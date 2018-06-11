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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Бельгия - Коста-Рика
Бельгия - Коста-Рика: обзор матча 11 июня 2018
Бельгия
11.06.2018, понедельник, 21:45
Товарищеские матчи. Сборные
4 : 1
Завершен
Коста-Рика
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Бельгия - Коста-Рика
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Бельгия
Лига наций, 6 тур
Бельгия
4 : 1
15.11.2026
Италия
Лига наций, 5 тур
Турция
1 : 2
12.11.2026
Бельгия
Лига наций, 4 тур
Франция
4 : 1
05.10.2026
Бельгия
Лига наций, 3 тур
Бельгия
3 : 0
02.10.2026
Турция
Лига наций, 2 тур
Бельгия
0 : 1
28.09.2026
Франция
Коста-Рика
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
7 : 0
18.11.2026
Коста-Рика
Товарищеские матчи. Сборные
Эквадор
2 : 0
14.11.2026
Коста-Рика
Товарищеские матчи. Сборные
Англия
3 : 0
10.06.2026
Коста-Рика
Товарищеские матчи. Сборные
Колумбия
3 : 1
02.06.2026
Коста-Рика
Товарищеские матчи. Сборные
Коста-Рика
0 : 5
31.03.2026
Иран
Информация о матче
Стадион:
Король Бодуэн
Где смотреть матч:
Матч ТВ, Матч! Футбол 1
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