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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Зальцбург - Бавария
Зальцбург - Бавария: обзор матча 16 февраля 2022
Зальцбург
16.02.2022, среда, 23:00
Лига чемпионов, 1/8 финала
1 : 1
Ответный матч – 1 : 7
Завершен
Бавария
21'
Ж. Адаму
90'
К. Коман
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Зальцбург - Бавария
90'
+2
Желтая карточка
М. Забитцер
90'
ГОЛ! 1:1!
К. Коман
Пас отдал
Т. Мюллер
Замена
М. Кьергор
️️️️
К. Адейеми
87'
Желтая карточка
Ф. Кен
86'
83'
Желтая карточка
К. Коман
80'
Замена
М. Забитцер
️️️️
К. Толиссо
Замена
Л. Сучич
️️️️
Н. Зайвальд
80'
77'
Замена
Э. Чупо-Мотинг
️️️️
С. Гнабри
ГОЛ! 1:0!
Ж. Адаму
Пас отдал
Б. Ааронсон
21'
Замена
Ж. Адаму
️️️️
Н. Окафор
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зальцбург
16
Филипп Кен
ВР
17
Андреас Ульмер
ЛЗ
8
Максимилиан Вебер
ЦЗ
28
Умар Соле
ЦЗ
5
Расмус Кристенсен
ПЗ
14
Карим Адейеми
ЛВ
4
Мохамед Камара
ОП
13
Николас Зайвальд
ЦП
24
Николас Капалдо
ЦП
11
Бренден Ааронсон
ПВ
19
Ноа Окафор
ЦФ
Бавария
26
Свен Ульрайх
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
25
Никлас Зюле
ЦЗ
28
Бенжамен Павар
ПЗ
21
Кингсли Коман
ЛВ
6
Йозуа Киммих
ОП
8
Корентен Толиссо
ЦП
7
Серж Гнабри
ПВ
10
Лерой Сане
ПВ
13
Томас Мюллер
ЦФ
9
Роберт Левандовски
ЦФ
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Зальцбург
33
Александр Вальке
ВР
58
Нико Мантль
ВР
27
Дауда Гиндо
ЛЗ
20
Игнас ван дер Бремпт
ЦЗ
91
Камиль Пиатковски
ЦЗ
16
Златко Юнузович
ЦП
24
Лука Сучич
ЦП
24
Антуан Бернед
ЦП
14
Мауриц Кьергор
АП
9
Роко Шимич
ЦФ
20
Жуниор Адаму
ЦФ
14
Самсон Тижани
ЦФ
Бавария
1
Кристиан Фрюхтль
ВР
3
Омар Ричардс
ЛЗ
2
Дайот Упамекано
ЦЗ
23
Танги Ньянзу
ЦЗ
44
Йосип Станишич
ЦЗ
70
Буна Сарр
ПЗ
21
Марк Рока
ОП
20
Марсель Забитцер
ЦП
10
Пауль Ваннер
АП
10
Малик Тилльман
АП
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
4-1-2-2-1
16
Кен
17
Ульмер
8
Вебер
28
Соле
5
Кристенсен
4
Камара
13
Зайвальд
24
Капалдо
14
Адейеми
11
Ааронсон
19
Окафор
3-1-1-3-2
26
Ульрайх
28
Павар
25
Зюле
21
Эрнандес
6
Киммих
8
Толиссо
10
Сане
7
Гнабри
21
Коман
9
Левандовски
13
Мюллер
13
Зайвальд
24
Сучич
24
Сучич
13
Зайвальд
14
Адейеми
14
Кьергор
14
Кьергор
14
Адейеми
19
Окафор
20
Адаму
20
Адаму
19
Окафор
8
Толиссо
20
Забитцер
20
Забитцер
8
Толиссо
7
Гнабри
13
Чупо-Мотинг
13
Чупо-Мотинг
7
Гнабри
Остались в запасе
Зальцбург
Бавария
33
Александр Вальке
ВР
58
Нико Мантль
ВР
27
Дауда Гиндо
ЛЗ
20
Игнас ван дер Бремпт
ЦЗ
91
Камиль Пиатковски
ЦЗ
16
Златко Юнузович
ЦП
24
Антуан Бернед
ЦП
9
Роко Шимич
ЦФ
14
Самсон Тижани
ЦФ
3
Омар Ричардс
ЛЗ
1
Кристиан Фрюхтль
ВР
2
Дайот Упамекано
ЦЗ
23
Танги Ньянзу
ЦЗ
44
Йосип Станишич
ЦЗ
70
Буна Сарр
ПЗ
21
Марк Рока
ОП
10
Пауль Ваннер
АП
10
Малик Тилльман
АП
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Остались в запасе
33
Александр Вальке
ВР
58
Нико Мантль
ВР
27
Дауда Гиндо
ЛЗ
20
Игнас ван дер Бремпт
ЦЗ
91
Камиль Пиатковски
ЦЗ
16
Златко Юнузович
ЦП
24
Антуан Бернед
ЦП
9
Роко Шимич
ЦФ
14
Самсон Тижани
ЦФ
Остались в запасе
3
Омар Ричардс
ЛЗ
1
Кристиан Фрюхтль
ВР
2
Дайот Упамекано
ЦЗ
23
Танги Ньянзу
ЦЗ
44
Йосип Станишич
ЦЗ
70
Буна Сарр
ПЗ
21
Марк Рока
ОП
10
Пауль Ваннер
АП
10
Малик Тилльман
АП
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Статистика матча Зальцбург - Бавария
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Зальцбург
Лига Европы, 5 тур
Зальцбург
- : -
26.11.2026
Арарат-Армения
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Аустрия
1 : 0
22.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Штурм
3 : 4
08.11.2026
Зальцбург
Лига Европы, 4 тур
Андерлехт
2 : 0
05.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Зальцбург
5 : 1
01.11.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 10 тур
ЛАСК
1 : 3
25.10.2026
Зальцбург
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
0 : 1
25.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
1 : 1
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Информация о матче
Стадион:
Ред Булл Арена
Где смотреть матч:
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