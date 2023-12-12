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Лига чемпионов 2026/2027
Зальцбург - Бенфика
Зальцбург - Бенфика: обзор матча 12 декабря 2023
Зальцбург
12.12.2023, вторник, 23:00
Лига чемпионов, группа D, 6 тур
1 : 3
Завершен
Бенфика
57'
Л. Сучич
32'
А. Ди Мария
45+1'
Рафа
90+2'
А. Кабрал
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Зальцбург - Бенфика
Замена
Р. Шимич
️️️️
М. Бидструп
90'
+5
90'
+4
Замена
Флорентину
️️️️
Рафа
90'
+2
ГОЛ! 1:3!
А. Кабрал
Пас отдал
Ф. Эушнес
90'
+1
Замена
А. Кабрал
️️️️
Ж. Мариу
Желтая карточка
А. Шлагер
90'
Желтая карточка
Д. Камери
82'
Замена
Д. Камери
️️️️
О. Глух
82'
72'
Желтая карточка
П. Муса
68'
Замена
Г. Гедеш
️️️️
О. Кекчю
ГОЛ! 1:2!
Л. Сучич
Пас отдал
О. Глух
57'
Замена
С. Койта
️️️️
Д. Нене
55'
Замена
Фернандо
️️️️
П. Ратков
55'
Желтая карточка
П. Ратков
51'
46'
Замена
П. Муса
️️️️
К. Тенгстедт
45'
+4
Желтая карточка
Морато
45'
+1
ГОЛ! 0:2!
Рафа
Пас отдал
А. Ди Мария
32'
ГОЛ! 0:1!
А. Ди Мария
Желтая карточка
Л. Гурна
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зальцбург
30
Александер Шлагер
ВР
37
Амар Дедич
(К)
ЛЗ
91
Камиль Пиатковски
ЦЗ
31
Страхиня Павлович
ЦЗ
6
Самсон Байду
ПЗ
29
Люка Гурна
ОП
24
Лука Сучич
ЦП
2
Мадс Бидструп
ЦП
10
Оскар Глух
АП
10
Петар Ратков
ЦФ
45
Доржель Нене
ЦФ
Бенфика
1
Анатолий Трубин
ВР
44
Томаш Араужо
ЛЗ
30
Николас Отаменди
(К)
ЦЗ
5
Морато
ЦЗ
14
Фредрик Эушнес
ПЗ
87
Жоау Невеш
ЛВ
10
Оркун Кекчю
ЦП
23
Жоау Мариу
ЦП
11
Анхель Ди Мария
ПВ
27
Рафа
ЦФ
20
Каспер Тенгстедт
ЦФ
Главный тренер
Рогер Шмидт
Зальцбург
32
Йонас Крамри
ВР
58
Нико Мантль
ВР
17
Андреас Ульмер
ЛЗ
24
Брайан Око
ЦЗ
39
Леандро Моргалла
ЦЗ
6
Мамади Дьямбу
ОП
17
Аманква Форсон
АП
70
Дижон Камери
АП
11
Фернандо
ЦФ
9
Роко Шимич
ЦФ
19
Карим Конате
ЦФ
20
Секу Койта
ЦФ
Бенфика
16
Лео Кокубо
ВР
24
Самуэль Соареш
ВР
39
Давид Юрасек
ЛЗ
4
Жоао Виктор
ЦЗ
11
Гонсалу Гедеш
ЛВ
12
Флорентину
ОП
22
Шикинью
АП
7
Тиагу Гувейя
ПВ
9
Петар Муса
ЦФ
19
Артур Кабрал
ЦФ
4-1-2-1-2
30
Шлагер
37
Дедич
91
Пиатковски
31
Павлович
6
Байду
29
Гурна
24
Сучич
2
Бидструп
10
Глух
45
Нене
10
Ратков
4-2-2-2
1
Трубин
14
Эушнес
30
Отаменди
5
Морато
44
Араужо
10
Кекчю
23
Мариу
11
Ди Мария
87
Невеш
20
Тенгстедт
27
Рафа
10
Глух
70
Камери
70
Камери
10
Глух
10
Ратков
11
Фернандо
11
Фернандо
10
Ратков
2
Бидструп
9
Шимич
9
Шимич
2
Бидструп
45
Нене
20
Койта
20
Койта
45
Нене
27
Рафа
12
Флорентину
12
Флорентину
27
Рафа
10
Кекчю
11
Гедеш
11
Гедеш
10
Кекчю
20
Тенгстедт
9
Муса
9
Муса
20
Тенгстедт
23
Мариу
19
Кабрал
19
Кабрал
23
Мариу
Остались в запасе
Зальцбург
Бенфика
32
Йонас Крамри
ВР
58
Нико Мантль
ВР
17
Андреас Ульмер
ЛЗ
24
Брайан Око
ЦЗ
39
Леандро Моргалла
ЦЗ
6
Мамади Дьямбу
ОП
17
Аманква Форсон
АП
19
Карим Конате
ЦФ
16
Лео Кокубо
ВР
24
Самуэль Соареш
ВР
39
Давид Юрасек
ЛЗ
4
Жоао Виктор
ЦЗ
22
Шикинью
АП
7
Тиагу Гувейя
ПВ
Главный тренер
Рогер Шмидт
Остались в запасе
32
Йонас Крамри
ВР
58
Нико Мантль
ВР
17
Андреас Ульмер
ЛЗ
24
Брайан Око
ЦЗ
39
Леандро Моргалла
ЦЗ
6
Мамади Дьямбу
ОП
17
Аманква Форсон
АП
19
Карим Конате
ЦФ
Остались в запасе
16
Лео Кокубо
ВР
24
Самуэль Соареш
ВР
39
Давид Юрасек
ЛЗ
4
Жоао Виктор
ЦЗ
22
Шикинью
АП
7
Тиагу Гувейя
ПВ
Главный тренер
Рогер Шмидт
Статистика матча Зальцбург - Бенфика
4
2
Всего ударов по воротам
12
5
Удары в створ
4
2
Владение мячом %
49
51
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Угловые удары
1
1
Нарушения
2
5
Офсайды
2
2
Количество передач
246
240
Сейвы
0
4
Точность передач %
79
77
Удары мимо ворот
5
1
Блокированные удары
3
2
Удары из пределов штрафной
8
3
Удары из-за пределов штрафной
4
2
xG (ожидаемые голы)
1.38
0.43
Матчи команд
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Зальцбург
- : -
29.11.2026
ЛАСК
Лига Европы, 5 тур
Зальцбург
2 : 0
26.11.2026
Арарат-Армения
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Аустрия
1 : 0
22.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Штурм
3 : 4
08.11.2026
Зальцбург
Лига Европы, 4 тур
Андерлехт
2 : 0
05.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Зальцбург
5 : 1
01.11.2026
Аустрия Л
Бенфика
Португалия. Примейра, 12 тур
Бенфика
- : -
30.11.2026
Фамаликан
Лига Европы, 5 тур
Виктория
4 : 0
26.11.2026
Бенфика
Португалия. Примейра, 11 тур
Эштрела
2 : 3
08.11.2026
Бенфика
Лига Европы, 4 тур
Бенфика
3 : 1
05.11.2026
Лех
Португалия. Примейра, 10 тур
Бенфика
1 : 0
02.11.2026
Алверка
Португалия. Примейра, 9 тур
Санта-Клара
1 : 2
26.10.2026
Бенфика
Информация о матче
Главный судья:
Даниэль Зиберт
(Берлин)
Стадион:
Ред Булл Арена
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