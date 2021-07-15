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Богемианс - Стьярнан
Богемианс - Стьярнан: обзор матча 15 июля 2021
Богемианс
15.07.2021, четверг, 21:45
Лига конференций, 1 раунд
3 : 0
Первый матч – 1 : 1
Завершен
Стьярнан
34'
Д. Келли
54'
Д. Келли
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Богемианс - Стьярнан
Желтая карточка
Э. Лайонс
86'
Замена
C. Levingston
️️️️
Р. Тирни
71'
69'
Замена
H. Orri Björnsson
️️️️
Þ. Már Ragnarsson
69'
Замена
️️️️
M. Anbo
ГОЛ! 2:0!
Д. Келли
54'
ГОЛ! 1:0!
Д. Келли
Пас отдал
Д. Девой
34'
Начало матча
Показать весь матч
Статистика матча Богемианс - Стьярнан
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Богемианс
Ирландия. Премьер Дивизион, 36 тур
Сент-Патрикс
2 : 3
30.10.2026
Богемианс
Ирландия. Премьер Дивизион, 35 тур
Богемианс
0 : 1
23.10.2026
Шелбурн
Ирландия. Премьер Дивизион, 34 тур
Богемианс
2 : 1
16.10.2026
Уотерфорд
Ирландия. Премьер Дивизион, 30 тур
Шэмрок Роверс
2 : 1
12.10.2026
Богемианс
Ирландия. Премьер Дивизион, 33 тур
Дандолк
1 : 2
02.10.2026
Богемианс
Стьярнан
Исландия. Лучший дивизион, 5 тур
Стьярнан
6 : 0
24.10.2026
Валюр
Исландия. Лучший дивизион, 4 тур
Тор Акурейри
3 : 1
17.10.2026
Стьярнан
Исландия. Лучший дивизион, 3 тур
Стьярнан
0 : 0
10.10.2026
Акурейри
Исландия. Лучший дивизион, 2 тур
Хафнарфьордур
5 : 2
20.09.2026
Стьярнан
Исландия. Лучший дивизион, 1 тур
Стьярнан
2 : 0
13.09.2026
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