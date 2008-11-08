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Расписание матчей
Англия. Кубок
Блис Спартанс - Шрусбери Таун
Блис Спартанс - Шрусбери Таун: обзор матча 08 ноября 2008
Блис Спартанс
08.11.2008, суббота, 00:00
Англия. Кубок
3 : 1
Завершен
Шрусбери Таун
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Блис Спартанс - Шрусбери Таун
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Блис Спартанс
Англия. Кубок, 3 раунд
Блис Спартанс
2 : 3
03.01.2015
Бирмингем Сити
Англия. Кубок, 1/32 финала
Блис Спартанс
0 : 1
05.01.2009
Блэкберн
Англия. Кубок
Блис Спартанс
1 : 0
16.12.2008
Борнмут
Англия. Кубок
Борнмут
0 : 0
29.11.2008
Блис Спартанс
Англия. Кубок
Блис Спартанс
3 : 1
08.11.2008
Шрусбери Таун
Шрусбери Таун
Англия. Вторая лига, 15 тур
Шрусбери Таун
- : -
14.11.2026
Олдхэм
Англия. Вторая лига, 14 тур
Шрусбери Таун
1 : 2
31.10.2026
Гиллинхэм
Англия. Вторая лига, 13 тур
Ротерхэм
3 : 3
24.10.2026
Шрусбери Таун
Англия. Вторая лига, 12 тур
Кроули Таун
2 : 3
20.10.2026
Шрусбери Таун
Англия. Вторая лига, 11 тур
Шрусбери Таун
1 : 0
17.10.2026
Бристоль Роверс
Англия. Вторая лига, 10 тур
Шрусбери Таун
0 : 1
10.10.2026
Эксетер Сити
Информация о матче
Стадион:
Гринхаус Мидоу
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Блис Спартанс
Шрусбери Таун
«Шрусбери» из Лиги 1: «Мы забили в этом сезоне на «Энфилде», «Манчестер Юнайтед» – нет»
2022.04.20 10:33
Кубок Англии. «Ливерпуль» и «Тоттенхэм» вышли в 1/16 финала
2022.01.09 18:51
«Спасибо богу за вакцину. Переболел в легкой форме». Клопп будет на скамейке на игре со «Шрусбери»
2022.01.09 15:21
5
Кубок Англии. «Ливерпуль» прошел в 1/8 финала, победив «Шрусбери Таун» самым молодым составом в истории клуба
2020.02.05 01:18
Кертис Джонс – самый молодой капитан в истории «Ливерпуля»
2020.02.04 22:12
«Шрусбери» из Лиги 1: «Мы забили в этом сезоне на «Энфилде», «Манчестер Юнайтед» – нет»
2022.04.20 10:33
Кубок Англии. «Ливерпуль» и «Тоттенхэм» вышли в 1/16 финала
2022.01.09 18:51
«Спасибо богу за вакцину. Переболел в легкой форме». Клопп будет на скамейке на игре со «Шрусбери»
2022.01.09 15:21
5
Кубок Англии. «Ливерпуль» прошел в 1/8 финала, победив «Шрусбери Таун» самым молодым составом в истории клуба
2020.02.05 01:18
Кертис Джонс – самый молодой капитан в истории «Ливерпуля»
2020.02.04 22:12
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