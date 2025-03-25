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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧМ. Африка
Бенин - ЮАР
Бенин - ЮАР: обзор матча 25 марта 2025
Бенин
25.03.2025, вторник, 19:00
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, группа C, 6 тур
0 : 2
Завершен
ЮАР
53'
Л. Фостер
84'
Д. Адамс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бенин - ЮАР
Желтая карточка
Д. Додо
90'
+4
90'
Замена
И. Рейнерс
️️️️
Л. Фостер
Желтая карточка
М. Тижани
89'
Замена
B. Agounon
️️️️
R. Moumini
85'
84'
ГОЛ! 0:2!
Д. Адамс
Пас отдал
О. Апполлис
76'
Замена
Д. Адамс
️️️️
П. Тау
Замена
С. Траоре
️️️️
С. Д'Алмейда
75'
Замена
Д. Кики
️️️️
Й. Рош
74'
68'
Замена
О. Апполлис
️️️️
Р. Мофокенг
53'
ГОЛ! 0:1!
Л. Фостер
Пас отдал
F. Basadien
Замена
Ж. Доссу
️️️️
А. Унтонджи
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бенин
1
Марсель Данджину
ВР
11
Rachid Moumini
ЦЗ
13
Мохамед Тижани
ЦЗ
3
Тамиму Оуороу
ЦЗ
8
Имуране Хассане
ЦП
7
Доку Додо
ЦП
18
Жуниор Олайтан
АП
5
Йохан Рош
ЦФ
15
Сесси Д'Алмейда
ЦФ
17
Андреас Унтонджи
ЦФ
9
Стив Мунье
(К)
ЦФ
Главный тренер
Жан-Марк Нобило
ЮАР
1
Ронвен Уильямс
(К)
ВР
21
Сиябонга Нгезана
ЦЗ
19
Нкосинати Сибиси
ЦЗ
14
Fawaaz Basadien
ЦЗ
20
Хулисо Мудау
ПЗ
28
Тапело Морена
ПЗ
10
Релебохиле Мофокенг
ЦП
5
Таленте Мбата
ЦП
15
Батуси Аубаас
ЦП
10
Перси Тау
ПВ
9
Лайл Фостер
ЦФ
Главный тренер
Уго Броос
Бенин
16
Сатурнин Альягбе
ВР
23
Серж Обасса
ВР
12
Давид Кики
ЛЗ
2
Brandon Agounon
ЦЗ
7
Маттео Ахлинви
ОП
14
Мариано Ахуангбо
ЦП
27
Гислейн Ахудо
ЦП
22
Аттиджику Самаду
ЦП
20
Жодель Доссу
ПП
21
Стив Траоре
ПВ
10
Candas Fiogbe
ЦФ
4
Moise Adilehou
ЦФ
ЮАР
22
Рикардо Госс
ВР
16
Сифо Чейн
ВР
6
Vuyo Letlapa
ЦЗ
18
Грант Кекана
ЦЗ
2
Thabo Moloisane
ЦЗ
2
Нийко Мобби
ПЗ
12
Элиас Моквана
ЦП
13
Ndamulelo Maphangule
ЦП
7
Освин Апполлис
АП
23
Джейден Адамс
АП
15
Икраам Рейнерс
ЦФ
3-2-1-4
1
Данджину
11
13
Тижани
3
Оуороу
8
Хассане
7
Додо
18
Олайтан
5
Рош
9
Мунье
17
Унтонджи
15
Д'Алмейда
3-2-3-1-1
1
Уильямс
21
Нгезана
19
Сибиси
14
28
Морена
20
Мудау
10
Мофокенг
5
Мбата
15
Аубаас
10
Тау
9
Фостер
5
Рош
12
Кики
12
Кики
5
Рош
11
2
2
11
17
Унтонджи
20
Доссу
20
Доссу
17
Унтонджи
15
Д'Алмейда
21
Траоре
21
Траоре
15
Д'Алмейда
10
Мофокенг
7
Апполлис
7
Апполлис
10
Мофокенг
10
Тау
23
Адамс
23
Адамс
10
Тау
9
Фостер
15
Рейнерс
15
Рейнерс
9
Фостер
Остались в запасе
Бенин
ЮАР
16
Сатурнин Альягбе
ВР
23
Серж Обасса
ВР
7
Маттео Ахлинви
ОП
14
Мариано Ахуангбо
ЦП
27
Гислейн Ахудо
ЦП
22
Аттиджику Самаду
ЦП
10
Candas Fiogbe
ЦФ
4
Moise Adilehou
ЦФ
Главный тренер
Жан-Марк Нобило
22
Рикардо Госс
ВР
16
Сифо Чейн
ВР
6
Vuyo Letlapa
ЦЗ
18
Грант Кекана
ЦЗ
2
Thabo Moloisane
ЦЗ
2
Нийко Мобби
ПЗ
12
Элиас Моквана
ЦП
13
Ndamulelo Maphangule
ЦП
Главный тренер
Уго Броос
Остались в запасе
16
Сатурнин Альягбе
ВР
23
Серж Обасса
ВР
7
Маттео Ахлинви
ОП
14
Мариано Ахуангбо
ЦП
27
Гислейн Ахудо
ЦП
22
Аттиджику Самаду
ЦП
10
Candas Fiogbe
ЦФ
4
Moise Adilehou
ЦФ
Остались в запасе
22
Рикардо Госс
ВР
16
Сифо Чейн
ВР
6
Vuyo Letlapa
ЦЗ
18
Грант Кекана
ЦЗ
2
Thabo Moloisane
ЦЗ
2
Нийко Мобби
ПЗ
12
Элиас Моквана
ЦП
13
Ndamulelo Maphangule
ЦП
Главный тренер
Жан-Марк Нобило
Главный тренер
Уго Броос
Статистика матча Бенин - ЮАР
2
Всего ударов по воротам
4
11
Удары в створ
1
4
Владение мячом %
36
64
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Угловые удары
0
6
Нарушения
9
13
Офсайды
3
2
Количество передач
293
520
Сейвы
2
1
Точность передач %
79
86
Удары мимо ворот
3
3
Блокированные удары
0
4
Удары из пределов штрафной
2
7
Удары из-за пределов штрафной
2
4
Матчи команд
Бенин
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
3 : 0
07.10.2026
Бенин
Товарищеские матчи. Сборные
Того
5 : 1
09.06.2026
Бенин
Товарищеские матчи. Сборные
Бенин
1 : 1
05.06.2026
Нигер
Товарищеские матчи. Сборные
Либерия
0 : 0
05.06.2026
Бенин
Товарищеские матчи. Сборные
Гвинея
0 : 1
31.03.2026
Бенин
ЮАР
Товарищеские матчи. Сборные
Египет
0 : 1
04.10.2026
ЮАР
Чемпионат мира, 1/16 финала
ЮАР
0 : 1
28.06.2026
Канада
Чемпионат мира, 3 тур
ЮАР
1 : 0
25.06.2026
Южная Корея
Чемпионат мира, 2 тур
Чехия
1 : 1
18.06.2026
ЮАР
Чемпионат мира, 1 тур
Мексика
2 : 0
11.06.2026
ЮАР
Информация о матче
Стадион:
Стад Феликс Хоуфоует-Боини
Посещаемость:
786 из 35000 зрителей (2%)
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