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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Норвич Сити - Бери
Норвич Сити - Бери: обзор матча 27 августа 2013
Норвич Сити
27.08.2013, вторник, 22:45
Англия. Кубок Лиги, 2 раунд
6 : 3
Завершен
Бери
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Норвич Сити - Бери
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Норвич Сити
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Норвич Сити
- : -
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31.10.2026
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1 : 3
24.10.2026
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1 : 3
30.01.2016
Халл Сити
Англия. Кубок, 1/32 финала
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0 : 0
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Англия. Кубок, 1/32 финала
Бери
0 : 0
09.01.2016
Брэдфорд Сити
Англия. Кубок Лиги, 1/32 финала
Бери
1 : 4
25.08.2015
Лестер
Информация о матче
Стадион:
Кэрроу Роуд
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