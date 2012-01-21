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Расписание матчей
Франция. Кубок
Кретель - Бордо
Кретель - Бордо: обзор матча 21 января 2012
Кретель
21.01.2012, суббота, 21:00
Франция. Кубок, 1/16 финала
2 : 2
Счет по пенальти – 3 : 4
Завершен
Бордо
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Кретель - Бордо
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Кретель
Франция. Кубок, 1/16 финала
Бержерац
0 : 0
02.01.2022
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3 : 0
18.12.2021
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Бордо
3 : 2
17.05.2024
По
Франция. Лига 2, 37 тур
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4 : 2
10.05.2024
Бордо
Информация о матче
Стадион:
Доминик Дювашель
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