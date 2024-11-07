Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Аргентина. Примера
Бока Хуниорс - Годой-Крус
Бока Хуниорс - Годой-Крус: обзор матча 07 ноября 2024
Бока Хуниорс
07.11.2024, четверг, 01:30
Аргентина. Примера, 21 тур
4 : 1
Завершен
Годой-Крус
9'
B. Aguirre
22'
Э. Кавани
48'
М. Сараччи
82'
E. Zeballos
2'
N. Fernández
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бока Хуниорс - Годой-Крус
Замена
J. Ruíz
️️️️
E. Zeballos
89'
89'
Замена
M. Pino
️️️️
S. Rodríguez
Замена
S. Dalmasso
️️️️
И. Мирамон
85'
84'
Замена
A. Valverde
️️️️
N. Fernández
84'
Замена
M. Mendoza
️️️️
L. Arce
ГОЛ! 4:1!
E. Zeballos
Пас отдал
М. Мерентьель
82'
79'
Желтая карточка
L. Arce
Замена
М. Мерентьель
️️️️
B. Aguirre
77'
Замена
M. Giménez
️️️️
Э. Кавани
77'
Замена
M. Delgado
️️️️
Т. Бельмонте
77'
73'
Замена
T. Pozzo
️️️️
D. Barrea
ГОЛ! 3:1!
М. Сараччи
Пас отдал
А. Ансельмино
48'
46'
Замена
V. Poggi
️️️️
B. Leyes
Желтая карточка
М. Рохо
33'
23'
Желтая карточка
B. Leyes
ГОЛ! 2:1!
Э. Кавани
22'
ГОЛ! 1:1!
B. Aguirre
9'
2'
ГОЛ! 0:1!
N. Fernández
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бока Хуниорс
12
Leandro Brey
ВР
4
Марсело Сараччи
ЛЗ
5
Маркос Рохо
ЦЗ
5
Игнасио Мирамон
ОП
14
Juan Barinaga
ЦП
22
Exequiel Zeballos
ЦП
8
Томас Бельмонте
ЦП
28
Pol Fernández
ЦП
28
Brian Aguirre
ЦФ
30
Аарон Ансельмино
ЦФ
10
Эдинсон Кавани
(К)
ЦФ
Главный тренер
Фернандо Гаго
Годой-Крус
1
Franco Petroli
ВР
2
Pier Barrios
(К)
ЦЗ
23
Federico Rasmussen
ЦЗ
4
Lucas Arce
ЦЗ
5
Bruno Leyes
ЦП
10
Сантино Андино
ЦП
8
Nicolás Fernández
ЦП
26
Gonzalo Abrego
ЦП
17
Elías Pereyra
ЦФ
9
Daniel Barrea
ЦФ
9
Salomón Rodríguez
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Ольдра
Бока Хуниорс
44
Серхио Ромеро
ВР
3
Лаутаро Бланко
ЛЗ
18
Франк Фабра
ЦЗ
4
Хорхе Николас Фигаль
ЦЗ
17
Гари Медель
ОП
53
Joaquín Ruíz
ЦП
18
Milton Delgado
ЦП
27
Santiago Dalmasso
ЦП
21
Агустин Мартегани
АП
17
Луис Адвинкула
ЦФ
16
Мигель Мерентьель
ЦФ
9
Milton Giménez
ЦФ
Годой-Крус
12
Roberto Ramírez
ВР
23
Mateo Mendoza
ЦЗ
8
Agustín Valverde
ЦЗ
30
Facundo Ardiles
ЦЗ
2
Braian Salvareschi
ЦЗ
3
Juan Moran
ЦЗ
29
Tomás Pozzo
ЦП
25
Vicente Poggi
ЦП
18
Gastón Moreyra
ЦП
16
Mariano Santiago
ЦП
28
Gonzalo Torres
ЦФ
22
Martin Pino
ЦФ
2-1-4-3
12
4
Сараччи
5
Рохо
5
Мирамон
14
8
Бельмонте
28
22
10
Кавани
30
Ансельмино
28
3-4-3
1
2
23
4
10
Андино
8
26
5
9
9
17
22
53
53
22
8
Бельмонте
18
18
8
Бельмонте
5
Мирамон
27
27
5
Мирамон
28
16
Мерентьель
16
Мерентьель
28
10
Кавани
9
9
10
Кавани
4
23
23
4
8
8
8
8
9
29
29
9
5
25
25
5
9
22
22
9
Остались в запасе
Бока Хуниорс
Годой-Крус
44
Серхио Ромеро
ВР
3
Лаутаро Бланко
ЛЗ
18
Франк Фабра
ЦЗ
4
Хорхе Николас Фигаль
ЦЗ
17
Гари Медель
ОП
21
Агустин Мартегани
АП
17
Луис Адвинкула
ЦФ
Главный тренер
Фернандо Гаго
12
Roberto Ramírez
ВР
30
Facundo Ardiles
ЦЗ
2
Braian Salvareschi
ЦЗ
3
Juan Moran
ЦЗ
18
Gastón Moreyra
ЦП
16
Mariano Santiago
