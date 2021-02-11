Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Клубный чемпионат мира
Бавария - Тигрес УАНЛ
Бавария - Тигрес УАНЛ: обзор матча 11 февраля 2021
Бавария
11.02.2021, четверг, 21:00
Клубный чемпионат мира, Финал
1 : 0
Завершен
Тигрес УАНЛ
59'
Б. Павар
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Бавария - Тигрес УАНЛ
80'
Замена
Х. Киньонес
️️️️
Л. Родригес
Замена
Д. Коста
️️️️
К. Коман
73'
Замена
Э. Чупо-Мотинг
️️️️
Р. Левандовски
73'
Замена
Д. Мусиала
️️️️
Л. Сане
73'
69'
Желтая карточка
Л. Родригес
Замена
К. Толиссо
️️️️
С. Гнабри
64'
ГОЛ! 1:0!
Б. Павар
59'
42'
Желтая карточка
Х. Дуэньяс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бавария
1
Мануэль Нойер
ВР
19
Альфонсо Дэвис
ЛЗ
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
25
Никлас Зюле
ЦЗ
5
Давид Алаба
ЦЗ
28
Бенжамен Павар
ПЗ
21
Кингсли Коман
ЛВ
6
Йозуа Киммих
ОП
10
Лерой Сане
ПВ
7
Серж Гнабри
ПВ
9
Роберт Левандовски
ЦФ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Тигрес УАНЛ
1
Науэль Гусман
ВР
24
Луис Родригес
ЦЗ
13
Карлос Сальседо
ЦЗ
13
Диего Рейес
ЦЗ
8
Хесус Дуэньяс
ЦП
19
Гидо Писсаро
ЦП
5
Кариока
ЦП
20
Хавьер Акино
ПП
9
Карлос Гонсалес
ЦФ
23
Луис Киньонес
ЦФ
10
Андре-Пьер Жиньяк
ЦФ
Главный тренер
Рикардо Ферретти
Бавария
23
Лукас Шнеллер
ВР
1
Рон-Торбен Хофманн
ВР
70
Буна Сарр
ПЗ
11
Дуглас Коста
ЛВ
21
Марк Рока
ОП
8
Корентен Толиссо
ЦП
10
Джамал Мусиала
АП
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
Тигрес УАНЛ
50
Артуро Дельгадо
ВР
35
Хуан Чавес
ВР
21
Франсиско Меса
ЦЗ
18
Альдо Крус
ЦЗ
8
Хордан Сьерра
ЦЗ
44
Хуан Хосе Пурата
ЦЗ
4
Уго Айяла
ЦЗ
17
Леонардо Фернандес
ЦП
43
Эрик Авалос
ЦП
22
Раймундо Фульхенсио
ЦП
52
Патрик Огама
ЦФ
33
Хулиан Киньонес
ЦФ
3-3-3-1
1
Нойер
19
Дэвис
25
Зюле
5
Алаба
21
Эрнандес
6
Киммих
28
Павар
21
Коман
10
Сане
7
Гнабри
9
Левандовски
3-4-3
1
Гусман
24
Родригес
13
Сальседо
13
Рейес
20
Акино
19
Писсаро
5
Кариока
8
Дуэньяс
10
Жиньяк
23
Киньонес
9
Гонсалес
10
Сане
10
Мусиала
10
Мусиала
10
Сане
7
Гнабри
8
Толиссо
8
Толиссо
7
Гнабри
21
Коман
11
Коста
11
Коста
21
Коман
9
Левандовски
13
Чупо-Мотинг
13
Чупо-Мотинг
9
Левандовски
24
Родригес
33
Киньонес
33
Киньонес
24
Родригес
Остались в запасе
Бавария
Тигрес УАНЛ
23
Лукас Шнеллер
ВР
21
Марк Рока
ОП
1
Рон-Торбен Хофманн
ВР
70
Буна Сарр
ПЗ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
21
Франсиско Меса
ЦЗ
18
Альдо Крус
ЦЗ
8
Хордан Сьерра
ЦЗ
50
Артуро Дельгадо
ВР
17
Леонардо Фернандес
ЦП
35
Хуан Чавес
ВР
44
Хуан Хосе Пурата
ЦЗ
43
Эрик Авалос
ЦП
22
Раймундо Фульхенсио
ЦП
52
Патрик Огама
ЦФ
4
Уго Айяла
ЦЗ
Главный тренер
Рикардо Ферретти
Остались в запасе
23
Лукас Шнеллер
ВР
21
Марк Рока
ОП
1
Рон-Торбен Хофманн
ВР
70
Буна Сарр
ПЗ
Остались в запасе
21
Франсиско Меса
ЦЗ
18
Альдо Крус
ЦЗ
8
Хордан Сьерра
ЦЗ
50
Артуро Дельгадо
ВР
17
Леонардо Фернандес
ЦП
35
Хуан Чавес
ВР
44
Хуан Хосе Пурата
ЦЗ
43
Эрик Авалос
ЦП
22
Раймундо Фульхенсио
ЦП
52
Патрик Огама
ЦФ
4
Уго Айяла
ЦЗ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Главный тренер
Рикардо Ферретти
Статистика матча Бавария - Тигрес УАНЛ
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
- : -
25.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
1 : 1
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Тигрес УАНЛ
Мексика. Лига МХ, 17 тур
Тигрес УАНЛ
1 : 0
22.11.2026
Америка
Мексика. Лига МХ, 16 тур
Тигрес УАНЛ
2 : 3
08.11.2026
Крус Асуль
Мексика. Лига МХ, 15 тур
Пачука
3 : 0
01.11.2026
Тигрес УАНЛ
Мексика. Лига МХ, 14 тур
Пумас
1 : 1
25.10.2026
Тигрес УАНЛ
Мексика. Лига МХ, 3 тур
Керетаро
3 : 2
02.08.2026
Тигрес УАНЛ
Информация о матче
Стадион:
Эдьюкейшн Сити
Новости команд
Все
Бавария
Тигрес УАНЛ
«Лилль» – «Бавария» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 25 ноября 2026
10:35
Лига чемпионов: шансы «ПСЖ» и «Ромы» на победу в матче 5-го тура
09:53
Лига чемпионов: шансы «Лилля» и «Баварии» на победу в матче 5-го тура
09:50
«Бавария» выбрала неожиданную замену для травмированного Кейна
Вчера, 23:50
3
Топ-10 претендентов на победу в Лиге чемпионов по версии ESPN
Вчера, 22:00
«Лилль» – «Бавария» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 25 ноября 2026
10:35
Лига чемпионов: шансы «ПСЖ» и «Ромы» на победу в матче 5-го тура
09:53
Лига чемпионов: шансы «Лилля» и «Баварии» на победу в матче 5-го тура
09:50
«Бавария» выбрала неожиданную замену для травмированного Кейна
Вчера, 23:50
3
Топ-10 претендентов на победу в Лиге чемпионов по версии ESPN
Вчера, 22:00
ЦСКА получил предложение по Гонду
9 сентября
8
У ЦСКА не получилось продать Гонду: подробности
4 сентября
6
Гонду близок к уходу из ЦСКА
1 сентября
31
ЦСКА заинтересовался бразильским защитником
12 июля
6
Экс-нападающий сборной Франции завершил карьеру в 40 лет
1 июня
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+