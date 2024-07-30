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Расписание матчей
Аргентина. Примера
Бельграно - Годой-Крус
Бельграно - Годой-Крус: обзор матча 30 июля 2024
Бельграно
30.07.2024, вторник, 03:00
Аргентина. Примера, 8 тур
1 : 0
Завершен
Годой-Крус
34'
J. Barinaga
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бельграно - Годой-Крус
Замена
F. Jara
️️️️
П. Чаваррия
84'
83'
Замена
F. Butti
️️️️
F. Rasmussen
83'
Замена
F. Ardiles
️️️️
L. Arce
Желтая карточка
M. Marín
76'
Замена
M. Marín
️️️️
F. González Metilli
68'
Замена
Ф. Киньон
️️️️
S. Longo
68'
62'
Желтая карточка
N. Fernández
58'
Замена
S. Rodríguez
️️️️
M. Pino
58'
Замена
G. Abrego
️️️️
V. Poggi
57'
Замена
G. Moreyra
️️️️
B. Leyes
Замена
G. Heredia
️️️️
Э. Ролон
56'
Замена
Б. Рейна
️️️️
N. Fernández
56'
ГОЛ! 1:0!
J. Barinaga
Пас отдал
F. González Metilli
34'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бельграно
23
Ignacio Chicco
ВР
2
Матиас Морено
ЦЗ
37
Мариано Тройло
ЦЗ
6
Nicolás Meriano
ЦЗ
14
Juan Barinaga
ЦП
5
Santiago Longo
(К)
ЦП
35
Эстебан Ролон
ЦП
53
Juan Velázquez
ЦП
11
Francisco González Metilli
ЦФ
22
Nicolás Fernández
ЦФ
19
Пабло Чаваррия
ЦФ
Главный тренер
Хуан Крус Реаль
Годой-Крус
1
Franco Petroli
ВР
4
Lucas Arce
ЦЗ
2
Pier Barrios
(К)
ЦЗ
23
Federico Rasmussen
ЦЗ
3
Martín Luciano
ЦЗ
5
Bruno Leyes
ЦП
8
Nicolás Fernández
ЦП
25
Vicente Poggi
ЦП
25
Facundo Altamira
ЦФ
9
Daniel Barrea
ЦФ
22
Martin Pino
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Ольдра
Бельграно
28
Matias Daniele
ВР
15
Francisco Facello
ЦЗ
6
Alejandro Rebola
ЦЗ
28
G. Compagnucci
ЦЗ
34
Gerónimo Heredia
ЦЗ
19
Факундо Киньон
ОП
45
Agustín Baldi
ЦП
26
Facundo Lencioni
ЦП
23
Matías Marín
ЦП
77
Брайан Рейна
ЦП
29
Franco Jara
ЦФ
9
Matías Suárez
ЦФ
Годой-Крус
12
Roberto Ramírez
ВР
23
Mateo Mendoza
ЦЗ
30
Facundo Ardiles
ЦЗ
20
Facundo Butti
ЦЗ
14
Agustín Villalobos
ЦП
18
Gastón Moreyra
ЦП
16
Mariano Santiago
ЦП
35
Luciano Pascual
ЦП
26
Gonzalo Abrego
ЦП
9
Salomón Rodríguez
ЦФ
17
Elías Pereyra
ЦФ
7
Luciano Cingolani
ЦФ
3-4-3
23
2
Морено
37
Тройло
6
14
35
Ролон
53
5
19
Чаваррия
22
11
4-3-3
1
2
23
3
4
5
8
25
22
9
25
35
Ролон
34
34
35
Ролон
5
19
Киньон
19
Киньон
5
11
23
23
11
22
77
Рейна
77
Рейна
22
19
Чаваррия
29
29
19
Чаваррия
4
30
30
4
23
20
20
23
5
18
18
5
25
26
26
25
22
9
9
22
Остались в запасе
Бельграно
Годой-Крус
28
Matias Daniele
ВР
15
Francisco Facello
ЦЗ
6
Alejandro Rebola
ЦЗ
28
G. Compagnucci
ЦЗ
45
Agustín Baldi
ЦП
26
Facundo Lencioni
ЦП
9
Matías Suárez
ЦФ
Главный тренер
Хуан Крус Реаль
12
Roberto Ramírez
ВР
23
Mateo Mendoza
ЦЗ
14
Agustín Villalobos
ЦП
16
Mariano Santiago
ЦП
35
Luciano Pascual
ЦП
17
Elías Pereyra
ЦФ
7
Luciano Cingolani
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Ольдра
Остались в запасе
28
Matias Daniele
ВР
15
Francisco Facello
ЦЗ
6
Alejandro Rebola
ЦЗ
28
G. Compagnucci
ЦЗ
45
Agustín Baldi
ЦП
26
Facundo Lencioni
ЦП
9
Matías Suárez
ЦФ
Остались в запасе
12
Roberto Ramírez
ВР
23
Mateo Mendoza
ЦЗ
14
Agustín Villalobos
ЦП
16
Mariano Santiago
ЦП
35
Luciano Pascual
ЦП
17
Elías Pereyra
ЦФ
7
Luciano Cingolani
ЦФ
Главный тренер
Хуан Крус Реаль
Главный тренер
Даниэль Ольдра
Статистика матча Бельграно - Годой-Крус
1
1
Всего ударов по воротам
9
14
Удары в створ
2
3
Владение мячом %
49
51
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
7
4
Нарушения
10
9
Офсайды
4
0
Количество передач
343
345
Сейвы
3
1
Точность передач %
72
75
Удары мимо ворот
2
6
Блокированные удары
5
5
Удары из пределов штрафной
6
9
Удары из-за пределов штрафной
3
5
xG (ожидаемые голы)
0.63
1.21
Матчи команд
Бельграно
Аргентина. Примера, 1/8 финала
Велес Сарсфилд
2 : 2
21.11.2026
Бельграно
Аргентина. Примера, 16 тур
Химнасия
2 : 1
06.11.2026
Бельграно
Аргентина. Примера, 15 тур
Бельграно
2 : 2
02.11.2026
Барракас Сентраль
Аргентина. Примера, 14 тур
Альдосиви
1 : 0
25.10.2026
Бельграно
Аргентина. Примера, 13 тур
Бельграно
0 : 3
19.10.2026
Ривер Плейт
Годой-Крус
Аргентина. Примера, 16 тур
Годой-Крус
1 : 1
15.11.2025
Депортиво Риестра
Аргентина. Примера, 15 тур
Атлетико Тукуман
2 : 1
10.11.2025
Годой-Крус
Аргентина. Примера, 14 тур
Годой-Крус
0 : 0
03.11.2025
Сан-Мартин
Аргентина. Примера, 13 тур
Ланус
2 : 0
18.10.2025
Годой-Крус
Аргентина. Примера, 12 тур
Индепендьенте Ривадавия
0 : 0
12.10.2025
Годой-Крус
Информация о матче
Главный судья:
Ariel Penel, Argentina
Стадион:
Гиганте де Альберди
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