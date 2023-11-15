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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Бельгия - Сербия
Бельгия - Сербия: обзор матча 15 ноября 2023
Бельгия
15.11.2023, среда, 22:45
Товарищеские матчи. Сборные
1 : 0
Завершен
Сербия
2'
Я. Карраско
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Бельгия - Сербия
Замена
Т. Кастань
️️️️
О. Деман
77'
71'
Замена
А. Живкович
️️️️
Н. Радоньич
67'
Замена
А. Митрович
️️️️
Д. Влахович
67'
Замена
Н. Миленкович
️️️️
М. Велькович
67'
Замена
Д. Тадич
️️️️
Л. Самарджич
Замена
Л. Троссард
️️️️
Я. Карраско
67'
Замена
М. Батшуайи
️️️️
Л. Опенда
67'
57'
Желтая карточка
М. Велькович
Замена
А. Вранкс
️️️️
О. Мангала
46'
Замена
Д. Лукебакио
️️️️
Й. Бакайоко
46'
Замена
В. Фас
️️️️
А. Теате
46'
46'
Замена
С. Лукич
️️️️
М. Груйич
46'
Замена
Ф. Костич
️️️️
Ф. Младенович
ГОЛ! 1:0!
Я. Карраско
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бельгия
13
Матс Селс
ВР
2
Зено Дебаст
ЦЗ
3
Амин Аль-Дахил
ЦЗ
3
Артур Теате
ЦЗ
16
Оливье Деман
ЛВ
11
Янник Карраско
ЛВ
7
Артур Вермерен
ОП
18
Орель Мангала
ОП
8
Юри Тилеманс
ЦП
19
Йохан Бакайоко
ПВ
11
Луа Опенда
ЦФ
Главный тренер
Доменико Тедеско
Сербия
1
Предраг Райкович
ВР
25
Филип Младенович
ЛЗ
13
Милош Велькович
ЦЗ
3
Страхиня Павлович
ЦЗ
7
Неманья Радоньич
ЛВ
5
Марко Груйич
ОП
5
Неманья Максимович
ЦП
6
Неманья Гудель
ЦП
11
Лазар Самарджич
АП
21
Филип Джуричич
АП
23
Душан Влахович
ЦФ
Главный тренер
Драган Стойкович
Бельгия
12
Томас Камински
ВР
1
Коэн Кастелс
ВР
5
Ян Вертонген
ЦЗ
0
Джорн Спайлерс
ЦЗ
4
Вут Фас
ЦЗ
21
Тимоти Кастань
ПЗ
10
Леандро Троссард
ЛВ
6
Астер Вранкс
ЦП
14
Доди Лукебакио
ПВ
11
Жереми Доку
ЦФ
23
Миши Батшуайи
ЦФ
Сербия
12
Филип Станкович
ВР
23
Ваня Милинкович-Савич
ВР
4
Никола Миленкович
ЦЗ
16
Страхиня Эракович
ЦЗ
11
Филип Костич
ЛВ
10
Душан Тадич
ЛВ
19
Урош Рачич
ОП
14
Андрия Живкович
ЦП
22
Саша Лукич
ЦП
17
Иван Илич
ЦП
9
Александар Митрович
ЦФ
3-2-1-3-1
13
Селс
2
Дебаст
3
Аль-Дахил
3
Теате
7
Вермерен
18
Мангала
8
Тилеманс
11
Карраско
16
Деман
19
Бакайоко
11
Опенда
3-1-2-3-1
1
Райкович
13
Велькович
3
Павлович
25
Младенович
5
Груйич
5
Максимович
6
Гудель
11
Самарджич
21
Джуричич
7
Радоньич
23
Влахович
3
Теате
4
Фас
4
Фас
3
Теате
16
Деман
21
Кастань
21
Кастань
16
Деман
18
Мангала
6
Вранкс
6
Вранкс
18
Мангала
11
Карраско
10
Троссард
10
Троссард
11
Карраско
19
Бакайоко
14
Лукебакио
14
Лукебакио
19
Бакайоко
11
Опенда
23
Батшуайи
23
Батшуайи
11
Опенда
13
Велькович
4
Миленкович
4
Миленкович
13
Велькович
7
Радоньич
14
Живкович
14
Живкович
7
Радоньич
5
Груйич
22
Лукич
22
Лукич
5
Груйич
25
Младенович
11
Костич
11
Костич
25
Младенович
11
Самарджич
10
Тадич
10
Тадич
11
Самарджич
23
Влахович
9
Митрович
9
Митрович
23
Влахович
Остались в запасе
Бельгия
Сербия
12
Томас Камински
ВР
1
Коэн Кастелс
ВР
5
Ян Вертонген
ЦЗ
0
Джорн Спайлерс
ЦЗ
11
Жереми Доку
ЦФ
Главный тренер
Доменико Тедеско
12
Филип Станкович
ВР
23
Ваня Милинкович-Савич
ВР
16
Страхиня Эракович
ЦЗ
19
Урош Рачич
ОП
17
Иван Илич
ЦП
Главный тренер
Драган Стойкович
Остались в запасе
12
Томас Камински
ВР
1
Коэн Кастелс
ВР
5
Ян Вертонген
ЦЗ
0
Джорн Спайлерс
ЦЗ
11
Жереми Доку
ЦФ
Остались в запасе
12
Филип Станкович
ВР
23
Ваня Милинкович-Савич
ВР
16
Страхиня Эракович
ЦЗ
19
Урош Рачич
ОП
17
Иван Илич
ЦП
Главный тренер
Доменико Тедеско
Главный тренер
Драган Стойкович
Статистика матча Бельгия - Сербия
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Бельгия
Лига наций, 1/4 финала
Бельгия
- : -
25.03.2027
Германия
Лига наций, 6 тур
Бельгия
4 : 1
15.11.2026
Италия
Лига наций, 5 тур
Турция
1 : 2
12.11.2026
Бельгия
Лига наций, 4 тур
Франция
4 : 1
05.10.2026
Бельгия
Лига наций, 3 тур
Бельгия
3 : 0
02.10.2026
Турция
Лига наций, 2 тур
Бельгия
0 : 1
28.09.2026
Франция
Сербия
Лига наций, Финал
Венгрия
- : -
25.03.2027
Сербия
Лига наций, 6 тур
Греция
1 : 0
16.11.2026
Сербия
Лига наций, 5 тур
Сербия
1 : 3
13.11.2026
Германия
Лига наций, 4 тур
Нидерланды
2 : 1
04.10.2026
Сербия
Лига наций, 3 тур
Германия
2 : 0
01.10.2026
Сербия
Лига наций, 2 тур
Сербия
1 : 2
27.09.2026
Нидерланды
Информация о матче
Главный судья:
Мариан Барбу
(Фэгэраш)
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