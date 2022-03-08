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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Бавария - Зальцбург
Бавария - Зальцбург: обзор матча 08 марта 2022
Бавария
08.03.2022, вторник, 23:00
Лига чемпионов, 1/8 финала
7 : 1
Первый матч – 1 : 1
Завершен
Зальцбург
12'
Р. Левандовски (П)
21'
Р. Левандовски (П)
23'
Р. Левандовски
31'
С. Гнабри
54'
Т. Мюллер
83'
Т. Мюллер
86'
Л. Сане
70'
М. Кьергор
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Бавария - Зальцбург
ГОЛ! 7:1!
Л. Сане
Пас отдал
Р. Левандовски
86'
ГОЛ! 6:1!
Т. Мюллер
Пас отдал
Л. Сане
83'
70'
ГОЛ! 5:1!
М. Кьергор
Пас отдал
Б. Ааронсон
68'
Замена
С. Тижани
️️️️
М. Камара
Замена
Т. Ньянзу
️️️️
Н. Зюле
66'
Замена
М. Рока
️️️️
Д. Мусиала
66'
Замена
Э. Чупо-Мотинг
️️️️
К. Коман
66'
62'
Замена
Б. Шешко
️️️️
К. Адейеми
61'
Замена
М. Кьергор
️️️️
Ж. Адаму
Замена
Д. Упамекано
️️️️
Л. Эрнандес
60'
ГОЛ! 5:0!
Т. Мюллер
Пас отдал
Л. Сане
54'
Замена
Б. Сарр
️️️️
С. Гнабри
46'
46'
Замена
Л. Сучич
️️️️
Н. Зайвальд
46'
Замена
К. Пиатковски
️️️️
У. Соле
ГОЛ! 4:0!
С. Гнабри
Пас отдал
К. Коман
31'
ГОЛ! 3:0!
Р. Левандовски
23'
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Р. Левандовски
21'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Р. Левандовски
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бавария
1
Мануэль Нойер
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
25
Никлас Зюле
ЦЗ
28
Бенжамен Павар
ПЗ
21
Кингсли Коман
ЛВ
6
Йозуа Киммих
ОП
10
Джамал Мусиала
АП
7
Серж Гнабри
ПВ
10
Лерой Сане
ПВ
13
Томас Мюллер
ЦФ
9
Роберт Левандовски
ЦФ
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Зальцбург
16
Филипп Кен
ВР
17
Андреас Ульмер
ЛЗ
8
Максимилиан Вебер
ЦЗ
28
Умар Соле
ЦЗ
5
Расмус Кристенсен
ПЗ
14
Карим Адейеми
ЛВ
4
Мохамед Камара
ОП
24
Николас Капалдо
ЦП
13
Николас Зайвальд
ЦП
11
Бренден Ааронсон
АП
20
Жуниор Адаму
ЦФ
Бавария
26
Свен Ульрайх
ВР
3
Омар Ричардс
ЛЗ
2
Дайот Упамекано
ЦЗ
44
Йосип Станишич
ЦЗ
23
Танги Ньянзу
ЦЗ
70
Буна Сарр
ПЗ
21
Марк Рока
ОП
20
Марсель Забитцер
ЦП
10
Пауль Ваннер
АП
10
Малик Тилльман
АП
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
40
Габриэль Видович
ЦФ
Зальцбург
33
Александр Вальке
ВР
58
Нико Мантль
ВР
27
Дауда Гиндо
ЛЗ
91
Камиль Пиатковски
ЦЗ
13
Бернардо
ЦЗ
20
Игнас ван дер Бремпт
ЦЗ
14
Самсон Тижани
ОП
24
Лука Сучич
ЦП
24
Антуан Бернед
ЦП
16
Златко Юнузович
ЦП
14
Мауриц Кьергор
АП
30
Беньямин Шешко
ЦФ
3-1-3-3
1
Нойер
21
Эрнандес
25
Зюле
28
Павар
6
Киммих
21
Коман
10
Мусиала
10
Сане
9
Левандовски
13
Мюллер
7
Гнабри
4-1-2-2-1
16
Кен
5
Кристенсен
8
Вебер
28
Соле
17
Ульмер
4
Камара
24
Капалдо
13
Зайвальд
11
Ааронсон
14
Адейеми
20
Адаму
21
Эрнандес
2
Упамекано
2
Упамекано
21
Эрнандес
25
Зюле
23
Ньянзу
23
Ньянзу
25
Зюле
7
Гнабри
70
Сарр
70
Сарр
7
Гнабри
10
Мусиала
21
Рока
21
Рока
10
Мусиала
21
Коман
13
Чупо-Мотинг
13
Чупо-Мотинг
21
Коман
28
Соле
91
Пиатковски
91
Пиатковски
28
Соле
4
Камара
14
Тижани
14
Тижани
4
Камара
13
Зайвальд
24
Сучич
24
Сучич
13
Зайвальд
20
Адаму
14
Кьергор
14
Кьергор
20
Адаму
14
Адейеми
30
Шешко
30
Шешко
14
Адейеми
Остались в запасе
Бавария
Зальцбург
3
Омар Ричардс
ЛЗ
26
Свен Ульрайх
ВР
44
Йосип Станишич
ЦЗ
20
Марсель Забитцер
ЦП
10
Пауль Ваннер
АП
10
Малик Тилльман
АП
40
Габриэль Видович
ЦФ
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
33
Александр Вальке
ВР
58
Нико Мантль
ВР
27
Дауда Гиндо
ЛЗ
13
Бернардо
ЦЗ
20
Игнас ван дер Бремпт
ЦЗ
24
Антуан Бернед
ЦП
16
Златко Юнузович
ЦП
Остались в запасе
3
Омар Ричардс
ЛЗ
26
Свен Ульрайх
ВР
44
Йосип Станишич
ЦЗ
20
Марсель Забитцер
ЦП
10
Пауль Ваннер
АП
10
Малик Тилльман
АП
40
Габриэль Видович
ЦФ
Остались в запасе
33
Александр Вальке
ВР
58
Нико Мантль
ВР
27
Дауда Гиндо
ЛЗ
13
Бернардо
ЦЗ
20
Игнас ван дер Бремпт
ЦЗ
24
Антуан Бернед
ЦП
16
Златко Юнузович
ЦП
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Статистика матча Бавария - Зальцбург
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
0 : 1
25.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
1 : 1
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Зальцбург
Лига Европы, 5 тур
Зальцбург
- : -
26.11.2026
Арарат-Армения
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Аустрия
1 : 0
22.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Штурм
3 : 4
08.11.2026
Зальцбург
Лига Европы, 4 тур
Андерлехт
2 : 0
05.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Зальцбург
5 : 1
01.11.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 10 тур
ЛАСК
1 : 3
25.10.2026
Зальцбург
Информация о матче
Стадион:
Альянц Арена
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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