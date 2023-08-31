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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Бешикташ - Динамо К
Бешикташ - Динамо К: обзор матча 31 августа 2023
Бешикташ
31.08.2023, четверг, 21:00
Лига конференций, 4 раунд
1 : 0
Первый матч – 3 : 2
Завершен
Динамо К
52'
В. Абубакар
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бешикташ - Динамо К
89'
Замена
Бенито
️️️️
А. Тымчик
Замена
А. Окслэд-Чемберлен
️️️️
С. Учан
89'
85'
Замена
В. Бражко
️️️️
С. Сидорчук
Замена
Д. Тосун
️️️️
В. Абубакар
81'
76'
Замена
С. Диалло
️️️️
Н. Волошин
76'
Замена
А. Андриевский
️️️️
Н. Шапаренко
Замена
Б. Зайнутдинов
️️️️
М. Рашица
75'
Замена
А. Ребич
️️️️
Д. Мюлека
75'
Желтая карточка
Д. Мюлека
72'
Желтая карточка
В. Розье
58'
Желтая карточка
В. Абубакар
53'
ГОЛ! 1:0!
В. Абубакар
52'
48'
Желтая карточка
Д. Попов
40'
Желтая карточка
С. Сидорчук
Желтая карточка
О. Колли
34'
Желтая карточка
О. Булут
33'
30'
Желтая карточка
Н. Шапаренко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бешикташ
34
Мерт Гюнок
ВР
25
Омар Колли
ЦЗ
19
Валентен Розье
ПЗ
20
Неджип Уйсал
ЦП
48
Салих Учан
ЦП
8
Амир Хаджиахметович
ЦП
83
Жедсон Фернандеш
ЦП
6
Онур Булут
ПП
7
Милот Рашица
ПВ
11
Джексон Мюлека
ЦФ
9
Венсан Абубакар
ЦФ
Главный тренер
Шенол Гюнеш
Динамо К
1
Георгий Бущан
ВР
44
Владислав Дубинчак
ЛЗ
4
Денис Попов
ЦЗ
34
Александр Сирота
ЦЗ
18
Александр Тымчик
ПЗ
20
Александр Караваев
ПЗ
8
Сергей Сидорчук
ЦП
10
Николай Шапаренко
ЦП
29
Виталий Буяльский
ЦП
9
Назар Волошин
ПВ
19
Владислав Ванат
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Бешикташ
30
Эрсин Дестаноглу
ВР
97
Утку Ювакуран
ВР
17
Умут Мерас
ЛЗ
9
Анте Ребич
ЛВ
41
Огужан Акгюн
ЛВ
14
Жан Онана
ОП
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
34
Эге Тикназ
ЦП
8
Картал Йилмаз
ЦП
19
Бахтиер Зайнутдинов
АП
27
Эмирхан Делибаш
ПВ
23
Дженк Тосун
ЦФ
Динамо К
35
Руслан Нещерет
ВР
2
Константин Вивчаренко
ЛЗ
16
Максим Дячук
ЦЗ
40
Кристиан Биловар
ЦЗ
22
Бенито
ЛВ
14
Самба Диалло
ЛВ
6
Владимир Бражко
ОП
4
Решат Рамадани
ОП
19
Владимир Шепелев
ЦП
18
Александр Андриевский
ЦП
17
Антон Царенко
АП
11
Кахим Паррис
ПВ
2-5-1-2
34
Гюнок
25
Колли
19
Розье
20
Уйсал
48
Учан
8
Хаджиахметович
83
Фернандеш
6
Булут
7
Рашица
9
Абубакар
11
Мюлека
3-2-3-1-1
1
Бущан
18
Тымчик
4
Попов
34
Сирота
20
Караваев
44
Дубинчак
8
Сидорчук
10
Шапаренко
29
Буяльский
9
Волошин
19
Ванат
11
Мюлека
9
Ребич
9
Ребич
11
Мюлека
48
Учан
21
Окслэд-Чемберлен
21
Окслэд-Чемберлен
48
Учан
7
Рашица
19
Зайнутдинов
19
Зайнутдинов
7
Рашица
9
Абубакар
23
Тосун
23
Тосун
9
Абубакар
8
Сидорчук
6
Бражко
6
Бражко
8
Сидорчук
10
Шапаренко
18
Андриевский
18
Андриевский
10
Шапаренко
18
Тымчик
22
Бенито
22
Бенито
18
Тымчик
9
Волошин
14
Диалло
14
Диалло
9
Волошин
Остались в запасе
Бешикташ
Динамо К
30
Эрсин Дестаноглу
ВР
97
Утку Ювакуран
ВР
17
Умут Мерас
ЛЗ
14
Жан Онана
ОП
34
Эге Тикназ
ЦП
8
Картал Йилмаз
ЦП
41
Огужан Акгюн
ЛВ
27
Эмирхан Делибаш
ПВ
Главный тренер
Шенол Гюнеш
35
Руслан Нещерет
ВР
2
Константин Вивчаренко
ЛЗ
16
Максим Дячук
ЦЗ
40
Кристиан Биловар
ЦЗ
4
Решат Рамадани
ОП
19
Владимир Шепелев
ЦП
17
Антон Царенко
АП
11
Кахим Паррис
ПВ
Главный тренер
Мирча Луческу
Остались в запасе
30
Эрсин Дестаноглу
ВР
97
Утку Ювакуран
ВР
17
Умут Мерас
ЛЗ
14
Жан Онана
ОП
34
Эге Тикназ
ЦП
8
Картал Йилмаз
ЦП
41
Огужан Акгюн
ЛВ
27
Эмирхан Делибаш
ПВ
Остались в запасе
35
Руслан Нещерет
ВР
2
Константин Вивчаренко
ЛЗ
16
Максим Дячук
ЦЗ
40
Кристиан Биловар
ЦЗ
4
Решат Рамадани
ОП
19
Владимир Шепелев
ЦП
17
Антон Царенко
АП
11
Кахим Паррис
ПВ
Главный тренер
Шенол Гюнеш
Главный тренер
Мирча Луческу
Статистика матча Бешикташ - Динамо К
5
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
3
Матчи команд
Бешикташ
Турция. Суперлига, 13 тур
Бешикташ
- : -
30.11.2026
Галатасарай
Лига Европы, 5 тур
Бешикташ
2 : 1
26.11.2026
Хапоэль БШ
Турция. Суперлига, 12 тур
Коньяспор
2 : 4
22.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 11 тур
Бешикташ
3 : 0
08.11.2026
Генчлербирлиги
Лига Европы, 4 тур
Селтик
3 : 2
05.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 10 тур
Касымпаша
2 : 2
01.11.2026
Бешикташ
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Динамо К
- : -
28.11.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Динамо К
4 : 2
22.11.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Динамо К
3 : 1
23.10.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Полесье
3 : 1
18.10.2026
Динамо К
Информация о матче
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