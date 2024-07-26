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Расписание матчей
Аргентина. Примера
Ланус - Бельграно
Ланус - Бельграно: обзор матча 26 июля 2024
Ланус
26.07.2024, пятница, 00:45
Аргентина. Примера, 7 тур
3 : 2
Завершен
Бельграно
32'
М. Морено
84'
J. Torres
90'
F. Jara
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ланус - Бельграно
90'
ГОЛ! 2:1!
F. Jara
ГОЛ! 2:0!
J. Torres
84'
ГОЛ! 1:0!
М. Морено
32'
Начало матча
Статистика матча Ланус - Бельграно
Всего ударов по воротам
13
15
Удары в створ
6
5
Владение мячом %
41
59
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
6
8
Нарушения
13
13
Количество передач
290
432
Сейвы
3
3
Точность передач %
70
82
Удары мимо ворот
6
5
Блокированные удары
1
5
Удары из пределов штрафной
8
9
Удары из-за пределов штрафной
5
6
xG (ожидаемые голы)
1.62
0.49
Матчи команд
Ланус
Аргентина. Примера, 1/8 финала
Ривер Плейт
3 : 1
23.11.2026
Ланус
Аргентина. Примера, 16 тур
Сентраль Кордоба
1 : 1
09.11.2026
Ланус
Аргентина. Примера, 15 тур
Ланус
1 : 1
02.11.2026
Химнасия и Эсгрима Мендоса
Аргентина. Примера, 14 тур
Банфилд
1 : 1
24.10.2026
Ланус
Аргентина. Примера, 13 тур
Платенсе
0 : 1
17.10.2026
Ланус
Бельграно
Аргентина. Примера, 1/8 финала
Велес Сарсфилд
2 : 2
21.11.2026
Бельграно
Аргентина. Примера, 16 тур
Химнасия
2 : 1
06.11.2026
Бельграно
Аргентина. Примера, 15 тур
Бельграно
2 : 2
02.11.2026
Барракас Сентраль
Аргентина. Примера, 14 тур
Альдосиви
1 : 0
25.10.2026
Бельграно
Аргентина. Примера, 13 тур
Бельграно
0 : 3
19.10.2026
Ривер Плейт
Информация о матче
Главный судья:
Sebastian Zunino, Argentina
Стадион:
Estadio Ciudad de Lanus, Buenos Aires
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