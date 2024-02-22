Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Тулуза - Бенфика
Тулуза - Бенфика: обзор матча 22 февраля 2024
Тулуза
22.02.2024, четверг, 20:45
Лига Европы, 1/16 финала
0 : 0
Первый матч – 1 : 2
Завершен
Бенфика
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Тулуза - Бенфика
85'
Замена
О. Кекчю
️️️️
А. Ди Мария
84'
Желтая карточка
А. Бах
Желтая карточка
В. Каманци
83'
Замена
Ф. Магри
️️️️
Я. Гбоу
80'
Замена
Ш. Бабика
️️️️
Г. Суасо
80'
Желтая карточка
Г. Суасо
74'
68'
Замена
Ф. Эушнес
️️️️
Д. Нерес
46'
Замена
А. Кабрал
️️️️
К. Тенгстедт
46'
Замена
А. Каррерас
️️️️
Морато
Замена
В. Каманци
️️️️
М. Деслер
30'
Замена
К. Кебен
️️️️
М. Диарра
23'
Желтая карточка
А. Доннум
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тулуза
16
Гийом Ресте
ВР
24
Мусса Диарра
ЛЗ
17
Габриэль Суасо
ЛЗ
2
Логан Кошта
ЦЗ
2
Расмус Николайсен
ЦЗ
3
Миккел Деслер
ПЗ
34
Янн Гбоу
ЛВ
6
Стейн Спирингс
ЦП
4
Венсан Сьерро
(К)
ЦП
15
Арон Доннум
ПВ
27
Тейс Даллинга
ЦФ
Главный тренер
Карлес Мартинес
Бенфика
1
Анатолий Трубин
ВР
14
Антониу Силва
ЦЗ
30
Николас Отаменди
(К)
ЦЗ
5
Морато
ЦЗ
6
Александер Бах
ПЗ
23
Жоау Мариу
ЦП
87
Жоау Невеш
АП
11
Анхель Ди Мария
ПВ
7
Давид Нерес
ПВ
27
Рафа
ЦФ
20
Каспер Тенгстедт
ЦФ
Главный тренер
Рогер Шмидт
Тулуза
40
Джастин Ляком
ВР
16
Алекс Домингес
ВР
4
Кевин Кебен
ЦЗ
12
Варрен Каманци
ПЗ
22
Ибрахим Сиссоко
ЛВ
23
Кристиан Кассерес
ЦП
31
Никлас Шмидт
ЦП
10
Сесар Гелаберт
АП
15
Натан Скитта
АП
80
Шави Бабика
ПВ
9
Франк Магри
ЦФ
Бенфика
24
Самуэль Соареш
ВР
31
Андре Гомеш
ВР
18
Альваро Каррерас
ЛЗ
44
Томаш Араужо
ЦЗ
12
Флорентину
ОП
14
Фредрик Эушнес
ОП
10
Оркун Кекчю
ЦП
7
Тиагу Гувейя
ПВ
32
Бенхамин Роллхайзер
ПВ
38
Маркос Леонардо
ЦФ
19
Артур Кабрал
ЦФ
3-2-2-2-1
16
Ресте
24
Диарра
2
Кошта
2
Николайсен
17
Суасо
3
Деслер
6
Спирингс
4
Сьерро
34
Гбоу
15
Доннум
27
Даллинга
4-1-3-2
1
Трубин
6
Бах
30
Отаменди
5
Морато
14
Силва
23
Мариу
7
Нерес
87
Невеш
11
Ди Мария
20
Тенгстедт
27
Рафа
24
Диарра
4
Кебен
4
Кебен
24
Диарра
3
Деслер
12
Каманци
12
Каманци
3
Деслер
17
Суасо
80
Бабика
80
Бабика
17
Суасо
34
Гбоу
9
Магри
9
Магри
34
Гбоу
5
Морато
18
Каррерас
18
Каррерас
5
Морато
7
Нерес
14
Эушнес
14
Эушнес
7
Нерес
11
Ди Мария
10
Кекчю
10
Кекчю
11
Ди Мария
20
Тенгстедт
19
Кабрал
19
Кабрал
20
Тенгстедт
Остались в запасе
Тулуза
Бенфика
40
Джастин Ляком
ВР
16
Алекс Домингес
ВР
23
Кристиан Кассерес
ЦП
31
Никлас Шмидт
ЦП
10
Сесар Гелаберт
АП
15
Натан Скитта
АП
22
Ибрахим Сиссоко
ЛВ
Главный тренер
Карлес Мартинес
24
Самуэль Соареш
ВР
31
Андре Гомеш
ВР
44
Томаш Араужо
ЦЗ
12
Флорентину
ОП
7
Тиагу Гувейя
ПВ
32
Бенхамин Роллхайзер
ПВ
38
Маркос Леонардо
ЦФ
Главный тренер
Рогер Шмидт
Остались в запасе
40
Джастин Ляком
