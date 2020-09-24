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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Бешикташ - Риу Аве
Бешикташ - Риу Аве: обзор матча 24 сентября 2020
Бешикташ
24.09.2020, четверг, 20:00
Лига Европы, 3 раунд
1 : 1
Счет по пенальти – 2 : 4
Завершен
Риу Аве
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бешикташ - Риу Аве
ГОЛ!
М. Рейс
2:4
Пенальти не реализован!
К. Ларин
ГОЛ!
Н. Ямбор
2:3
Пенальти не реализован!
Велинтон
ГОЛ!
А. Сантос
2:2
ГОЛ!
Г. Торе
2:1
ГОЛ!
B. Moreira
1:1
ГОЛ!
Б. Менса
1:0
Замена
А. Хасич
️️️️
J. Lens
101'
97'
Замена
Габриэлзиньо
️️️️
Ч. Жеральдеш
Замена
Г. Торе
️️️️
Т. Бойд
84'
80'
Замена
R. Meshino
️️️️
T.
79'
Замена
Н. Ямбор
️️️️
И. Пинту
Замена
Б. Менса
️️️️
А. Льяич
72'
Замена
К. Ларин
️️️️
Г. Ялчин
64'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бешикташ
97
Утку Ювакуран
ВР
23
Велинтон
ЦЗ
3
Франсиско Монтеро
ЦЗ
33
Ридван Йилмаз
ЦЗ
20
Неджип Уйсал
ЦП
50
Гювен Ялчин
ЦП
27
Jeremain Lens
ЦП
15
Огужан Озякуп
ЦП
24
Дорухан Токез
ЦП
22
Адем Льяич
АП
19
Тайлер Бойд
ЦФ
Главный тренер
Шенол Гюнеш
Риу Аве
1
Pawel Kieszek
ВР
21
Тони Боревкович
ЦЗ
33
Адерлан Сантос
ЦЗ
2
Матеус Рейс
ЦЗ
12
Иво Пинту
ЦЗ
8
Tarantini
ЦП
6
Филипе Аугусто
ЦП
12
Чику Жеральдеш
ЦП
20
Карлос Манэ
ЦФ
9
Bruno Moreira
ЦФ
12
Лукас Пиазон
ЦФ
Главный тренер
Жозе Гомеш
Бешикташ
30
Эрсин Дестаноглу
ВР
21
Домагой Вида
ЦЗ
8
Картал Йилмаз
ЦП
43
Бернард Менса
ЦП
30
Гекхан Торе
ЦП
14
Айдин Хасич
ЦФ
9
Кайл Ларин
ЦФ
Риу Аве
20
Нельсон Монте
ЦЗ
24
Педру Амарал
ЦЗ
11
Габриэлзиньо
ЛВ
21
Никола Ямбор
ОП
22
LÃ©o
ЦФ
8
Ryotaro Meshino
ЦФ
20
Diego Lopes
ЦФ
3-5-1-1
97
Ювакуран
23
Велинтон
3
Монтеро
33
Йилмаз
50
Ялчин
27
15
Озякуп
24
Токез
20
Уйсал
22
Льяич
19
Бойд
4-3-3
1
33
Сантос
2
Рейс
12
Пинту
21
Боревкович
8
6
Аугусто
12
Жеральдеш
12
Пиазон
9
20
Карлос Манэ
27
14
Хасич
14
Хасич
27
22
Льяич
43
Менса
43
Менса
22
Льяич
19
Бойд
30
Торе
30
Торе
19
Бойд
50
Ялчин
9
Ларин
9
Ларин
50
Ялчин
12
Пинту
21
Ямбор
21
Ямбор
12
Пинту
12
Жеральдеш
11
Габриэлзиньо
11
Габриэлзиньо
12
Жеральдеш
8
8
8
8
Остались в запасе
Бешикташ
Риу Аве
30
Эрсин Дестаноглу
ВР
21
Домагой Вида
ЦЗ
8
Картал Йилмаз
ЦП
Главный тренер
Шенол Гюнеш
22
LÃ©o
ЦФ
20
Нельсон Монте
ЦЗ
24
Педру Амарал
ЦЗ
20
Diego Lopes
ЦФ
Главный тренер
Жозе Гомеш
Остались в запасе
30
Эрсин Дестаноглу
ВР
21
Домагой Вида
ЦЗ
8
Картал Йилмаз
ЦП
Остались в запасе
22
LÃ©o
ЦФ
20
Нельсон Монте
ЦЗ
24
Педру Амарал
ЦЗ
20
Diego Lopes
ЦФ
Главный тренер
Шенол Гюнеш
Главный тренер
Жозе Гомеш
Статистика матча Бешикташ - Риу Аве
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Бешикташ
Лига Европы, 5 тур
Бешикташ
- : -
26.11.2026
Хапоэль БШ
Турция. Суперлига, 12 тур
Коньяспор
2 : 4
22.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 11 тур
Бешикташ
3 : 0
08.11.2026
Генчлербирлиги
Лига Европы, 4 тур
Селтик
3 : 2
05.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 10 тур
Касымпаша
2 : 2
01.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 9 тур
Бешикташ
2 : 0
26.10.2026
Истанбул Башакшехир
Риу Аве
Португалия. Примейра, 12 тур
Арука
- : -
28.11.2026
Риу Аве
Португалия. Примейра, 11 тур
Риу Аве
0 : 1
08.11.2026
Брага
Португалия. Примейра, 10 тур
Академика де Визеу
2 : 1
01.11.2026
Риу Аве
Португалия. Примейра, 9 тур
Риу Аве
0 : 4
25.10.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 8 тур
Риу Аве
3 : 2
11.10.2026
Насьональ
Португалия. Примейра, 7 тур
Алверка
1 : 0
19.09.2026
Риу Аве
Информация о матче
Стадион:
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