ЦП
28
Gonzalo Torres
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Ольдра
Остались в запасе
44
Серхио Ромеро
ВР
3
Лаутаро Бланко
ЛЗ
18
Франк Фабра
ЦЗ
4
Хорхе Николас Фигаль
ЦЗ
17
Гари Медель
ОП
21
Агустин Мартегани
АП
17
Луис Адвинкула
ЦФ
Остались в запасе
12
Roberto Ramírez
ВР
30
Facundo Ardiles
ЦЗ
2
Braian Salvareschi
ЦЗ
3
Juan Moran
ЦЗ
18
Gastón Moreyra
ЦП
16
Mariano Santiago
ЦП
28
Gonzalo Torres
ЦФ
Главный тренер
Фернандо Гаго
Главный тренер
Даниэль Ольдра
Статистика матча Бока Хуниорс - Годой-Крус
1
2
Всего ударов по воротам
9
13
Удары в створ
5
5
Владение мячом %
57
43
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
2
0
Нарушения
10
11
Офсайды
5
2
Количество передач
452
330
Сейвы
4
1
Точность передач %
87
80
Удары мимо ворот
2
6
Блокированные удары
2
2
Удары из пределов штрафной
5
9
Удары из-за пределов штрафной
4
4
xG (ожидаемые голы)
2.89
0.98
Матчи команд
Бока Хуниорс
Аргентина. Примера, 1/4 финала
Бока Хуниорс
- : -
30.11.2026
Химнасия
Аргентина. Примера, 1/8 финала
Бока Хуниорс
2 : 0
26.11.2026
Индепендьенте Ривадавия
Копа Судамерикана, Финал
Атлетико Минейро
0 : 2
22.11.2026
Бока Хуниорс
Аргентина. Примера, 16 тур
Бока Хуниорс
1 : 0
07.11.2026
Дефенса и Хустисия
Аргентина. Примера, 15 тур
Бока Хуниорс
1 : 0
01.11.2026
Ривер Плейт
Аргентина. Примера, 14 тур
Индепендьенте
0 : 1
25.10.2026
Бока Хуниорс
Годой-Крус
Аргентина. Примера, 16 тур
Годой-Крус
1 : 1
15.11.2025
Депортиво Риестра
Аргентина. Примера, 15 тур
Атлетико Тукуман
2 : 1
10.11.2025
Годой-Крус
Аргентина. Примера, 14 тур
Годой-Крус
0 : 0
03.11.2025
Сан-Мартин
Аргентина. Примера, 13 тур
Ланус
2 : 0
18.10.2025
Годой-Крус
Аргентина. Примера, 12 тур
Индепендьенте Ривадавия
0 : 0
12.10.2025
Годой-Крус
Информация о матче
Главный судья:
Ariel Penel, Argentina
Стадион:
Alberto Jose Armando, Buenos Aires
Новости команд
Все
Бока Хуниорс
Годой-Крус
Экс-игрок «Зенита» Паредес едва не умер после взятого трофея
22 ноября
1
Экс-игрок «Зенита» обратился к Месси: «Для меня было честью быть твоим солдатом»
8 октября
Игрока сборной Аргентины дисквалифицировали на 10 матчей за поведение после финала ЧМ-2026
21 августа
Паредес близок к возвращению в Европу спустя год
8 августа
У ЦСКА сорвался трансфер Гонду в «Бока Хуниорс»
6 августа
1
Экс-игрок «Зенита» Паредес едва не умер после взятого трофея
22 ноября
1
Экс-игрок «Зенита» обратился к Месси: «Для меня было честью быть твоим солдатом»
8 октября
Игрока сборной Аргентины дисквалифицировали на 10 матчей за поведение после финала ЧМ-2026
21 августа
Паредес близок к возвращению в Европу спустя год
8 августа
У ЦСКА сорвался трансфер Гонду в «Бока Хуниорс»
6 августа
1
«Крылья Советов» усилились защитником сборной Чили
2024.08.03 12:39
1
«Крылья Советов» претендуют на защитника сборной Чили
2024.07.19 11:30
1
Нелепейший гол из Аргентины: такого вратаря вы бы точно не взяли в свою команду
2023.04.18 14:50
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+