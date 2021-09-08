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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Беларусь - Бельгия
Беларусь - Бельгия: обзор матча 08 сентября 2021
Беларусь
08.09.2021, среда, 21:45
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа E, 6 тур
0 : 1
Завершен
Бельгия
33'
Д. Прат
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Беларусь - Бельгия
Желтая карточка
М. Эбонг
88'
84'
Желтая карточка
М. Батшуайи
84'
Замена
Л. Дендокер
️️️️
М. Батшуайи
84'
Замена
Т. Фоке
️️️️
А. Салемакерс
Желтая карточка
Д. Подстрелов
83'
Желтая карточка
Р. Бегунов
82'
Замена
Д. Подстрелов
️️️️
Н. Золотов
81'
Замена
Р. Бегунов
️️️️
Г. Шевченко
81'
Желтая карточка
Н. Золотов
76'
76'
Замена
К. Бентеке
️️️️
Д. Лукебакио
Замена
П. Седько
️️️️
М. Скавыш
69'
60'
Замена
Э. Азар
️️️️
Л. Троссард
33'
ГОЛ! 0:1!
Д. Прат
Пас отдал
А. Салемакерс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Беларусь
12
Сергей Черник
ВР
4
Максим Швецов
ЦЗ
4
Артем Рахманов
ЦЗ
20
Александр Сачивко
ЦЗ
13
Николай Золотов
ЦЗ
4
Руслан Лисакович
ОП
19
Глеб Шевченко
ЦП
7
Артем Быков
ЦП
21
Владислав Климович
ЦФ
17
Виталий Лисакович
ЦФ
11
Максим Скавыш
ЦФ
Главный тренер
Михаил Мархель
Бельгия
1
Коэн Кастелс
ВР
2
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
4
Дедрик Боята
ЦЗ
18
Джейсон Денайе
ЦЗ
21
Тимоти Кастань
ПЗ
10
Леандро Троссард
ЛВ
8
Юри Тилеманс
ЦП
26
Деннис Прат
ЦП
14
Доди Лукебакио
ПВ
22
Алексис Салемакерс
ПВ
23
Миши Батшуайи
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
Беларусь
1
Павел Павлюченко
ВР
0
Роман Степанов
ВР
2
Кирилл Печенин
ЛЗ
6
Роман Бегунов
ЦЗ
6
Руслан Хадаркевич
ЦЗ
4
Роман Юзепчук
ПЗ
17
Павел Седько
ЛВ
9
Макс Эбонг
АП
19
Дмитрий Подстрелов
ПВ
0
Артем Концевой
ЦФ
Бельгия
13
Матс Селс
ВР
12
Томас Камински
ВР
0
Зиньо Ванхесден
ЦЗ
4
Брэндон Мехеле
ЦЗ
15
Томас Фоке
ПЗ
10
Эден Азар
ЛВ
19
Леандер Дендокер
ЦП
22
Яри Версхарен
ЦП
20
Ханс Ванакен
ЦП
17
Шарль Де Кетеларе
АП
20
Кристиан Бентеке
ЦФ
4-1-2-3
12
Черник
4
Швецов
20
Сачивко
13
Золотов
4
Рахманов
4
Лисакович
19
Шевченко
7
Быков
11
Скавыш
17
Лисакович
21
Климович
4-2-3-1
1
Кастелс
21
Кастань
4
Боята
18
Денайе
2
Алдервейрелд
8
Тилеманс
26
Прат
22
Салемакерс
14
Лукебакио
10
Троссард
23
Батшуайи
13
Золотов
19
Подстрелов
19
Подстрелов
13
Золотов
11
Скавыш
17
Седько
17
Седько
11
Скавыш
19
Шевченко
6
Бегунов
6
Бегунов
19
Шевченко
Лисакович
9
Эбонг
9
Эбонг
Лисакович
22
Салемакерс
15
Фоке
15
Фоке
22
Салемакерс
23
Батшуайи
19
Дендокер
19
Дендокер
23
Батшуайи
10
Троссард
10
Азар
10
Азар
10
Троссард
14
Лукебакио
20
Бентеке
20
Бентеке
14
Лукебакио
Остались в запасе
Беларусь
Бельгия
2
Кирилл Печенин
ЛЗ
4
Роман Юзепчук
ПЗ
1
Павел Павлюченко
ВР
0
Роман Степанов
ВР
6
Руслан Хадаркевич
ЦЗ
0
Артем Концевой
ЦФ
Главный тренер
Михаил Мархель
17
Шарль Де Кетеларе
АП
13
Матс Селс
ВР
12
Томас Камински
ВР
0
Зиньо Ванхесден
ЦЗ
4
Брэндон Мехеле
ЦЗ
22
Яри Версхарен
ЦП
20
Ханс Ванакен
ЦП
Главный тренер
Роберто Мартинес
Остались в запасе
2
Кирилл Печенин
ЛЗ
4
Роман Юзепчук
ПЗ
1
Павел Павлюченко
ВР
0
Роман Степанов
ВР
6
Руслан Хадаркевич
ЦЗ
0
Артем Концевой
ЦФ
Остались в запасе
17
Шарль Де Кетеларе
АП
13
Матс Селс
ВР
12
Томас Камински
ВР
0
Зиньо Ванхесден
ЦЗ
4
Брэндон Мехеле
ЦЗ
22
Яри Версхарен
ЦП
20
Ханс Ванакен
ЦП
Главный тренер
Михаил Мархель
Главный тренер
Роберто Мартинес
Статистика матча Беларусь - Бельгия
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Беларусь
Лига наций, Финал
Беларусь
- : -
25.03.2027
Израиль
Лига наций, 6 тур
Беларусь
0 : 2
15.11.2026
Албания
Лига наций, 5 тур
Сан-Марино
0 : 2
12.11.2026
Беларусь
Лига наций, 4 тур
Беларусь
1 : 0
06.10.2026
Финляндия
Лига наций, 3 тур
Беларусь
4 : 0
03.10.2026
Сан-Марино
Лига наций, 2 тур
Финляндия
0 : 0
29.09.2026
Беларусь
Бельгия
Лига наций, 1/4 финала
Бельгия
- : -
25.03.2027
Германия
Лига наций, 6 тур
Бельгия
4 : 1
15.11.2026
Италия
Лига наций, 5 тур
Турция
1 : 2
12.11.2026
Бельгия
Лига наций, 4 тур
Франция
4 : 1
05.10.2026
Бельгия
Лига наций, 3 тур
Бельгия
3 : 0
02.10.2026
Турция
Лига наций, 2 тур
Бельгия
0 : 1
28.09.2026
Франция
Информация о матче
Стадион:
Король Бодуэн
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