.11.2026
Брюгге
Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
0 : 3
25.11.2026
Ливерпуль
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Мехелен
1 : 5
21.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Брюгге
1 : 1
08.11.2026
Андерлехт
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Зюлте-Варегем
2 : 4
30.10.2026
Брюгге
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 11 тур
Боруссия Д
- : -
29.11.2026
Байер
Лига чемпионов, Общий этап
Арсенал
1 : 1
24.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
0 : 1
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Информация о матче
Главный судья:
Ирфан Пельто
(Сараево)
Стадион:
Ян Брейдель
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