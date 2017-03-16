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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Бешикташ - Олимпиакос
Бешикташ - Олимпиакос: обзор матча 16 марта 2017
Бешикташ
16.03.2017, четверг, 21:00
Лига Европы, 1/8 финала
4 : 1
Первый матч – 1 : 1
Завершен
Олимпиакос
10'
В. Абубакар
22'
Р. Бабел
75'
Р. Бабел
84'
Д. Тосун
31'
Т. Эльюнусси
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бешикташ - Олимпиакос
Замена
Г. Инлер
️️️️
Талиска
90'
+1
ГОЛ! 4:1!
Д. Тосун
Пас отдал
Талиска
84'
Замена
Д. Тосун
️️️️
Р. Куарежма
82'
76'
Замена
А. Мартинш
️️️️
А. Ромао
ГОЛ! 3:1!
Р. Бабел
75'
70'
Желтая карточка
А. Ромао
67'
Желтая карточка
М. Да Кошта
67'
Замена
М. Марин
️️️️
Э. Камбьяссо
62'
Желтая карточка
Себа
Замена
Н. Уйсал
️️️️
О. Озякуп
60'
Желтая карточка
О. Озякуп
57'
56'
Замена
Себа
️️️️
Г. Мантатис
Красная карточка
В. Абубакар
39'
31'
ГОЛ! 2:1!
Т. Эльюнусси
Пас отдал
А. Сиссоко
ГОЛ! 2:0!
Р. Бабел
Пас отдал
Р. Куарежма
22'
ГОЛ! 1:0!
В. Абубакар
Пас отдал
Талиска
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бешикташ
31
Фабри
ВР
3
Адриано
ЛЗ
77
Гекхан Генюл
ЦЗ
3
Матей Митрович
ЦЗ
6
Душко Тошич
ЦЗ
13
Атиба Хатчинсон
ЦП
94
Талиска
АП
15
Огужан Озякуп
ПП
7
Рикарду Куарежма
ЦФ
9
Венсан Абубакар
ЦФ
8
Райан Бабел
ЦФ
Главный тренер
Шенол Гюнеш
Олимпиакос
1
Никола Леали
ВР
26
Али Сиссоко
ЛЗ
90
Диого Фигейраш
ЦЗ
3
Мануэль Да Кошта
ЦЗ
4
Панайотис Рецос
ЦЗ
91
Эстебан Камбьяссо
ЦП
77
Георгиос Мантатис
ЦП
18
Тарик Эльюнусси
ЦП
7
Константинос Фортунис
АП
15
Алексис Ромао
ПП
17
Карим Ансарифард
ЦФ
Главный тренер
Василис Вузас
Бешикташ
29
Толга Зенгин
ВР
33
Атындж Нукан
ЦЗ
32
Андреас Бек
ЦЗ
20
Неджип Уйсал
ЦП
88
Гекхан Инлер
ЦП
77
Омер Сисманоглу
ЦФ
23
Дженк Тосун
ЦФ
Олимпиакос
1
Стефанос Капино
ВР
4
Альберто Ботиа
ЦЗ
3
Альберто де ла Белья
ЦЗ
16
Атанасиос Андруцос
ПЗ
28
Андре Мартинш
ЦП
22
Марко Марин
АП
92
Себа
ЦФ
4-2-1-3
31
Фабри
3
Адриано
3
Митрович
6
Тошич
77
Генюл
13
Хатчинсон
15
Озякуп
94
Талиска
8
Бабел
9
Абубакар
7
Куарежма
4-4-1-1
1
Леали
90
Фигейраш
3
Да Кошта
4
Рецос
26
Сиссоко
15
Ромао
77
Мантатис
18
Эльюнусси
91
Камбьяссо
7
Фортунис
17
Ансарифард
15
Озякуп
20
Уйсал
20
Уйсал
15
Озякуп
94
Талиска
88
Инлер
88
Инлер
94
Талиска
7
Куарежма
23
Тосун
23
Тосун
7
Куарежма
15
Ромао
28
Мартинш
28
Мартинш
15
Ромао
91
Камбьяссо
22
Марин
22
Марин
91
Камбьяссо
77
Мантатис
92
Себа
92
Себа
77
Мантатис
Остались в запасе
Бешикташ
Олимпиакос
33
Атындж Нукан
ЦЗ
29
Толга Зенгин
ВР
32
Андреас Бек
ЦЗ
77
Омер Сисманоглу
ЦФ
Главный тренер
Шенол Гюнеш
16
Атанасиос Андруцос
ПЗ
1
Стефанос Капино
ВР
4
Альберто Ботиа
ЦЗ
3
Альберто де ла Белья
ЦЗ
Главный тренер
Василис Вузас
Остались в запасе
33
Атындж Нукан
ЦЗ
29
Толга Зенгин
ВР
32
Андреас Бек
ЦЗ
77
Омер Сисманоглу
ЦФ
Остались в запасе
16
Атанасиос Андруцос
ПЗ
1
Стефанос Капино
ВР
4
Альберто Ботиа
ЦЗ
3
Альберто де ла Белья
ЦЗ
Главный тренер
Шенол Гюнеш
Главный тренер
Василис Вузас
Статистика матча Бешикташ - Олимпиакос
1
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Бешикташ
Турция. Суперлига, 12 тур
Коньяспор
- : -
22.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 11 тур
Бешикташ
3 : 0
08.11.2026
Генчлербирлиги
Лига Европы, 4 тур
Селтик
3 : 2
05.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 10 тур
Касымпаша
2 : 2
01.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 9 тур
Бешикташ
2 : 0
26.10.2026
Истанбул Башакшехир
Лига Европы, 3 тур
Бешикташ
2 : 2
22.10.2026
Кристал Пэлас
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 11 тур
Олимпиакос
- : -
22.11.2026
Ираклис
Греция. Суперлига, 10 тур
Олимпиакос
1 : 1
08.11.2026
ПАОК
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 9 тур
Кифисиас
2 : 3
31.10.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 8 тур
Олимпиакос
5 : 0
25.10.2026
Каламата
Лига Европы, 3 тур
Олимпиакос
1 : 0
22.10.2026
Спарта
Информация о матче
Главный судья:
Майкл Оливер
(Нортумберланд)
Стадион:
Иненю
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 2
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