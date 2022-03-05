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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Фулхэм - Блэкберн
Фулхэм - Блэкберн: обзор матча 05 марта 2022
Фулхэм
05.03.2022, суббота, 15:30
Англия. Чемпионшип, 36 тур
2 : 0
Завершен
Блэкберн
25'
Н. Кебану
35'
Х. Уилсон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Фулхэм - Блэкберн
87'
Желтая карточка
Д. Ленихэн
Замена
К. Тете
️️️️
Н. Уильямс
85'
Замена
Б. Рид
️️️️
Н. Кебану
85'
Желтая карточка
Т. Рим
80'
Замена
Н. Чалоба
️️️️
Ж. Мишель Сери
80'
66'
Замена
Д. Ротуэлл
️️️️
Т. Долан
Желтая карточка
Н. Уильямс
64'
35'
Желтая карточка
Т. Долан
ГОЛ! 2:0!
Х. Уилсон
Пас отдал
Т. Адарабиойо
35'
ГОЛ! 1:0!
Н. Кебану
25'
17'
Замена
Д. Ранкин-Костелло
️️️️
Д. Зеефуик
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фулхэм
1
Марек Родак
ВР
33
Энтони Робинсон
ЛЗ
4
Тосин Адарабиойо
ЦЗ
3
Тим Рим
ЦЗ
3
Неко Уильямс
ПЗ
92
Нискенс Кебану
ЛВ
6
Харрисон Рид
ЦП
14
Жан Мишель Сери
ЦП
14
Фабиу Карвалью
АП
10
Харри Уилсон
ПВ
9
Александар Митрович
ЦФ
Блэкберн
1
Томас Камински
ВР
6
Ян Паул ван Хеке
ЦЗ
27
Льюис Трэвис
ЦЗ
42
Дейовайсио Зеефуик
ПЗ
3
Райан Гилс
ЛП
4
Брэдли Джонсон
ЦП
26
Даррах Ленихэн
ЦП
24
Тирис Долан
ПВ
30
Реда Хадра
ЦФ
3
Гарри Пикеринг
ЦФ
16
Скотт Уортон
ЦФ
Главный тренер
Тони Моубрей
Фулхэм
13
Пауло Газзанига
ВР
6
Майкл Гектор
ЦЗ
2
Кенни Тете
ПЗ
15
Натаниэль Чалоба
ОП
14
Бобби Рид
АП
8
Иван Кавалейру
ПВ
9
Родриго Муньис
ЦФ
Блэкберн
1
Эйнсли Пирс
ВР
26
Джо Ранкин-Костелло
ЦП
6
Джон Бакли
ЦП
26
Райан Хеджс
ЦП
7
Джо Ротуэлл
ЦП
19
Jacob Davenport
ЦП
20
Сэм Галлахер
ЦФ
4-2-3-1
1
Родак
33
Робинсон
4
Адарабиойо
3
Рим
3
Уильямс
6
Рид
14
Сери
92
Кебану
14
Карвалью
10
Уилсон
9
Митрович
3-3-1-3
1
Камински
42
Зеефуик
27
Трэвис
6
ван Хеке
4
Джонсон
26
Ленихэн
3
Гилс
24
Долан
16
Уортон
3
Пикеринг
30
Хадра
3
Уильямс
2
Тете
2
Тете
3
Уильямс
14
Сери
15
Чалоба
15
Чалоба
14
Сери
92
Кебану
14
Рид
14
Рид
92
Кебану
42
Зеефуик
26
Ранкин-Костелло
26
Ранкин-Костелло
42
Зеефуик
24
Долан
7
Ротуэлл
7
Ротуэлл
24
Долан
Остались в запасе
Фулхэм
Блэкберн
13
Пауло Газзанига
ВР
6
Майкл Гектор
ЦЗ
8
Иван Кавалейру
ПВ
9
Родриго Муньис
ЦФ
1
Эйнсли Пирс
ВР
6
Джон Бакли
ЦП
26
Райан Хеджс
ЦП
19
Jacob Davenport
ЦП
20
Сэм Галлахер
ЦФ
Главный тренер
Тони Моубрей
Остались в запасе
13
Пауло Газзанига
ВР
6
Майкл Гектор
ЦЗ
8
Иван Кавалейру
ПВ
9
Родриго Муньис
ЦФ
Остались в запасе
1
Эйнсли Пирс
ВР
6
Джон Бакли
ЦП
26
Райан Хеджс
ЦП
19
Jacob Davenport
ЦП
20
Сэм Галлахер
ЦФ
Главный тренер
Тони Моубрей
Статистика матча Фулхэм - Блэкберн
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Фулхэм
- : -
29.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
1 : 1
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Уотфорд
- : -
25.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
2 : 2
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Блэкберн
2 : 0
24.10.2026
Рексхэм
Информация о матче
Стадион:
Крэвен Коттедж
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