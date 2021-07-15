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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Ла Фиорита - Биркиркара
Ла Фиорита - Биркиркара: обзор матча 15 июля 2021
Ла Фиорита
15.07.2021, четверг, 21:45
Лига конференций, 1 раунд
1 : 1
Первый матч – 0 : 1
Завершен
Биркиркара
56'
Р. Ди Майо
53'
Л. Монтебелло
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Ла Фиорита - Биркиркара
90'
+4
Желтая карточка
Л. Монтебелло
90'
+2
Замена
J. Bezzina
️️️️
C. Bonanni
86'
Замена
R. Scicluna
️️️️
R. Briffa
Замена
S. Loiodice
️️️️
А. Амати
77'
Желтая карточка
Р. Ди Майо
71'
ГОЛ! 1:1!
Р. Ди Майо
Пас отдал
А. Амати
56'
53'
ГОЛ! 0:1!
Л. Монтебелло
Пас отдал
Я. Янкам
Желтая карточка
Д. Эзекиель Ринальди
38'
34'
Желтая карточка
O. Carniello
33'
Желтая карточка
Э. Пепе
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ла Фиорита
13
Роберто Ди Майо
ЦЗ
23
Андреа Грандони
ЦЗ
11
Данило Эзекиель Ринальди
ЦП
21
Армандо Амати
ЦП
22
Марчелло Муларони
ЦП
10
Simone Errico
ЦФ
3
Andrea Brighi
ЦФ
27
GIanluca Vivan
ЦФ
Главный тренер
Томас Манфредини
Биркиркара
22
Кейн Аттард
ЦЗ
13
Энрико Пепе
ЦЗ
20
Янник Янкам
АП
0
F. Falcone
ЦФ
0
R. Briffa
ЦФ
7
Diego
ЦФ
0
C. Bonanni
ЦФ
25
Oscar Carniello
ЦФ
1
Daniel Fernandes
ЦФ
11
Kurt Zammit I
ЦФ
7
Люк Монтебелло
ЦФ
Ла Фиорита
33
Томмазо Дзафферани
ПП
11
S. Loiodice
ЦФ
7
Francesco Perrotta
ЦФ
24
Simone Venturini
ЦФ
Биркиркара
0
J. Bezzina
ЦФ
16
Amara Sylla
ЦФ
19
Sean Cini
ЦФ
4
Glending Farrugia
ЦФ
14
Nick Borg
ЦФ
15
Neil Friggieri
ЦФ
0
R. Scicluna
ЦФ
25
Neil Micallef
ЦФ
9
Jed Valletta
ЦФ
2-3-3
13
Ди Майо
23
Грандони
11
Ринальди
21
Амати
22
Муларони
27
3
10
2-1-5
22
Аттард
13
Пепе
20
Янкам
0
7
Монтебелло
11
1
25
21
Амати
11
11
21
Амати
33
Дзафферани
33
Дзафферани
0
0
0
0
0
0
0
0
Остались в запасе
Ла Фиорита
Биркиркара
7
Francesco Perrotta
ЦФ
24
Simone Venturini
ЦФ
Главный тренер
Томас Манфредини
16
Amara Sylla
ЦФ
19
Sean Cini
ЦФ
4
Glending Farrugia
ЦФ
14
Nick Borg
ЦФ
15
Neil Friggieri
ЦФ
25
Neil Micallef
ЦФ
9
Jed Valletta
ЦФ
Остались в запасе
7
Francesco Perrotta
ЦФ
24
Simone Venturini
ЦФ
Остались в запасе
16
Amara Sylla
ЦФ
19
Sean Cini
ЦФ
4
Glending Farrugia
ЦФ
14
Nick Borg
ЦФ
15
Neil Friggieri
ЦФ
25
Neil Micallef
ЦФ
9
Jed Valletta
ЦФ
Главный тренер
Томас Манфредини
Статистика матча Ла Фиорита - Биркиркара
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Ла Фиорита
Лига конференций, 1 раунд
Ла Фиорита
0 : 2
14.07.2026
УНА Штрассен
Лига конференций, 1 раунд
УНА Штрассен
1 : 0
07.07.2026
Ла Фиорита
Лига конференций, 1 раунд
Ла Фиорита
2 : 2
17.07.2025
Вардар
Лига конференций, 1 раунд
Вардар
3 : 0
10.07.2025
Ла Фиорита
Лига конференций, 2 раунд
Ла Фиорита
0 : 4
01.08.2024
Истанбул Башакшехир
Биркиркара
Лига конференций, 1 раунд
Петрокуб
3 : 0
17.07.2025
Биркиркара
Лига конференций, 1 раунд
Биркиркара
1 : 0
10.07.2025
Петрокуб
Лига конференций, 1 раунд
Биркиркара
1 : 2
20.07.2023
Марибор
Лига конференций, 1 раунд
Марибор
1 : 1
13.07.2023
Биркиркара
Лига конференций, 2 раунд
Биркиркара
1 : 0
29.07.2021
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