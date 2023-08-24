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Лига конференций 2026/2027
Динамо К - Бешикташ
Динамо К - Бешикташ: обзор матча 24 августа 2023
Динамо К
24.08.2023, четверг, 20:00
Лига конференций, 4 раунд
2 : 3
Ответный матч – 0 : 1
Завершен
Бешикташ
60'
Н. Шапаренко
66'
Н. Волошин
40'
В. Абубакар (П)
64'
О. Колли
90+5'
Б. Зайнутдинов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Динамо К - Бешикташ
90'
+5
ГОЛ! 2:3!
Б. Зайнутдинов
Пас отдал
М. Рашица
Замена
Бенито
️️️️
А. Караваев
90'
+5
Желтая карточка
В. Дубинчак
90'
+1
Замена
А. Царенко
️️️️
В. Буяльский
90'
89'
Желтая карточка
А. Хаджиахметович
88'
Замена
Д. Тосун
️️️️
В. Абубакар
86'
Замена
А. Окслэд-Чемберлен
️️️️
С. Учан
79'
Желтая карточка
В. Розье
Замена
С. Диалло
️️️️
Н. Волошин
76'
ГОЛ! 2:2!
Н. Волошин
Пас отдал
В. Буяльский
66'
64'
ГОЛ! 1:2!
О. Колли
Пас отдал
А. Хаджиахметович
64'
Замена
У. Мерас
️️️️
О. Булут
64'
Замена
М. Рашица
️️️️
Д. Мюлека
ГОЛ! 1:1!
Н. Шапаренко
Пас отдал
В. Буяльский
60'
46'
Замена
Б. Зайнутдинов
️️️️
А. Масуаку
40'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
В. Абубакар
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо К
1
Георгий Бущан
ВР
44
Владислав Дубинчак
ЛЗ
4
Денис Попов
ЦЗ
34
Александр Сирота
ЦЗ
18
Александр Тымчик
ПЗ
20
Александр Караваев
ПЗ
8
Сергей Сидорчук
ЦП
10
Николай Шапаренко
ЦП
29
Виталий Буяльский
ЦП
9
Назар Волошин
ПВ
19
Владислав Ванат
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Бешикташ
34
Мерт Гюнок
ВР
26
Артур Масуаку
ЛЗ
12
Даниэль Амарти
ЦЗ
25
Омар Колли
ЦЗ
19
Валентен Розье
ПЗ
48
Салих Учан
ЦП
8
Амир Хаджиахметович
ЦП
83
Жедсон Фернандеш
ЦП
6
Онур Булут
ПП
11
Джексон Мюлека
ЦФ
9
Венсан Абубакар
ЦФ
Главный тренер
Шенол Гюнеш
Динамо К
35
Руслан Нещерет
ВР
2
Константин Вивчаренко
ЛЗ
40
Кристиан Биловар
ЦЗ
16
Максим Дячук
ЦЗ
23
Навин Малиш
ПЗ
14
Самба Диалло
ЛВ
22
Бенито
ЛВ
6
Владимир Бражко
ОП
4
Решат Рамадани
ОП
19
Владимир Шепелев
ЦП
17
Антон Царенко
АП
11
Кахим Паррис
ПВ
Бешикташ
97
Утку Ювакуран
ВР
30
Эрсин Дестаноглу
ВР
17
Умут Мерас
ЛЗ
9
Анте Ребич
ЛВ
14
Жан Онана
ОП
20
Неджип Уйсал
ЦП
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
34
Эге Тикназ
ЦП
8
Картал Йилмаз
ЦП
19
Бахтиер Зайнутдинов
АП
7
Милот Рашица
ПВ
23
Дженк Тосун
ЦФ
3-2-3-1-1
1
Бущан
18
Тымчик
4
Попов
34
Сирота
44
Дубинчак
20
Караваев
8
Сидорчук
10
Шапаренко
29
Буяльский
9
Волошин
19
Ванат
4-4-2
34
Гюнок
19
Розье
12
Амарти
25
Колли
26
Масуаку
6
Булут
8
Хаджиахметович
83
Фернандеш
48
Учан
9
Абубакар
11
Мюлека
29
Буяльский
17
Царенко
17
Царенко
29
Буяльский
9
Волошин
14
Диалло
14
Диалло
9
Волошин
20
Караваев
22
Бенито
22
Бенито
20
Караваев
6
Булут
17
Мерас
17
Мерас
6
Булут
48
Учан
21
Окслэд-Чемберлен
21
Окслэд-Чемберлен
48
Учан
26
Масуаку
19
Зайнутдинов
19
Зайнутдинов
26
Масуаку
11
Мюлека
7
Рашица
7
Рашица
11
Мюлека
9
Абубакар
23
Тосун
23
Тосун
9
Абубакар
Остались в запасе
Динамо К
Бешикташ
35
Руслан Нещерет
ВР
2
Константин Вивчаренко
ЛЗ
40
Кристиан Биловар
ЦЗ
16
Максим Дячук
ЦЗ
23
Навин Малиш
ПЗ
6
Владимир Бражко
ОП
4
Решат Рамадани
ОП
19
Владимир Шепелев
ЦП
11
Кахим Паррис
ПВ
Главный тренер
Мирча Луческу
9
Анте Ребич
ЛВ
97
Утку Ювакуран
ВР
30
Эрсин Дестаноглу
ВР
14
Жан Онана
ОП
20
Неджип Уйсал
ЦП
34
Эге Тикназ
ЦП
8
Картал Йилмаз
ЦП
Главный тренер
Шенол Гюнеш
Остались в запасе
35
Руслан Нещерет
ВР
2
Константин Вивчаренко
ЛЗ
40
Кристиан Биловар
ЦЗ
16
Максим Дячук
ЦЗ
23
Навин Малиш
ПЗ
6
Владимир Бражко
ОП
4
Решат Рамадани
ОП
19
Владимир Шепелев
ЦП
11
Кахим Паррис
ПВ
Остались в запасе
9
Анте Ребич
ЛВ
97
Утку Ювакуран
ВР
30
Эрсин Дестаноглу
ВР
14
Жан Онана
ОП
20
Неджип Уйсал
ЦП
34
Эге Тикназ
ЦП
8
Картал Йилмаз
ЦП
Главный тренер
Мирча Луческу
Главный тренер
Шенол Гюнеш
Статистика матча Динамо К - Бешикташ
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Динамо К
- : -
28.11.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Динамо К
4 : 2
22.11.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Динамо К
3 : 1
23.10.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Полесье
3 : 1
18.10.2026
Динамо К
Бешикташ
Турция. Суперлига, 13 тур
Бешикташ
- : -
30.11.2026
Галатасарай
Лига Европы, 5 тур
Бешикташ
2 : 1
26.11.2026
Хапоэль БШ
Турция. Суперлига, 12 тур
Коньяспор
2 : 4
22.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 11 тур
Бешикташ
3 : 0
08.11.2026
Генчлербирлиги
Лига Европы, 4 тур
Селтик
3 : 2
05.11.2026
Бешикташ
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