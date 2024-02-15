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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Бенфика - Тулуза
Бенфика - Тулуза: обзор матча 15 февраля 2024
Бенфика
15.02.2024, четверг, 23:00
Лига Европы, 1/16 финала
2 : 1
Ответный матч – 0 : 0
Завершен
Тулуза
68'
А. Ди Мария (П)
90+8'
А. Ди Мария (П)
75'
М. Деслер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бенфика - Тулуза
ГОЛ с пенальти! 2:1!
А. Ди Мария
90'
+8
90'
+7
Желтая карточка
Ф. Магри
90'
+6
Вторая желтая
К. Мависса Элеби
90'
+2
Желтая карточка
К. Мависса Элеби
Желтая карточка
О. Кекчю
90'
+2
90'
+2
Желтая карточка
Н. Скитта
Замена
М. Леонардо
️️️️
А. Кабрал
87'
86'
Замена
Н. Скитта
️️️️
Я. Гбоу
77'
Замена
Ф. Магри
️️️️
Т. Даллинга
77'
Замена
К. Кассерес
️️️️
С. Спирингс
75'
ГОЛ! 1:1!
М. Деслер
Пас отдал
Т. Даллинга
70'
Замена
К. Мависса Элеби
️️️️
М. Диарра
70'
Замена
Ш. Бабика
️️️️
А. Доннум
ГОЛ с пенальти! 1:0!
А. Ди Мария
68'
Замена
Д. Нерес
️️️️
Ж. Мариу
59'
Замена
А. Бах
️️️️
А. Каррерас
59'
43'
Желтая карточка
М. Деслер
37'
Желтая карточка
С. Спирингс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бенфика
1
Анатолий Трубин
ВР
18
Альваро Каррерас
ЛЗ
30
Николас Отаменди
(К)
ЦЗ
14
Антониу Силва
ЦЗ
14
Фредрик Эушнес
ОП
10
Оркун Кекчю
ЦП
23
Жоау Мариу
ЦП
87
Жоау Невеш
АП
11
Анхель Ди Мария
ПВ
27
Рафа
ЦФ
19
Артур Кабрал
ЦФ
Главный тренер
Рогер Шмидт
Тулуза
16
Гийом Ресте
ВР
24
Мусса Диарра
ЛЗ
17
Габриэль Суасо
ЛЗ
2
Расмус Николайсен
ЦЗ
2
Логан Кошта
ЦЗ
3
Миккел Деслер
ПЗ
34
Янн Гбоу
ЛВ
6
Стейн Спирингс
ЦП
4
Венсан Сьерро
(К)
ЦП
15
Арон Доннум
ПВ
27
Тейс Даллинга
ЦФ
Главный тренер
Карлес Мартинес
Бенфика
24
Самуэль Соареш
ВР
31
Андре Гомеш
ВР
44
Томаш Араужо
ЦЗ
5
Морато
ЦЗ
6
Александер Бах
ПЗ
12
Флорентину
ОП
7
Давид Нерес
ПВ
7
Тиагу Гувейя
ПВ
38
Маркос Леонардо
ЦФ
20
Каспер Тенгстедт
ЦФ
32
Бенхамин Роллхайзер
ЦФ
Тулуза
16
Алекс Домингес
ВР
40
Джастин Ляком
ВР
13
Кристиан Мависса Элеби
ЦЗ
12
Варрен Каманци
ПЗ
22
Ибрахим Сиссоко
ЛВ
23
Кристиан Кассерес
ЦП
10
Сесар Гелаберт
АП
15
Натан Скитта
АП
80
Шави Бабика
ПВ
9
Франк Магри
ЦФ
3-1-2-2-2
1
Трубин
18
Каррерас
14
Силва
30
Отаменди
14
Эушнес
10
Кекчю
23
Мариу
87
Невеш
11
Ди Мария
19
Кабрал
27
Рафа
3-2-2-2-1
16
Ресте
24
Диарра
2
Николайсен
2
Кошта
3
Деслер
17
Суасо
6
Спирингс
4
Сьерро
15
Доннум
34
Гбоу
27
Даллинга
18
Каррерас
6
Бах
6
Бах
18
Каррерас
23
Мариу
7
Нерес
7
Нерес
23
Мариу
19
Кабрал
38
Леонардо
38
Леонардо
19
Кабрал
24
Диарра
13
Мависса Элеби
13
Мависса Элеби
24
Диарра
6
Спирингс
23
Кассерес
23
Кассерес
6
Спирингс
34
Гбоу
15
Скитта
15
Скитта
34
Гбоу
15
Доннум
80
Бабика
80
Бабика
15
Доннум
27
Даллинга
9
Магри
9
Магри
27
Даллинга
Остались в запасе
Бенфика
Тулуза
24
Самуэль Соареш
ВР
31
Андре Гомеш
ВР
44
Томаш Араужо
ЦЗ
5
Морато
ЦЗ
12
Флорентину
ОП
7
Тиагу Гувейя
ПВ
20
Каспер Тенгстедт
ЦФ
32
Бенхамин Роллхайзер
ЦФ
Главный тренер
Рогер Шмидт
16
Алекс Домингес
ВР
40
Джастин Ляком
ВР
12
Варрен Каманци
ПЗ
10
Сесар Гелаберт
АП
22
Ибрахим Сиссоко
ЛВ
Главный тренер
Карлес Мартинес
Остались в запасе
24
Самуэль Соареш
ВР
31
Андре Гомеш
ВР
44
Томаш Араужо
ЦЗ
5
Морато
ЦЗ
12
Флорентину
ОП
7
Тиагу Гувейя
ПВ
20
Каспер Тенгстедт
ЦФ
32
Бенхамин Роллхайзер
ЦФ
Остались в запасе
16
Алекс Домингес
ВР
40
Джастин Ляком
ВР
12
Варрен Каманци
ПЗ
10
Сесар Гелаберт
АП
22
Ибрахим Сиссоко
ЛВ
Главный тренер
Рогер Шмидт
Главный тренер
Карлес Мартинес
Статистика матча Бенфика - Тулуза
1
1
5
Всего ударов по воротам
27
6
Удары в створ
5
2
Владение мячом %
58
42
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
5
Угловые удары
6
2
Нарушения
7
19
Офсайды
0
1
Количество передач
563
408
Сейвы
1
3
Точность передач %
85
77
Удары мимо ворот
15
2
Блокированные удары
7
2
Удары из пределов штрафной
17
4
Удары из-за пределов штрафной
10
2
xG (ожидаемые голы)
3.27
0.41
Матчи команд
Бенфика
Португалия. Примейра, 12 тур
Бенфика
- : -
30.11.2026
Фамаликан
Лига Европы, 5 тур
Виктория
4 : 0
26.11.2026
Бенфика
Португалия. Примейра, 11 тур
Эштрела
2 : 3
08.11.2026
Бенфика
Лига Европы, 4 тур
Бенфика
3 : 1
05.11.2026
Лех
Португалия. Примейра, 10 тур
Бенфика
1 : 0
02.11.2026
Алверка
Португалия. Примейра, 9 тур
Санта-Клара
1 : 2
26.10.2026
Бенфика
Тулуза
Франция. Лига 1, 12 тур
Тулуза
- : -
29.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 11 тур
Ланс
1 : 1
21.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 10 тур
Тулуза
3 : 1
06.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Тулуза
0 : 0
25.10.2026
Труа
Франция. Лига 1, 7 тур
Ле-Ман
0 : 3
16.10.2026
Тулуза
Информация о матче
Главный судья:
Донатас Румшас
(Паланга)
Стадион:
Эштадиу да Луж
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