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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Бирмингем Сити - Колчестер Юнайтед
Бирмингем Сити - Колчестер Юнайтед: обзор матча 10 августа 2021
Бирмингем Сити
10.08.2021, вторник, 21:45
Англия. Кубок лиги, 1/64 финала
1 : 0
Завершен
Колчестер Юнайтед
75'
M. Oakley
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Бирмингем Сити - Колчестер Юнайтед
82'
Замена
A. Judge
️️️️
С. Джаспер
ГОЛ! 1:0!
M. Oakley
75'
Замена
Р. МакГри
️️️️
Ч. Анеке
74'
Замена
T. Campbell
️️️️
Н. Гордон
73'
72'
Замена
F. Sears
️️️️
F. Nouble
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бирмингем Сити
27
Коннал Трумен
ВР
32
Джордж Фрэнд
ЦЗ
5
Хуан Фамилья-Кастильо
ЦЗ
12
Marcel Oakley
ЦЗ
26
Иван Суньич
ОП
10
Иван Санчес
ЦП
17
Джонатан Леко
ЦП
5
Нико Гордон
ЦФ
8
Charlie Lakin
ЦФ
15
Чукс Анеке
ЦФ
10
Джордан Грэм
ЦФ
Колчестер Юнайтед
15
Томми Смит
ЦФ
14
Noah Chilvers
ЦФ
19
Силвестер Джаспер
ЦФ
30
Frank Nouble
ЦФ
5
Tom Eastman
ЦФ
22
Miles Welch-Hayes
ЦФ
Главный тренер
Тони Хьюмс
Бирмингем Сити
20
Матия Шаркич
ВР
43
Mitchell Roberts
ЦЗ
53
Tate Campbell
ЦП
20
Элфи Чанг
ЦП
41
Remi Walker
ЦП
8
Райли МакГри
ЦП
7
Джоб Беллингем
ЦФ
Колчестер Юнайтед
25
Джейк Тернер
ЦФ
18
Alan Judge
ЦФ
20
Freddie Sears
ЦФ
3-1-2-4
27
Трумен
32
Фрэнд
5
Фамилья-Кастильо
12
26
Суньич
10
Санчес
17
Леко
5
Гордон
10
Грэм
15
Анеке
8
5
14
22
5
30
19
Джаспер
5
Гордон
53
53
5
Гордон
15
Анеке
8
МакГри
8
МакГри
15
Анеке
19
Джаспер
18
18
19
Джаспер
30
20
20
30
Остались в запасе
Бирмингем Сити
Колчестер Юнайтед
20
Матия Шаркич
ВР
43
Mitchell Roberts
ЦЗ
20
Элфи Чанг
ЦП
41
Remi Walker
ЦП
7
Джоб Беллингем
ЦФ
25
Джейк Тернер
ЦФ
Главный тренер
Тони Хьюмс
Остались в запасе
20
Матия Шаркич
ВР
43
Mitchell Roberts
ЦЗ
20
Элфи Чанг
ЦП
41
Remi Walker
ЦП
7
Джоб Беллингем
ЦФ
Остались в запасе
25
Джейк Тернер
ЦФ
Главный тренер
Тони Хьюмс
Статистика матча Бирмингем Сити - Колчестер Юнайтед
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бернли
- : -
25.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
1 : 0
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
03.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Линкольн
1 : 3
31.10.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Кардифф
1 : 0
24.10.2026
Бирмингем Сити
Колчестер Юнайтед
Англия. Вторая лига, 17 тур
Колчестер Юнайтед
- : -
28.11.2026
Йорк Сити
Англия. Вторая лига, 16 тур
Транмер
2 : 1
21.11.2026
Колчестер Юнайтед
Англия. Вторая лига, 15 тур
Колчестер Юнайтед
2 : 0
14.11.2026
Гиллинхэм
Англия. Вторая лига, 14 тур
Колчестер Юнайтед
1 : 3
31.10.2026
Уолсолл
Англия. Вторая лига, 13 тур
Нортгемптон Таун
2 : 0
24.10.2026
Колчестер Юнайтед
Англия. Вторая лига, 12 тур
Честерфилд
1 : 1
20.10.2026
Колчестер Юнайтед
Информация о матче
Стадион:
Сент-Эндрюс
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