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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Блэкберн - Ноттингем Форест
Блэкберн - Ноттингем Форест: обзор матча 21 декабря 2022
Блэкберн
21.12.2022, среда, 22:45
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
1 : 4
Завершен
Ноттингем Форест
43'
С. Уортон
13'
Б. Джонсон (П)
54'
Д. Лингард
79'
Т. Авонийи
90+3'
Б. Джонсон
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Блэкберн - Ноттингем Форест
90'
+3
ГОЛ! 1:4!
Б. Джонсон
Замена
Б. Бреретон
️️️️
Т. Долан
88'
87'
Замена
Л. Мбе Со
️️️️
Н. Уильямс
84'
Желтая карточка
Д. Коулбэк
82'
Замена
Д. Коулбэк
️️️️
Р. Фройлер
82'
Замена
Э. Деннис
️️️️
Т. Авонийи
82'
Замена
С. Сарридж
️️️️
Д. Лингард
79'
ГОЛ! 1:3!
Т. Авонийи
Пас отдал
Д. Лингард
Замена
Д. Бакли
️️️️
А. Уортон
72'
Замена
Т. Долан
️️️️
Д. Маркандай
72'
63'
Замена
Л. О'Брайен
️️️️
О. Мангала
55'
Желтая карточка
Д. Уорролл
54'
ГОЛ! 1:2!
Д. Лингард
Пас отдал
Н. Уильямс
Желтая карточка
С. Уортон
52'
Замена
А. Эдун
️️️️
К. Мола
46'
ГОЛ! 1:1!
С. Уортон
Пас отдал
А. Уортон
43'
13'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Б. Джонсон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Блэкберн
1
Эйнсли Пирс
ВР
27
Льюис Трэвис
ЦЗ
16
Скотт Уортон
ЦЗ
4
Эшли Филлипс
ЦЗ
6
Клинтон Мола
ОП
30
Джейк Гаррет
ОП
20
Адам Уортон
ЦП
11
Сэмми Шмодикс
АП
24
Дилан Маркандай
ПВ
26
Райан Хеджс
ЦФ
15
Джордж Херст
ЦФ
Главный тренер
Йон-Даль Томассон
Ноттингем Форест
1
Дин Хендерсон
ВР
15
Гарри Тоффоло
ЛЗ
6
Джо Уорролл
ЦЗ
30
Вилли Боли
ЦЗ
3
Неко Уильямс
ПЗ
77
Джесси Лингард
ЛВ
22
Бреннан Джонсон
ЛВ
23
Орель Мангала
ОП
22
Райан Йетс
ЦП
19
Ремо Фройлер
ЦП
14
Тайво Авонийи
ЦФ
Главный тренер
Стив Купер
Блэкберн
1
Томас Камински
ВР
3
Гарри Пикеринг
ЛЗ
5
Доминик Хайам
ЦЗ
14
Адетайо Эдун
ЦЗ
26
Джо Ранкин-Костелло
ПЗ
22
Бен Бреретон
ЛВ
6
Джон Бакли
ЦП
23
Брэдли Дак
ЦП
24
Тирис Долан
ПВ
Ноттингем Форест
13
Джордан Смит
ВР
6
Ренан Лоди
ЛЗ
27
Стив Кук
ЦЗ
22
Лоик Мбе Со
ЦЗ
26
Скотт Маккена
ЦЗ
4
Джек Коулбэк
ЦП
27
Льюис О'Брайен
ЦП
9
Сэм Сарридж
ЦФ
17
Эммануэль Деннис
ЦФ
3-2-1-2-2
1
Пирс
27
Трэвис
16
Уортон
4
Филлипс
6
Мола
30
Гаррет
20
Уортон
11
Шмодикс
24
Маркандай
15
Херст
26
Хеджс
4-1-2-2-1
1
Хендерсон
3
Уильямс
6
Уорролл
30
Боли
15
Тоффоло
23
Мангала
22
Йетс
19
Фройлер
77
Лингард
22
Джонсон
14
Авонийи
Долан
22
Бреретон
22
Бреретон
Долан
6
Мола
14
Эдун
14
Эдун
6
Мола
20
Уортон
6
Бакли
6
Бакли
20
Уортон
24
Маркандай
24
Долан
24
Долан
24
Маркандай
3
Уильямс
22
Мбе Со
22
Мбе Со
3
Уильямс
19
Фройлер
4
Коулбэк
4
Коулбэк
19
Фройлер
23
Мангала
27
О'Брайен
27
О'Брайен
23
Мангала
77
Лингард
9
Сарридж
9
Сарридж
77
Лингард
14
Авонийи
17
Деннис
17
Деннис
14
Авонийи
Остались в запасе
Блэкберн
Ноттингем Форест
1
Томас Камински
ВР
3
Гарри Пикеринг
ЛЗ
5
Доминик Хайам
ЦЗ
26
Джо Ранкин-Костелло
ПЗ
23
Брэдли Дак
ЦП
Главный тренер
Йон-Даль Томассон
13
Джордан Смит
ВР
6
Ренан Лоди
ЛЗ
27
Стив Кук
ЦЗ
26
Скотт Маккена
ЦЗ
Главный тренер
Стив Купер
Остались в запасе
1
Томас Камински
ВР
3
Гарри Пикеринг
ЛЗ
5
Доминик Хайам
ЦЗ
26
Джо Ранкин-Костелло
ПЗ
23
Брэдли Дак
ЦП
Остались в запасе
13
Джордан Смит
ВР
6
Ренан Лоди
ЛЗ
27
Стив Кук
ЦЗ
26
Скотт Маккена
ЦЗ
Главный тренер
Йон-Даль Томассон
Главный тренер
Стив Купер
Статистика матча Блэкберн - Ноттингем Форест
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Блэкберн
- : -
28.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Уотфорд
0 : 1
25.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
2 : 2
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ноттингем Форест
- : -
27.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
2 : 0
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
23.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ноттингем Форест
0 : 1
18.10.2026
Арсенал
Информация о матче
Стадион:
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