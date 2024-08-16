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Расписание матчей
Германия. Кубок
Ульм 1846 - Бавария
Ульм 1846 - Бавария: обзор матча 16 августа 2024
Ульм 1846
16.08.2024, пятница, 21:45
Германия. Кубок, 1/32 финала
0 : 4
Завершен
Бавария
12'
Т. Мюллер
14'
Т. Мюллер
79'
К. Коман
90+3'
Г. Кейн
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ульм 1846 - Бавария
90'
+3
ГОЛ! 0:4!
Г. Кейн
Пас отдал
Т. Мюллер
85'
Замена
А. Дэвис
️️️️
Д. Упамекано
79'
ГОЛ! 0:3!
К. Коман
Пас отдал
М. Олисе
Замена
С. Телалович
️️️️
F. Higl
78'
Замена
N. Kolle
️️️️
M. Brandt
78'
77'
Замена
Ж. Палинья
️️️️
А. Павлович
76'
Замена
М. Олисе
️️️️
С. Гнабри
74'
Желтая карточка
Й. Киммих
63'
Замена
К. Коман
️️️️
М. Тель
63'
Замена
Г. Кейн
️️️️
Д. Мусиала
Замена
J. Meier
️️️️
M. Krattenmacher
63'
Замена
A. Keller
️️️️
D. Chessa
62'
Желтая карточка
J. Reichert
45'
14'
ГОЛ! 0:2!
Т. Мюллер
Пас отдал
С. Гнабри
12'
ГОЛ! 0:1!
Т. Мюллер
Пас отдал
Й. Киммих
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ульм 1846
27
Niklas Kolbe
ЦЗ
3
Philipp Strompf
ЦЗ
37
Max Brandt
ЦП
38
Luka Hyrylainen
ЦП
7
Maurice Krattenmacher
ЦП
26
Ромарио Реш
АП
39
Christian Ortag
ЦФ
5
J. Reichert
(К)
ЦФ
18
Lennart Stoll
ЦФ
11
Dennis Chessa
ЦФ
33
F. Higl
ЦФ
Главный тренер
Томас Верле
Бавария
1
Мануэль Нойер
(К)
ВР
22
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
44
Йосип Станишич
ЦЗ
2
Дайот Упамекано
ЦЗ
3
Ким Мин-Джэ
ЦЗ
45
Александар Павлович
ОП
6
Йозуа Киммих
ОП
10
Джамал Мусиала
АП
7
Серж Гнабри
ПВ
11
Матис Тель
ЦФ
13
Томас Мюллер
ЦФ
Главный тренер
Венсан Компани
Ульм 1846
12
Marvin Seybold
ВР
32
Niklas Kolle
ЦЗ
17
Bastian Allgeier
ЦЗ
25
Lamar Yarbrough
ЦФ
6
T. Geyer
ЦФ
19
Jonathan Meier
ЦФ
26
Philipp Maier
ЦФ
11
Aaron Keller
ЦФ
17
Семир Телалович
ЦФ
Бавария
26
Свен Ульрайх
ВР
19
Альфонсо Дэвис
ЛЗ
15
Эрик Дайер
ЦЗ
19
Нестори Иранкунда
ЛВ
21
Кингсли Коман
ЛВ
36
Жоау Палинья
ОП
27
Конрад Лаймер
ЦП
17
Майкл Олисе
ПВ
9
Гарри Кейн
ЦФ
2-3-1-5
27
3
37
38
7
26
Реш
5
33
11
18
39
4-2-2-2
1
Нойер
44
Станишич
2
Упамекано
3
Мин-Джэ
22
Геррейру
45
Павлович
6
Киммих
7
Гнабри
10
Мусиала
13
Мюллер
11
Тель
37
32
32
37
7
19
19
7
11
11
11
11
33
17
Телалович
17
Телалович
33
2
Упамекано
19
Дэвис
19
Дэвис
2
Упамекано
45
Павлович
36
Палинья
36
Палинья
45
Павлович
11
Тель
21
Коман
21
Коман
11
Тель
7
Гнабри
17
Олисе
17
Олисе
7
Гнабри
10
Мусиала
9
Кейн
9
Кейн
10
Мусиала
Остались в запасе
Ульм 1846
Бавария
12
Marvin Seybold
ВР
17
Bastian Allgeier
ЦЗ
25
Lamar Yarbrough
ЦФ
6
T. Geyer
ЦФ
26
Philipp Maier
ЦФ
Главный тренер
Томас Верле
26
Свен Ульрайх
ВР
15
Эрик Дайер
ЦЗ
27
Конрад Лаймер
ЦП
19
Нестори Иранкунда
ЛВ
Главный тренер
Венсан Компани
Остались в запасе
12
Marvin Seybold
ВР
17
Bastian Allgeier
ЦЗ
25
Lamar Yarbrough
ЦФ
6
T. Geyer
ЦФ
26
Philipp Maier
ЦФ
Остались в запасе
26
Свен Ульрайх
ВР
15
Эрик Дайер
ЦЗ
27
Конрад Лаймер
ЦП
19
Нестори Иранкунда
ЛВ
Главный тренер
Томас Верле
Главный тренер
Венсан Компани
Статистика матча Ульм 1846 - Бавария
1
1
Всего ударов по воротам
6
15
Удары в створ
1
6
Владение мячом %
23
77
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
0
4
Нарушения
10
10
Офсайды
1
5
Количество передач
235
803
Сейвы
2
1
Точность передач %
62
87
Удары мимо ворот
4
3
Блокированные удары
1
6
Удары из пределов штрафной
3
13
Удары из-за пределов штрафной
3
2
Матчи команд
Ульм 1846
Германия. Третья Лига, 38 тур
Ульм 1846
2 : 3
16.05.2026
Рот-Вайсс
Германия. Третья Лига, 37 тур
Оснабрюк
1 : 1
09.05.2026
Ульм 1846
Германия. Третья Лига, 36 тур
Ульм 1846
0 : 2
02.05.2026
Виктория
Германия. Третья Лига, 35 тур
Мюнхен 1860
3 : 2
25.04.2026
Ульм 1846
Германия. Третья Лига, 34 тур
Ульм 1846
2 : 1
18.04.2026
Хавелсе
Бавария
Германия. Кубок, 1/8 финала
Бавария
- : -
01.12.2026
Герта
Германия. Бундеслига, 11 тур
Гамбург
0 : 0
28.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
2 : 1
25.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
1 : 1
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Информация о матче
Главный судья:
Свен Яблонски
(Бремен)
Стадион:
Донауштадион
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