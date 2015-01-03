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Расписание матчей
Англия. Кубок
Блис Спартанс - Бирмингем Сити
Блис Спартанс - Бирмингем Сити: обзор матча 03 января 2015
Блис Спартанс
03.01.2015, суббота, 18:00
Англия. Кубок, 3 раунд
2 : 3
Завершен
Бирмингем Сити
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Блис Спартанс - Бирмингем Сити
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Блис Спартанс
Англия. Кубок, 3 раунд
Блис Спартанс
2 : 3
03.01.2015
Бирмингем Сити
Англия. Кубок, 1/32 финала
Блис Спартанс
0 : 1
05.01.2009
Блэкберн
Англия. Кубок
Блис Спартанс
1 : 0
16.12.2008
Борнмут
Англия. Кубок
Борнмут
0 : 0
29.11.2008
Блис Спартанс
Англия. Кубок
Блис Спартанс
3 : 1
08.11.2008
Шрусбери Таун
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
- : -
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
03.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Линкольн
1 : 3
31.10.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Кардифф
1 : 0
24.10.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
17.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Информация о матче
Стадион:
Сент-Эндрюс
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