ВР
16
Алекс Домингес
ВР
23
Кристиан Кассерес
ЦП
31
Никлас Шмидт
ЦП
10
Сесар Гелаберт
АП
15
Натан Скитта
АП
22
Ибрахим Сиссоко
ЛВ
Остались в запасе
24
Самуэль Соареш
ВР
31
Андре Гомеш
ВР
44
Томаш Араужо
ЦЗ
12
Флорентину
ОП
7
Тиагу Гувейя
ПВ
32
Бенхамин Роллхайзер
ПВ
38
Маркос Леонардо
ЦФ
Главный тренер
Карлес Мартинес
Главный тренер
Рогер Шмидт
Статистика матча Тулуза - Бенфика
3
1
Всего ударов по воротам
16
8
Удары в створ
6
1
Владение мячом %
48
52
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
9
2
Нарушения
13
7
Офсайды
2
0
Количество передач
470
541
Сейвы
1
6
Точность передач %
80
82
Удары мимо ворот
7
5
Блокированные удары
3
2
Удары из пределов штрафной
8
4
Удары из-за пределов штрафной
8
4
xG (ожидаемые голы)
2.09
1.53
Матчи команд
Тулуза
Франция. Лига 1, 12 тур
Тулуза
- : -
29.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 11 тур
Ланс
1 : 1
21.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 10 тур
Тулуза
3 : 1
06.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Тулуза
0 : 0
25.10.2026
Труа
Франция. Лига 1, 7 тур
Ле-Ман
0 : 3
16.10.2026
Тулуза
Бенфика
Португалия. Примейра, 12 тур
Бенфика
- : -
30.11.2026
Фамаликан
Лига Европы, 5 тур
Виктория
4 : 0
26.11.2026
Бенфика
Португалия. Примейра, 11 тур
Эштрела
2 : 3
08.11.2026
Бенфика
Лига Европы, 4 тур
Бенфика
3 : 1
05.11.2026
Лех
Португалия. Примейра, 10 тур
Бенфика
1 : 0
02.11.2026
Алверка
Португалия. Примейра, 9 тур
Санта-Клара
1 : 2
26.10.2026
Бенфика
Информация о матче
Главный судья:
Маурицио Мариани
(Рим)
Стадион:
Муниципал
Новости команд
Все
Тулуза
Бенфика
«ПСЖ» выбирает между девятью вратарями
16:29
Лига 1: шансы «Тулузы» и «Ренна» на победу в матче 12-го тура
10:25
«ПСЖ» рассматривает 8 кандидатов для зимнего усиления атаки
Вчера, 23:57
3
«Виктория Пльзень» – «Бенфика»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 26 ноября 2026
26 ноября
Лига Европы: шансы «Виктории Пльзень» и «Бенфики» на победу в матче 5-го тура
25 ноября
«ПСЖ» выбирает между девятью вратарями
16:29
Лига 1: шансы «Тулузы» и «Ренна» на победу в матче 12-го тура
10:25
«Ланс» – «Тулуза»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Лига 1: шансы «Ланса» и «Тулузы» на победу в матче 11-го тура
20 ноября
«Тулуза» – «Страсбур»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
«ПСЖ» рассматривает 8 кандидатов для зимнего усиления атаки
Вчера, 23:57
3
«Виктория Пльзень» – «Бенфика»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 26 ноября 2026
26 ноября
Лига Европы: шансы «Виктории Пльзень» и «Бенфики» на победу в матче 5-го тура
25 ноября
«ПСЖ» хочет подписать скандального вингера из Аргентины
24 ноября
Вратарь Украины – после очередного поражения: «Сами себя закапываем»
16 ноября
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+