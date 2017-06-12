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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Беларусь - Новая Зеландия
Беларусь - Новая Зеландия: обзор матча 12 июня 2017
Беларусь
12.06.2017, понедельник, 19:00
Товарищеские матчи. Сборные
1 : 0
Завершен
Новая Зеландия
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Беларусь - Новая Зеландия
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Беларусь
Лига наций, 6 тур
Беларусь
0 : 2
15.11.2026
Албания
Лига наций, 5 тур
Сан-Марино
0 : 2
12.11.2026
Беларусь
Лига наций, 4 тур
Беларусь
1 : 0
06.10.2026
Финляндия
Лига наций, 3 тур
Беларусь
4 : 0
03.10.2026
Сан-Марино
Лига наций, 2 тур
Финляндия
0 : 0
29.09.2026
Беларусь
Новая Зеландия
Товарищеские матчи. Сборные
Новая Зеландия
3 : 0
15.11.2026
Индия
Товарищеские матчи. Сборные
Китай
0 : 3
27.09.2026
Новая Зеландия
Товарищеские матчи. Сборные
Палестина
2 : 2
24.09.2026
Новая Зеландия
Чемпионат мира, 3 тур
Новая Зеландия
1 : 5
27.06.2026
Бельгия
Чемпионат мира, 2 тур
Новая Зеландия
1 : 3
22.06.2026
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