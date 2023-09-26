Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Германия. Кубок
Пройссен - Бавария
Пройссен - Бавария: обзор матча 26 сентября 2023
Пройссен
26.09.2023, вторник, 21:45
Германия. Кубок, 1/32 финала
0 : 4
Завершен
Бавария
9'
Э. Чупо-Мотинг
40'
К. Лаймер
45+5'
Ф. Кретциг
86'
М. Тель
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Пройссен - Бавария
Замена
Y. Bouchama
️️️️
D. Kyerewaa
87'
86'
ГОЛ! 0:4!
М. Тель
Пас отдал
Б. Сарр
82'
Замена
Л. Сане
️️️️
Э. Чупо-Мотинг
Замена
G. Wegkamp
️️️️
M. Lorenz
75'
63'
Замена
Б. Сарр
️️️️
К. Лаймер
63'
Замена
Р. Геррейру
️️️️
А. Дэвис
Замена
R. Preißinger
️️️️
S. Mrowca
58'
Замена
S. Scherder
️️️️
A. Hahn
46'
Замена
J. Grodowski
️️️️
M. Batmaz
46'
45'
+5
ГОЛ! 0:3!
Ф. Кретциг
Пас отдал
Й. Киммих
Желтая карточка
D. Kyerewaa
45'
+3
40'
ГОЛ! 0:2!
К. Лаймер
Пас отдал
Л. Горецка
11'
Замена
Ф. Кретциг
️️️️
С. Гнабри
9'
ГОЛ! 0:1!
Э. Чупо-Мотинг
Пас отдал
М. Тель
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Пройссен
1
Йоханнес Шенк
ВР
24
Niko Koulis
ЦЗ
6
Thomas Kok
ЦЗ
32
Лука Баццоли
ЦЗ
37
Benjamin Böckle
ЦЗ
11
Daniel Kyerewaa
ЦП
23
M. Batmaz
ЦФ
42
Alexander Hahn
ЦФ
18
M. Lorenz
ЦФ
10
S. Mrowca
ЦФ
21
Jano ter Horst
ЦФ
Главный тренер
Саша Хильдман
Бавария
1
Даниэль Перец
ВР
19
Альфонсо Дэвис
ЛЗ
3
Нуссаир Мазрауи
ПЗ
21
Кингсли Коман
ЛВ
6
Йозуа Киммих
ОП
27
Конрад Лаймер
ЦП
27
Леон Горецка
ЦП
10
Джамал Мусиала
АП
7
Серж Гнабри
ПВ
11
Матис Тель
ЦФ
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Пройссен
31
Roman Schabbing
ВР
15
Simon Scherder
ЦЗ
5
Yassine Bouchama
ЦП
14
Thorben Deters
ЦП
21
Rico Preißinger
ЦП
25
Gerrit Wegkamp
ЦФ
6
Darius Ghindovean
ЦФ
11
Joel Grodowski
ЦФ
14
Andrew Wooten
ЦФ
Бавария
23
Макс Шмитт
ВР
22
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
13
Франс Кретциг
ЛЗ
70
Буна Сарр
ПЗ
8
Таичи Фукуи
ЦП
10
Лерой Сане
ПВ
9
Гарри Кейн
ЦФ
4-1-5
1
Шенк
24
32
Баццоли
37
6
11
42
21
10
18
23
2-1-2-3-2
1
Перец
3
Мазрауи
19
Дэвис
6
Киммих
27
Лаймер
27
Горецка
7
Гнабри
10
Мусиала
21
Коман
13
Чупо-Мотинг
11
Тель
42
15
15
42
11
5
5
11
10
21
21
10
18
25
25
18
23
11
11
23
19
Дэвис
22
Геррейру
22
Геррейру
19
Дэвис
7
Гнабри
13
Кретциг
13
Кретциг
7
Гнабри
27
Лаймер
70
Сарр
70
Сарр
27
Лаймер
13
Чупо-Мотинг
10
Сане
10
Сане
13
Чупо-Мотинг
Остались в запасе
Пройссен
Бавария
31
Roman Schabbing
ВР
14
Thorben Deters
ЦП
6
Darius Ghindovean
ЦФ
14
Andrew Wooten
ЦФ
Главный тренер
Саша Хильдман
23
Макс Шмитт
ВР
8
Таичи Фукуи
ЦП
9
Гарри Кейн
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Остались в запасе
31
Roman Schabbing
ВР
14
Thorben Deters
ЦП
6
Darius Ghindovean
ЦФ
14
Andrew Wooten
ЦФ
Остались в запасе
23
Макс Шмитт
ВР
8
Таичи Фукуи
ЦП
9
Гарри Кейн
ЦФ
Главный тренер
Саша Хильдман
Главный тренер
Томас Тухель
Статистика матча Пройссен - Бавария
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Пройссен
Германия. Третья Лига, 15 тур
Пройссен
- : -
28.11.2026
Ферль
Германия. Третья Лига, 14 тур
Хоффенхайм II
4 : 0
21.11.2026
Пройссен
Германия. Третья Лига, 13 тур
Пройссен
1 : 2
07.11.2026
Дуйсбург
Германия. Третья Лига, 12 тур
Алемания
2 : 1
01.11.2026
Пройссен
Германия. Третья Лига, 11 тур
Пройссен
1 : 0
25.10.2026
Фортуна
Германия. Третья Лига, 10 тур
Сонненхоф Гросаспах
3 : 2
17.10.2026
Пройссен
Бавария
Германия. Бундеслига, 11 тур
Гамбург
- : -
28.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
2 : 1
25.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
1 : 1
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Новости команд
Все
Пройссен
Бавария
«Бавария» рискует потерять самого дорогого футболиста из-за ситуации с Мусиалой
09:50
«ПСЖ» рассматривает 8 кандидатов для зимнего усиления атаки
Вчера, 23:57
3
Роналдо высказался о «Золотом мяче» Кейна
Вчера, 21:34
2
Трижды терявший сознание Мусиала получил серьезную травму
Вчера, 18:33
2
Экс-супруга Нойера: «Измена беременной женщине – это совершенно иной уровень подлости»
Вчера, 14:30
18
Яркий протест ультрас «Баварии» в Кубке Германии: забросали все поле теннисными мячами
2023.09.27 09:20
Кубок Германии. «Бавария» разгромила «Пройссен» (4:0) из третьей лиги
2023.09.26 23:45
1
«Пройссен» – «Бавария»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 сентября 2023
2023.09.26 20:46
«Бавария» рискует потерять самого дорогого футболиста из-за ситуации с Мусиалой
09:50
«ПСЖ» рассматривает 8 кандидатов для зимнего усиления атаки
Вчера, 23:57
3
Роналдо высказался о «Золотом мяче» Кейна
Вчера, 21:34
2
Трижды терявший сознание Мусиала получил серьезную травму
Вчера, 18:33
2
Экс-супруга Нойера: «Измена беременной женщине – это совершенно иной уровень подлости»
Вчера, 14:30
18
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+