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Расписание матчей
Евро-2024
Финляндия - Бельгия
Финляндия - Бельгия: обзор матча 21 июня 2021
Финляндия
21.06.2021, понедельник, 22:00
Чемпионат Европы, группа B, 3 тур
0 : 2
Завершен
Бельгия
74'
Л. Градецки (АГ)
81'
Р. Лукаку
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Финляндия - Бельгия
Замена
Ф. Йенсен
️️️️
Т. Пукки
90'
+1
Замена
М. Форсс
️️️️
Р. Лод
90'
+1
90'
+1
Замена
Х. Ванакен
️️️️
К. Де Брюйне
84'
Замена
К. Бентеке
️️️️
Р. Лукаку
81'
ГОЛ! 0:2!
Р. Лукаку
Пас отдал
К. Де Брюйне
76'
Замена
М. Батшуайи
️️️️
Ж. Доку
76'
Замена
Т. Менье
️️️️
Л. Троссард
74'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
Л. Градецки
Пас отдал
Т. Вермален
Замена
Н. Алхо
️️️️
Й. Уронен
70'
Замена
Й. Кауко
️️️️
Й. Похьянпало
70'
Замена
Р. Шуллер
️️️️
Т. Спарв
59'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Финляндия
1
Лукаш Градецки
ВР
3
Даниэль О'Шонесси
ЦЗ
22
Юкка Райтала
ЦЗ
4
Йоона Тойвио
ЦЗ
2
Паулюс Араюри
ЦЗ
18
Йере Уронен
ЦЗ
8
Робин Лод
ЦП
6
Глен Камара
ЦП
14
Тим Спарв
ЦП
10
Теему Пукки
ЦФ
20
Йоэль Похьянпало
ЦФ
Главный тренер
Маркку Канерва
Бельгия
1
Тибо Куртуа
ВР
4
Дедрик Боята
ЦЗ
18
Джейсон Денайе
ЦЗ
3
Томас Вермален
ЦЗ
10
Леандро Троссард
ЛВ
10
Эден Азар
ЛВ
6
Аксель Витсель
ЦП
22
Насер Шадли
ЦП
7
Кевин Де Брюйне
АП
11
Жереми Доку
ЦФ
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
Финляндия
23
Ансси Яаккола
ВР
12
Йессе Йоронен
ВР
17
Николай Алхо
ЦЗ
21
Лео Вяйсянен
ЦЗ
4
Роберт Иванов
ЦЗ
15
Онни Валакари
ЦП
7
Роберт Тэйлор
ЦП
19
Йони Кауко
ЦП
11
Расмус Шуллер
ЦП
13
Пюрю Сойри
ЦП
9
Фредрик Йенсен
АП
26
Маркус Форсс
ЦФ
Бельгия
12
Симон Миньоле
ВР
13
Матс Селс
ВР
5
Ян Вертонген
ЦЗ
15
Тома Менье
ПЗ
11
Янник Карраско
ЛВ
19
Леандер Дендокер
ЦП
26
Деннис Прат
ЦП
8
Юри Тилеманс
ЦП
20
Ханс Ванакен
ЦП
20
Кристиан Бентеке
ЦФ
14
Дрис Мертенс
ЦФ
23
Миши Батшуайи
ЦФ
3-2-3-2
1
Градецки
4
Тойвио
2
Араюри
18
Уронен
22
Райтала
3
О'Шонесси
8
Лод
6
Камара
14
Спарв
20
Похьянпало
10
Пукки
3-2-3-2
1
Куртуа
4
Боята
18
Денайе
3
Вермален
6
Витсель
22
Шадли
10
Троссард
7
Де Брюйне
10
Азар
9
Лукаку
11
Доку
18
Уронен
17
Алхо
17
Алхо
18
Уронен
20
Похьянпало
19
Кауко
19
Кауко
20
Похьянпало
14
Спарв
11
Шуллер
11
Шуллер
14
Спарв
10
Пукки
9
Йенсен
9
Йенсен
10
Пукки
8
Лод
26
Форсс
26
Форсс
8
Лод
10
Троссард
15
Менье
15
Менье
10
Троссард
7
Де Брюйне
20
Ванакен
20
Ванакен
7
Де Брюйне
9
Лукаку
20
Бентеке
20
Бентеке
9
Лукаку
11
Доку
23
Батшуайи
23
Батшуайи
11
Доку
Остались в запасе
Финляндия
Бельгия
15
Онни Валакари
ЦП
21
Лео Вяйсянен
ЦЗ
7
Роберт Тэйлор
ЦП
23
Ансси Яаккола
ВР
12
Йессе Йоронен
ВР
4
Роберт Иванов
ЦЗ
13
Пюрю Сойри
ЦП
Главный тренер
Маркку Канерва
12
Симон Миньоле
ВР
13
Матс Селс
ВР
5
Ян Вертонген
ЦЗ
19
Леандер Дендокер
ЦП
26
Деннис Прат
ЦП
8
Юри Тилеманс
ЦП
11
Янник Карраско
ЛВ
14
Дрис Мертенс
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
Остались в запасе
15
Онни Валакари
ЦП
21
Лео Вяйсянен
ЦЗ
7
Роберт Тэйлор
ЦП
23
Ансси Яаккола
ВР
12
Йессе Йоронен
ВР
4
Роберт Иванов
ЦЗ
13
Пюрю Сойри
ЦП
Остались в запасе
12
Симон Миньоле
ВР
13
Матс Селс
ВР
5
Ян Вертонген
ЦЗ
19
Леандер Дендокер
ЦП
26
Деннис Прат
ЦП
8
Юри Тилеманс
ЦП
11
Янник Карраско
ЛВ
14
Дрис Мертенс
ЦФ
Главный тренер
Маркку Канерва
Главный тренер
Роберто Мартинес
Статистика матча Финляндия - Бельгия
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Финляндия
Лига наций, 6 тур
Финляндия
7 : 2
15.11.2026
Сан-Марино
Лига наций, 5 тур
Албания
2 : 0
12.11.2026
Финляндия
Лига наций, 4 тур
Беларусь
1 : 0
06.10.2026
Финляндия
Лига наций, 3 тур
Финляндия
2 : 1
03.10.2026
Албания
Лига наций, 2 тур
Финляндия
0 : 0
29.09.2026
Беларусь
Бельгия
Лига наций, 1/4 финала
Бельгия
- : -
25.03.2027
Германия
Лига наций, 6 тур
Бельгия
4 : 1
15.11.2026
Италия
Лига наций, 5 тур
Турция
1 : 2
12.11.2026
Бельгия
Лига наций, 4 тур
Франция
4 : 1
05.10.2026
Бельгия
Лига наций, 3 тур
Бельгия
3 : 0
02.10.2026
Турция
Лига наций, 2 тур
Бельгия
0 : 1
28.09.2026
Франция
Информация о матче
Главный судья:
Феликc Брих
(Мюнхен)
Стадион:
Газпром Арена
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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