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Расписание матчей
Аргентина. Примера
Бельграно - Депортиво Риестра
Бельграно - Депортиво Риестра: обзор матча 20 июля 2024
Бельграно
20.07.2024, суббота, 01:00
Аргентина. Примера, 6 тур
2 : 1
Завершен
Депортиво Риестра
72'
F. Jara
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бельграно - Депортиво Риестра
Замена
G. Compagnucci
️️️️
F. Jara
85'
ГОЛ! 1:0!
F. Jara
Пас отдал
Б. Рейна
72'
Желтая карточка
F. Jara
12'
Начало матча
Статистика матча Бельграно - Депортиво Риестра
1
Всего ударов по воротам
12
4
Удары в створ
5
2
Владение мячом %
71
29
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
8
1
Нарушения
12
11
Офсайды
1
2
Количество передач
526
214
Сейвы
1
3
Точность передач %
80
55
Удары мимо ворот
3
0
Блокированные удары
4
2
Удары из пределов штрафной
11
2
Удары из-за пределов штрафной
1
2
xG (ожидаемые голы)
0.99
0.36
Матчи команд
Бельграно
Аргентина. Примера, 1/8 финала
Велес Сарсфилд
2 : 2
21.11.2026
Бельграно
Аргентина. Примера, 16 тур
Химнасия
2 : 1
06.11.2026
Бельграно
Аргентина. Примера, 15 тур
Бельграно
2 : 2
02.11.2026
Барракас Сентраль
Аргентина. Примера, 14 тур
Альдосиви
1 : 0
25.10.2026
Бельграно
Аргентина. Примера, 13 тур
Бельграно
0 : 3
19.10.2026
Ривер Плейт
Депортиво Риестра
Аргентина. Примера, 16 тур
Индепендьенте
2 : 1
07.11.2026
Депортиво Риестра
Аргентина. Примера, 15 тур
Депортиво Риестра
0 : 3
31.10.2026
Тальерес де Кордоба
Аргентина. Примера, 14 тур
Институто
1 : 0
27.10.2026
Депортиво Риестра
Аргентина. Примера, 13 тур
Депортиво Риестра
1 : 1
20.10.2026
Унион Санта-Фе
Аргентина. Примера, 12 тур
Сан-Лоренсо
1 : 0
11.10.2026
Депортиво Риестра
Информация о матче
Главный судья:
Fernando Espinoza, Argentina
Стадион:
Гиганте де Альберди
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