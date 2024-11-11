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Расписание матчей
Аргентина. Примера
Атлетико Сармиенто - Бока Хуниорс
Атлетико Сармиенто - Бока Хуниорс: обзор матча 11 ноября 2024
Атлетико Сармиенто
11.11.2024, понедельник, 03:30
Аргентина. Примера, 22 тур
0 : 2
Завершен
Бока Хуниорс
76'
М. Мерентьель
90+3'
K. Zenón
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Атлетико Сармиенто - Бока Хуниорс
90'
+6
Желтая карточка
K. Zenón
90'
+3
ГОЛ! 0:2!
K. Zenón
Пас отдал
Л. Адвинкула
88'
Замена
Л. Бланко
️️️️
М. Мерентьель
Замена
G. Hauche
️️️️
M. Garcia
85'
Замена
L. López
️️️️
E. López
85'
Желтая карточка
M. Garcia
79'
76'
ГОЛ! 0:1!
М. Мерентьель
Пас отдал
Э. Кавани
Замена
M. Rosales
️️️️
G. Gudiño
74'
Замена
V. Burgoa
️️️️
J. Gho
74'
Желтая карточка
G. Gudiño
72'
69'
Желтая карточка
Х. Николас Фигаль
63'
Замена
И. Мирамон
️️️️
B. Aguirre
62'
Замена
K. Zenón
️️️️
E. Zeballos
Замена
J. Andrada
️️️️
T. Guiacobini
59'
46'
Замена
М. Рохо
️️️️
А. Ансельмино
43'
Желтая карточка
М. Мерентьель
41'
Желтая карточка
E. Zeballos
Желтая карточка
T. Guiacobini
38'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико Сармиенто
42
Lucas Acosta
ВР
14
Elías López
ЦЗ
17
Franco Paredes
ЦЗ
26
Yair Arismendi
ЦЗ
14
Факундо Ронкалья
ПЗ
5
Manuel Garcia
ЦП
20
Gabriel Gudiño
ЦП
10
Николас Гайтан
(К)
ЦП
28
Joaquin Gho
ЦП
31
Tomas Guiacobini
ЦФ
9
Иван Моралес
ЦФ
Главный тренер
Исраэль Дамонте
Бока Хуниорс
12
Leandro Brey
ВР
4
Марсело Сараччи
ЛЗ
4
Хорхе Николас Фигаль
ЦЗ
8
Томас Бельмонте
ЦП
28
Pol Fernández
ЦП
22
Exequiel Zeballos
ЦП
17
Луис Адвинкула
ЦФ
30
Аарон Ансельмино
ЦФ
16
Мигель Мерентьель
ЦФ
28
Brian Aguirre
ЦФ
10
Эдинсон Кавани
(К)
ЦФ
Главный тренер
Фернандо Гаго
Атлетико Сармиенто
13
Nereo Champagne
ВР
33
Gabriel Díaz
ЦЗ
16
Juan Cruz Guasone
ЦЗ
2
Santiago Morales
ЦЗ
21
Gabriel Hauche
ЦЗ
38
Matias Rosales
ЦП
6
Juan Andrada
ЦП
30
Valentín Burgoa
ЦП
10
Federico Paradela
ЦП
23
Bryan Cabezas
ЦФ
7
Lisandro López
ЦФ
19
Ezequiel Naya
ЦФ
Бока Хуниорс
44
Серхио Ромеро
ВР
3
Лаутаро Бланко
ЛЗ
18
Франк Фабра
ЦЗ
2
Лаутаро Ди Лолло
ЦЗ
5
Маркос Рохо
ЦЗ
5
Игнасио Мирамон
ОП
14
Juan Barinaga
ЦП
20
Kevin Zenón
ЦП
18
Milton Delgado
ЦП
10
Jabes Saralegui
ЦП
21
Агустин Мартегани
АП
9
Milton Giménez
ЦФ
4-4-2
42
14
17
26
14
Ронкалья
5
10
Гайтан
28
20
9
Моралес
31
2-3-5
12
4
Фигаль
4
Сараччи
8
Бельмонте
28
22
17
Адвинкула
10
Кавани
28
16
Мерентьель
30
Ансельмино
