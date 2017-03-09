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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Олимпиакос - Бешикташ
Олимпиакос - Бешикташ: обзор матча 09 марта 2017
Олимпиакос
09.03.2017, четверг, 23:05
Лига Европы, 1/8 финала
1 : 1
Ответный матч – 1 : 4
Завершен
Бешикташ
36'
Э. Камбьяссо
53'
В. Абубакар
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Олимпиакос - Бешикташ
90'
Замена
Г. Инлер
️️️️
Талиска
82'
Замена
Д. Тосун
️️️️
В. Абубакар
Замена
М. Марин
️️️️
К. Фортунис
74'
Замена
А. Мартинш
️️️️
Э. Камбьяссо
70'
66'
Желтая карточка
Марсело
Замена
М. Да Кошта
️️️️
А. Ботиа
64'
53'
ГОЛ! 1:1!
В. Абубакар
45'
Замена
О. Озякуп
️️️️
Т. Арслан
ГОЛ! 1:0!
Э. Камбьяссо
36'
16'
Желтая карточка
Т. Арслан
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Олимпиакос
1
Никола Леали
ВР
26
Али Сиссоко
ЛЗ
90
Диого Фигейраш
ЦЗ
4
Альберто Ботиа
ЦЗ
4
Панайотис Рецос
ЦЗ
91
Эстебан Камбьяссо
ЦП
77
Георгиос Мантатис
ЦП
18
Тарик Эльюнусси
ЦП
7
Константинос Фортунис
АП
15
Алексис Ромао
ПП
17
Карим Ансарифард
ЦФ
Главный тренер
Василис Вузас
Бешикташ
31
Фабри
ВР
3
Адриано
ЛЗ
6
Душко Тошич
ЦЗ
6
Марсело
ЦЗ
77
Гекхан Генюл
ЦЗ
13
Атиба Хатчинсон
ЦП
94
Талиска
АП
30
Толгай-Али Арслан
ПП
7
Рикарду Куарежма
ЦФ
8
Райан Бабел
ЦФ
9
Венсан Абубакар
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Олимпиакос
1
Лефтерис Хутесиотис
ВР
3
Мануэль Да Кошта
ЦЗ
3
Альберто де ла Белья
ЦЗ
16
Атанасиос Андруцос
ПЗ
28
Андре Мартинш
ЦП
22
Марко Марин
АП
7
Оскар Кардосо
ЦФ
Бешикташ
29
Толга Зенгин
ВР
33
Атындж Нукан
ЦЗ
3
Матей Митрович
ЦЗ
32
Андреас Бек
ЦЗ
15
Огужан Озякуп
ЦП
88
Гекхан Инлер
ЦП
23
Дженк Тосун
ЦФ
4-4-1-1
1
Леали
26
Сиссоко
4
Ботиа
4
Рецос
90
Фигейраш
91
Камбьяссо
77
Мантатис
18
Эльюнусси
15
Ромао
7
Фортунис
17
Ансарифард
4-2-1-3
31
Фабри
6
Тошич
6
Марсело
77
Генюл
3
Адриано
30
Арслан
13
Хатчинсон
94
Талиска
9
Абубакар
8
Бабел
7
Куарежма
4
Ботиа
3
Да Кошта
3
Да Кошта
4
Ботиа
91
Камбьяссо
28
Мартинш
28
Мартинш
91
Камбьяссо
7
Фортунис
22
Марин
22
Марин
7
Фортунис
30
Арслан
15
Озякуп
15
Озякуп
30
Арслан
94
Талиска
88
Инлер
88
Инлер
94
Талиска
9
Абубакар
23
Тосун
23
Тосун
9
Абубакар
Остались в запасе
Олимпиакос
Бешикташ
16
Атанасиос Андруцос
ПЗ
1
Лефтерис Хутесиотис
ВР
3
Альберто де ла Белья
ЦЗ
7
Оскар Кардосо
ЦФ
Главный тренер
Василис Вузас
33
Атындж Нукан
ЦЗ
29
Толга Зенгин
ВР
3
Матей Митрович
ЦЗ
32
Андреас Бек
ЦЗ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Остались в запасе
16
Атанасиос Андруцос
ПЗ
1
Лефтерис Хутесиотис
ВР
3
Альберто де ла Белья
ЦЗ
7
Оскар Кардосо
ЦФ
Остались в запасе
33
Атындж Нукан
ЦЗ
29
Толга Зенгин
ВР
3
Матей Митрович
ЦЗ
32
Андреас Бек
ЦЗ
Главный тренер
Василис Вузас
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Статистика матча Олимпиакос - Бешикташ
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 11 тур
Олимпиакос
- : -
22.11.2026
Ираклис
Греция. Суперлига, 10 тур
Олимпиакос
1 : 1
08.11.2026
ПАОК
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 9 тур
Кифисиас
2 : 3
31.10.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 8 тур
Олимпиакос
5 : 0
25.10.2026
Каламата
Лига Европы, 3 тур
Олимпиакос
1 : 0
22.10.2026
Спарта
Бешикташ
Турция. Суперлига, 12 тур
Коньяспор
- : -
22.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 11 тур
Бешикташ
3 : 0
08.11.2026
Генчлербирлиги
Лига Европы, 4 тур
Селтик
3 : 2
05.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 10 тур
Касымпаша
2 : 2
01.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 9 тур
Бешикташ
2 : 0
26.10.2026
Истанбул Башакшехир
Лига Европы, 3 тур
Бешикташ
2 : 2
22.10.2026
Кристал Пэлас
Информация о матче
Стадион:
Георгиос Караискакис
Где смотреть матч:
МАТЧ! АРЕНА
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