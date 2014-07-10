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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Биркиркара - Дьошдьер
Биркиркара - Дьошдьер: обзор матча 10 июля 2014
Биркиркара
10.07.2014, четверг, 21:30
Лига Европы, 1 раунд
1 : 4
Первый матч – 1 : 2
Завершен
Дьошдьер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Биркиркара - Дьошдьер
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Биркиркара
Лига конференций, 1 раунд
Петрокуб
3 : 0
17.07.2025
Биркиркара
Лига конференций, 1 раунд
Биркиркара
1 : 0
10.07.2025
Петрокуб
Лига конференций, 1 раунд
Биркиркара
1 : 2
20.07.2023
Марибор
Лига конференций, 1 раунд
Марибор
1 : 1
13.07.2023
Биркиркара
Лига конференций, 2 раунд
Биркиркара
1 : 0
29.07.2021
Олимпия
Дьошдьер
Венгрия. Национальный чемпионат, 33 тур
Дьошдьер
1 : 3
16.05.2026
Пакш
Венгрия. Национальный чемпионат, 32 тур
Дьер
4 : 0
02.05.2026
Дьошдьер
Венгрия. Национальный чемпионат, 31 тур
Кишварда
1 : 2
25.04.2026
Дьошдьер
Венгрия. Национальный чемпионат, 30 тур
Дьошдьер
0 : 5
18.04.2026
Дебрецен
Венгрия. Национальный чемпионат, 29 тур
Ференцварош
3 : 1
10.04.2026
Дьошдьер
Информация о матче
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Биркиркара
Дьошдьер
«Петрокуб» – «Биркиркара»: прогноз на матч 17 июля с 65% вероятностью захода ставки
2025.07.16 13:13
Прогноз на точный счeт матча «Петрокуб» – «Биркиркара»: Лига Конференций, 17 июля 2025
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2025.07.16 13:13
Прогноз на точный счeт матча «Петрокуб» – «Биркиркара»: Лига Конференций, 17 июля 2025
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2016.08.04 23:16
«Локомотив» расторг контракт с легионером
2025.07.04 21:09
1
«Локомотив» ищет команды для 6 игроков
2025.05.28 18:24
«Рубин» отдал защитника в аренду в Венгрию
2024.07.05 10:50
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