5
21
21
5
20
38
38
20
31
6
6
31
28
30
30
28
14
7
7
14
16
Мерентьель
3
Бланко
3
Бланко
16
Мерентьель
30
Ансельмино
5
Рохо
5
Рохо
30
Ансельмино
28
5
Мирамон
5
Мирамон
28
22
20
20
22
Остались в запасе
Атлетико Сармиенто
Бока Хуниорс
13
Nereo Champagne
ВР
33
Gabriel Díaz
ЦЗ
16
Juan Cruz Guasone
ЦЗ
2
Santiago Morales
ЦЗ
10
Federico Paradela
ЦП
23
Bryan Cabezas
ЦФ
19
Ezequiel Naya
ЦФ
Главный тренер
Исраэль Дамонте
44
Серхио Ромеро
ВР
18
Франк Фабра
ЦЗ
2
Лаутаро Ди Лолло
ЦЗ
14
Juan Barinaga
ЦП
18
Milton Delgado
ЦП
10
Jabes Saralegui
ЦП
21
Агустин Мартегани
АП
9
Milton Giménez
ЦФ
Главный тренер
Фернандо Гаго
Остались в запасе
13
Nereo Champagne
ВР
33
Gabriel Díaz
ЦЗ
16
Juan Cruz Guasone
ЦЗ
2
Santiago Morales
ЦЗ
10
Federico Paradela
ЦП
23
Bryan Cabezas
ЦФ
19
Ezequiel Naya
ЦФ
Остались в запасе
44
Серхио Ромеро
ВР
18
Франк Фабра
ЦЗ
2
Лаутаро Ди Лолло
ЦЗ
14
Juan Barinaga
ЦП
18
Milton Delgado
ЦП
10
Jabes Saralegui
ЦП
21
Агустин Мартегани
АП
9
Milton Giménez
ЦФ
Главный тренер
Исраэль Дамонте
Главный тренер
Фернандо Гаго
Статистика матча Атлетико Сармиенто - Бока Хуниорс
3
4
Всего ударов по воротам
8
11
Удары в створ
3
5
Владение мячом %
34
66
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Угловые удары
3
7
Нарушения
12
13
Офсайды
3
1
Количество передач
286
556
Сейвы
3
3
Точность передач %
71
85
Удары мимо ворот
3
5
Блокированные удары
2
1
Удары из пределов штрафной
7
9
Удары из-за пределов штрафной
1
2
xG (ожидаемые голы)
0.79
1.89
Матчи команд
Атлетико Сармиенто
Аргентина. Примера, 16 тур
Тигре
1 : 0
07.11.2026
Атлетико Сармиенто
Аргентина. Примера, 15 тур
Атлетико Сармиенто
1 : 2
31.10.2026
Росарио Сентраль
Аргентина. Примера, 14 тур
Химнасия
2 : 0
24.10.2026
Атлетико Сармиенто
Аргентина. Примера, 13 тур
Атлетико Сармиенто
1 : 1
20.10.2026
Барракас Сентраль
Аргентина. Примера, 11 тур
Атлетико Сармиенто
1 : 1
15.10.2026
Ривер Плейт
Бока Хуниорс
Аргентина. Примера, 1/4 финала
Бока Хуниорс
- : -
30.11.2026
Химнасия
Аргентина. Примера, 1/8 финала
Бока Хуниорс
2 : 0
26.11.2026
Индепендьенте Ривадавия
Копа Судамерикана, Финал
Атлетико Минейро
0 : 2
22.11.2026
Бока Хуниорс
Аргентина. Примера, 16 тур
Бока Хуниорс
1 : 0
07.11.2026
Дефенса и Хустисия
Аргентина. Примера, 15 тур
Бока Хуниорс
1 : 0
01.11.2026
Ривер Плейт
Аргентина. Примера, 14 тур
Индепендьенте
0 : 1
25.10.2026
Бока Хуниорс
Информация о матче
Главный судья:
Leandro Rey Hilfer, Argentina
Стадион:
Estadio Eva Perón, Junin
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