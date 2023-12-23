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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Плимут Аргайл - Бирмингем Сити
Плимут Аргайл - Бирмингем Сити: обзор матча 23 декабря 2023
Плимут Аргайл
23.12.2023, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 23 тур
3 : 3
Завершен
Бирмингем Сити
43'
Д. Эдвардс
68'
Б. Уэйн
86'
М. Уиттакер
15'
Д. Стэнсфилд
39'
Д. Джеймс
62'
Ж. Бакуна
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Плимут Аргайл - Бирмингем Сити
Желтая карточка
А. Рэнделл
90'
+1
Замена
Ф. Иссака
️️️️
Б. Уэйн
89'
Замена
К. Райт
️️️️
Б. Мамба
89'
87'
Желтая карточка
К. Миеси
ГОЛ! 3:3!
М. Уиттакер
Пас отдал
Ф. Азаз
86'
84'
Замена
К. Миеси
️️️️
Ж. Бакуна
75'
Замена
Л. Юткевич
️️️️
С. Дембеле
70'
Желтая карточка
Д. Джеймс
ГОЛ! 2:3!
Б. Уэйн
Пас отдал
М. Миллер
68'
Замена
А. Рэнделл
️️️️
Л. Кандл
68'
Замена
М. Миллер
️️️️
Б. Гэллоуэй
68'
66'
Замена
О. Бурк
️️️️
Д. Стэнсфилд
62'
Желтая карточка
Ж. Бакуна
62'
ГОЛ! 1:3!
Ж. Бакуна
Пас отдал
Д. Стэнсфилд
60'
Желтая карточка
Э. Лонгело
Замена
К. Кесслер-Хейден
️️️️
Д. Эдвардс
53'
48'
Красная карточка
К. Белик
ГОЛ! 1:2!
Д. Эдвардс
43'
39'
ГОЛ! 0:2!
Д. Джеймс
Пас отдал
Ж. Бакуна
Желтая карточка
Д. Эдвардс
26'
16'
Желтая карточка
Д. Стэнсфилд
15'
ГОЛ! 0:1!
Д. Стэнсфилд
Пас отдал
Ж. Бакуна
10'
Замена
Э. Лонгело
️️️️
Л. Бьюкэнан
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Плимут Аргайл
23
Конор Азар
ВР
5
Хулио Плегесуэло
ЦЗ
19
Бали Мамба
ПЗ
25
Люк Кандл
ЦП
4
Jordan Houghton
ЦП
10
Финн Азаз
АП
8
Джо Эдвардс
(К)
ПП
7
Морган Уиттакер
ПВ
19
Бен Уэйн
ЦФ
19
Lewis Gibson
ЦФ
22
Брендан Гэллоуэй
ЦФ
Бирмингем Сити
26
Джон Радди
ВР
3
Ли Бьюкэнан
ЛЗ
4
Эмануэль Айву
ЦЗ
4
Марк Робертс
ЦЗ
28
Дион Сэндерсон
(К)
ЦЗ
23
Сирики Дембеле
ЛВ
26
Иван Суньич
ОП
5
Крыстиан Белик
ОП
7
Жуниньо Бакуна
ЦП
8
Джордан Джеймс
ЦП
28
Джей Стэнсфилд
ЦФ
Плимут Аргайл
25
Каллум Бертон
ВР
20
Кейн Кесслер-Хейден
ЦЗ
5
Macaulay Gillesphey
ЦЗ
18
M. Butcher
ЦЗ
19
Микель Миллер
ЛВ
4
Адам Рэнделл
ОП
23
Каллум Райт
ЦП
17
Tyreik Wright
ЦФ
25
Фредди Иссака
ЦФ
Бирмингем Сити
13
Нил Этеридж
ВР
45
Эммануэль Лонгело
ЛЗ
12
Marcel Oakley
ЦЗ
20
Гари Гарднер
ЦП
23
Кодзи Миеси
ЦП
25
Скотт Хоган
ЦФ
19
Тайлер Робертс
ЦФ
7
Оливер Бурк
ЦФ
10
Лукаш Юткевич
ЦФ
2-3-2-3
23
Азар
5
Плегесуэло
19
Мамба
25
Кандл
4
8
Эдвардс
10
