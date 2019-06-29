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Расписание матчей
Кубок Африки
Бенин - Гвинея-Бисау
Бенин - Гвинея-Бисау: обзор матча 29 июня 2019
Бенин
29.06.2019, суббота, 23:00
Кубок африканских наций, группа F, 2 тур
0 : 0
Завершен
Гвинея-Бисау
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Бенин - Гвинея-Бисау
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Бенин
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
3 : 0
07.10.2026
Бенин
Товарищеские матчи. Сборные
Того
5 : 1
09.06.2026
Бенин
Товарищеские матчи. Сборные
Бенин
1 : 1
05.06.2026
Нигер
Товарищеские матчи. Сборные
Либерия
0 : 0
05.06.2026
Бенин
Товарищеские матчи. Сборные
Гвинея
0 : 1
31.03.2026
Бенин
Гвинея-Бисау
Товарищеские матчи. Сборные
Буркина-Фасо
1 : 1
31.03.2026
Гвинея-Бисау
Товарищеские матчи. Сборные
Буркина-Фасо
5 : 0
28.03.2026
Гвинея-Бисау
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 10 тур
Египет
1 : 0
12.10.2025
Гвинея-Бисау
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 9 тур
Эфиопия
1 : 0
08.10.2025
Гвинея-Бисау
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 8 тур
Гвинея-Бисау
2 : 0
08.09.2025
Джибути
Информация о матче
Стадион:
Стадион Исмаилия
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Бенин
Гвинея-Бисау
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