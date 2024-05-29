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Расписание матчей
Копа Судамерикана
Интернасьонал - Бельграно
Интернасьонал - Бельграно: обзор матча 29 мая 2024
Интернасьонал
29.05.2024, среда, 03:30
Копа Судамерикана, группа C, 6 тур
1 : 2
Завершен
Бельграно
39'
Р. Борре
45'
П. Чаваррия
45+3'
П. Чаваррия
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Интернасьонал - Бельграно
90'
+3
Желтая карточка
Б. Рейна
Замена
Л. Аларио
️️️️
Фернандо
89'
Замена
B. Henrique
️️️️
Ф. Бустос
81'
Замена
Ч. Арангис
️️️️
Р. Ренан
68'
45'
+3
ГОЛ! 1:2!
П. Чаваррия
45'
ГОЛ! 1:1!
П. Чаваррия
ГОЛ! 1:0!
Р. Борре
Пас отдал
Уэсли
39'
Начало матча
Показать весь матч
Статистика матча Интернасьонал - Бельграно
1
Всего ударов по воротам
15
4
Удары в створ
3
4
Владение мячом %
76
24
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
7
0
Нарушения
7
18
Офсайды
3
3
Количество передач
591
200
Сейвы
1
2
Точность передач %
85
59
Удары мимо ворот
5
0
Блокированные удары
7
0
Удары из пределов штрафной
7
3
Удары из-за пределов штрафной
8
1
Матчи команд
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Интернасьонал
- : -
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2 : 5
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Велес Сарсфилд
2 : 2
21.11.2026
Бельграно
Аргентина. Примера, 16 тур
Химнасия
2 : 1
06.11.2026
Бельграно
Аргентина. Примера, 15 тур
Бельграно
2 : 2
02.11.2026
Барракас Сентраль
Аргентина. Примера, 14 тур
Альдосиви
1 : 0
25.10.2026
Бельграно
Аргентина. Примера, 13 тур
Бельграно
0 : 3
19.10.2026
Ривер Плейт
Информация о матче
Главный судья:
Алексис Эррера
Стадион:
Arena Barueri, Barueri
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