Азаз
7
Уиттакер
22
Гэллоуэй
19
19
Уэйн
4-2-2-1-1
26
Радди
4
Айву
4
Робертс
28
Сэндерсон
3
Бьюкэнан
26
Суньич
5
Белик
7
Бакуна
8
Джеймс
23
Дембеле
28
Стэнсфилд
8
Эдвардс
20
Кесслер-Хейден
20
Кесслер-Хейден
8
Эдвардс
25
Кандл
4
Рэнделл
4
Рэнделл
25
Кандл
19
Мамба
23
Райт
23
Райт
19
Мамба
22
Гэллоуэй
19
Миллер
19
Миллер
22
Гэллоуэй
19
Уэйн
25
Иссака
25
Иссака
19
Уэйн
3
Бьюкэнан
45
Лонгело
45
Лонгело
3
Бьюкэнан
7
Бакуна
23
Миеси
23
Миеси
7
Бакуна
28
Стэнсфилд
7
Бурк
7
Бурк
28
Стэнсфилд
23
Дембеле
10
Юткевич
10
Юткевич
23
Дембеле
Остались в запасе
Плимут Аргайл
Бирмингем Сити
25
Каллум Бертон
ВР
5
Macaulay Gillesphey
ЦЗ
18
M. Butcher
ЦЗ
17
Tyreik Wright
ЦФ
13
Нил Этеридж
ВР
12
Marcel Oakley
ЦЗ
20
Гари Гарднер
ЦП
25
Скотт Хоган
ЦФ
19
Тайлер Робертс
ЦФ
Остались в запасе
25
Каллум Бертон
ВР
5
Macaulay Gillesphey
ЦЗ
18
M. Butcher
ЦЗ
17
Tyreik Wright
ЦФ
Остались в запасе
13
Нил Этеридж
ВР
12
Marcel Oakley
ЦЗ
20
Гари Гарднер
ЦП
25
Скотт Хоган
ЦФ
19
Тайлер Робертс
ЦФ
Статистика матча Плимут Аргайл - Бирмингем Сити
2
1
5
Всего ударов по воротам
15
13
Удары в створ
8
7
Владение мячом %
67
33
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
5
Угловые удары
7
3
Нарушения
7
15
Офсайды
2
5
Количество передач
545
266
Сейвы
3
7
Точность передач %
82
71
Удары мимо ворот
5
4
Блокированные удары
2
2
Удары из пределов штрафной
10
12
Удары из-за пределов штрафной
5
1
xG (ожидаемые голы)
1.57
1.7
Матчи команд
Плимут Аргайл
Англия. Первая лига, 17 тур
Уиган Атлетик
- : -
28.11.2026
Плимут Аргайл
Англия. Первая лига, 16 тур
Плимут Аргайл
0 : 2
21.11.2026
Питерборо Юнайтед
Англия. Первая лига, 15 тур
Шеффилд Уэнсдэй
3 : 0
14.11.2026
Плимут Аргайл
Англия. Первая лига, 14 тур
Плимут Аргайл
0 : 0
31.10.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 13 тур
Кембридж Юнайтед
2 : 3
24.10.2026
Плимут Аргайл
Англия. Первая лига, 12 тур
Стивенидж
3 : 0
20.10.2026
Плимут Аргайл
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Бирмингем Сити
- : -
28.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бернли
0 : 2
25.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
1 : 0
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
03.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Линкольн
1 : 3
31.10.2026
Бирмингем Сити
Информация о матче
Главный судья:
Graham Scott, England
Стадион:
Home Park, Plymouth
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