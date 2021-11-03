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Лига чемпионов 2026/2027
Спортинг - Бешикташ
Спортинг - Бешикташ: обзор матча 03 ноября 2021
Спортинг
03.11.2021, среда, 23:00
Лига чемпионов, группа C, 4 тур
4 : 0
Завершен
Бешикташ
31'
П. Гонсалвеш (П)
38'
П. Гонсалвеш
41'
Паулинью
56'
П. Сарабия
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спортинг - Бешикташ
90'
Вторая желтая
Соуза
83'
Замена
О. Озякуп
️️️️
Д. Боздоган
78'
Замена
Г. Торе
️️️️
Р. Геззаль
Замена
Ж. Кабрал
️️️️
П. Гонсалвеш
72'
Замена
Р. Винагре
️️️️
М. Рейс
72'
61'
Замена
Д. Боздоган
️️️️
К. Ларин
61'
Замена
С. Учан
️️️️
А. Хатчинсон
Замена
Н. Сантуш
️️️️
Паулинью
60'
Замена
Д. Браганца
️️️️
М. Нуньес
60'
ГОЛ! 4:0!
П. Сарабия
56'
50'
Желтая карточка
К. Ларин
50'
Желтая карточка
Соуза
46'
Замена
А. Тейшейра
️️️️
Ф. Монтеро
ГОЛ! 3:0!
Паулинью
Пас отдал
Р. Эшгайю
41'
ГОЛ! 2:0!
П. Гонсалвеш
Пас отдал
М. Нуньес
38'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
П. Гонсалвеш
31'
Замена
Р. Эшгайю
️️️️
П. Порро
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спортинг
1
Антонио Адан
ВР
3
Зухаир Феддаль
ЦЗ
4
Себастьян Коатес
ЦЗ
25
Гонсалу Инасиу
ЦЗ
2
Матеус Рейс
ЦЗ
23
Педро Порро
ПЗ
6
Жоау Палинья
ОП
27
Матеус Нуньес
ЦП
28
Педру Гонсалвеш
ЦП
7
Пабло Сарабия
ПВ
26
Паулинью
ЦФ
Главный тренер
Рубен Аморим
Бешикташ
30
Эрсин Дестаноглу
ВР
23
Велинтон
ЦЗ
3
Франсиско Монтеро
ЦЗ
33
Ридван Йилмаз
ЦЗ
5
Соуза
ЦП
13
Атиба Хатчинсон
ЦП
18
Рашид Геззаль
ЦП
5
Мехмет Топал
ЦП
20
Неджип Уйсал
ЦП
9
Кайл Ларин
ЦФ
19
Кенан Караман
ЦФ
Главный тренер
Серхен Ялчин
Спортинг
23
Андре Паулу
ВР
13
Жоау Виржиния
ВР
19
Рубен Винагре
ЛЗ
13
Луиш Нету
ЦЗ
21
Даниэль Браганца
ЦЗ
47
Рикарду Эшгайю
ПЗ
77
Жован Кабрал
ЛВ
5
Мануэль Угарте
ОП
10
Табата
ПВ
11
Нуну Сантуш
ЦФ
Бешикташ
34
Мерт Гюнок
ВР
17
Умут Мерас
ЛЗ
21
Фабрис Н'Сакаля
ЦЗ
4
Сердар Саатджи
ЦЗ
70
Джан Боздоган
ЦП
15
Огужан Озякуп
ЦП
48
Салих Учан
ЦП
30
Гекхан Торе
ЦП
11
Алекс Тейшейра
АП
3-3-2-1-1
1
Адан
4
Коатес
25
Инасиу
2
Рейс
3
Феддаль
6
Палинья
23
Порро
27
Нуньес
28
Гонсалвеш
7
Сарабия
26
Паулинью
3-5-2
30
Дестаноглу
23
Велинтон
3
Монтеро
33
Йилмаз
5
Соуза
18
Геззаль
5
Топал
20
Уйсал
13
Хатчинсон
19
Караман
9
Ларин
28
Гонсалвеш
77
Кабрал
77
Кабрал
28
Гонсалвеш
2
Рейс
19
Винагре
19
Винагре
2
Рейс
27
Нуньес
21
Браганца
21
Браганца
27
Нуньес
23
Порро
47
Эшгайю
47
Эшгайю
23
Порро
26
Паулинью
11
Сантуш
11
Сантуш
26
Паулинью
9
Ларин
70
Боздоган
70
Боздоган
9
Ларин
Боздоган
15
Озякуп
15
Озякуп
Боздоган
13
Хатчинсон
48
Учан
48
Учан
13
Хатчинсон
18
Геззаль
30
Торе
30
Торе
18
Геззаль
3
Монтеро
11
Тейшейра
11
Тейшейра
3
Монтеро
Остались в запасе
Спортинг
Бешикташ
10
Табата
ПВ
23
Андре Паулу
ВР
13
Жоау Виржиния
ВР
13
Луиш Нету
ЦЗ
5
Мануэль Угарте
ОП
Главный тренер
Рубен Аморим
34
Мерт Гюнок
ВР
17
Умут Мерас
ЛЗ
21
Фабрис Н'Сакаля
ЦЗ
4
Сердар Саатджи
ЦЗ
Главный тренер
Серхен Ялчин
Остались в запасе
10
Табата
ПВ
23
Андре Паулу
ВР
13
Жоау Виржиния
ВР
13
Луиш Нету
ЦЗ
5
Мануэль Угарте
ОП
Остались в запасе
34
Мерт Гюнок
ВР
17
Умут Мерас
ЛЗ
21
Фабрис Н'Сакаля
ЦЗ
4
Сердар Саатджи
ЦЗ
Главный тренер
Рубен Аморим
Главный тренер
Серхен Ялчин
Статистика матча Спортинг - Бешикташ
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Спортинг
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
- : -
25.11.2026
Манчестер Юнайтед
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Спортинг
1 : 0
07.11.2026
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Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Португалия. Примейра, 10 тур
Каза Пиа
0 : 2
30.10.2026
Спортинг
Португалия. Примейра, 9 тур
Спортинг
1 : 2
25.10.2026
Академика де Визеу
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
2 : 3
21.10.2026
ЛАСК
Бешикташ
Лига Европы, 5 тур
Бешикташ
- : -
26.11.2026
Хапоэль БШ
Турция. Суперлига, 12 тур
Коньяспор
2 : 4
22.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 11 тур
Бешикташ
3 : 0
08.11.2026
Генчлербирлиги
Лига Европы, 4 тур
Селтик
3 : 2
05.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 10 тур
Касымпаша
2 : 2
01.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 9 тур
Бешикташ
2 : 0
26.10.2026
Истанбул Башакшехир
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Карасев
(Москва)
Стадион:
Жозе Алваладе
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