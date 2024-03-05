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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Бавария - Лацио
Бавария - Лацио: обзор матча 05 марта 2024
Бавария
05.03.2024, вторник, 23:00
Лига чемпионов, 1/8 финала
3 : 0
Первый матч – 0 : 1
Завершен
Лацио
39'
Г. Кейн
45+2'
Т. Мюллер
66'
Г. Кейн
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бавария - Лацио
90'
+2
Желтая карточка
Л. Пеллегрини
Замена
С. Гнабри
️️️️
Д. Мусиала
90'
89'
Желтая карточка
Д. Катальди
Замена
К. Лаймер
️️️️
Л. Сане
89'
80'
Желтая карточка
А. Романьоли
80'
Замена
Д. Камада
️️️️
Л. Альберто
Замена
М. Тель
️️️️
Т. Мюллер
78'
Замена
А. Дэвис
️️️️
Р. Геррейру
78'
76'
Замена
Педро
️️️️
Ф. Андерсон
ГОЛ! 3:0!
Г. Кейн
66'
61'
Замена
Д. Катальди
️️️️
М. Весино
61'
Замена
Г. Исаксен
️️️️
М. Дзакканьи
61'
Замена
В. Кастелланос
️️️️
Ч. Иммобиле
ГОЛ! 2:0!
Т. Мюллер
Пас отдал
М. де Лигт
45'
+2
ГОЛ! 1:0!
Г. Кейн
Пас отдал
Р. Геррейру
39'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бавария
1
Мануэль Нойер
ВР
22
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
4
Матейс де Лигт
ЦЗ
15
Эрик Дайер
ЦЗ
6
Йозуа Киммих
ОП
45
Александар Павлович
ОП
27
Леон Горецка
ЦП
10
Джамал Мусиала
АП
10
Лерой Сане
ПВ
13
Томас Мюллер
ЦФ
9
Гарри Кейн
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Лацио
49
Иван Проведель
ВР
34
Марио Хила
ЦЗ
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
77
Адам Марушич
ПЗ
3
Лука Пеллегрини
ЛП
7
Фелипе Андерсон
ЛВ
10
Маттиа Дзакканьи
ЛВ
6
Маттео Гендузи
ЦП
15
Матиас Весино
ЦП
18
Луис Альберто
АП
9
Чиро Иммобиле
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Бавария
26
Свен Ульрайх
ВР
1
Даниэль Перец
ВР
19
Альфонсо Дэвис
ЛЗ
3
Ким Мин-Джэ
ЦЗ
27
Конрад Лаймер
ЦП
15
Брайан Сарагоса
АП
7
Серж Гнабри
ПВ
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
11
Матис Тель
ЦФ
Лацио
55
Луиджи Сепе
ВР
98
Федерико Магро
ВР
13
Фабио Руджери
ЦЗ
16
Николо Казале
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
29
Мануэль Лаццари
ПЗ
32
Данило Катальди
ЦП
56
Лука Наполитано
ЦП
18
Даичи Камада
АП
11
Густав Исаксен
ПП
9
Педро
ПВ
11
Валентин Кастелланос
ЦФ
3-2-1-2-2
1
Нойер
22
Геррейру
15
Дайер
4
де Лигт
6
Киммих
45
Павлович
27
Горецка
10
Мусиала
10
Сане
9
Кейн
13
Мюллер
3-3-3-1
49
Проведель
77
Марушич
26
Романьоли
34
Хила
6
Гендузи
15
Весино
3
Пеллегрини
7
Андерсон
18
Альберто
10
Дзакканьи
9
Иммобиле
22
Геррейру
19
Дэвис
19
Дэвис
22
Геррейру
10
Сане
27
Лаймер
27
Лаймер
10
Сане
10
Мусиала
7
Гнабри
7
Гнабри
10
Мусиала
13
Мюллер
11
Тель
11
Тель
13
Мюллер
15
Весино
32
Катальди
32
Катальди
15
Весино
18
Альберто
18
Камада
18
Камада
18
Альберто
10
Дзакканьи
11
Исаксен
11
Исаксен
10
Дзакканьи
7
Андерсон
9
Педро
9
Педро
7
Андерсон
9
Иммобиле
11
Кастелланос
11
Кастелланос
9
Иммобиле
Остались в запасе
Бавария
Лацио
26
Свен Ульрайх
ВР
1
Даниэль Перец
ВР
3
Ким Мин-Джэ
ЦЗ
15
Брайан Сарагоса
АП
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
55
Луиджи Сепе
ВР
98
Федерико Магро
ВР
13
Фабио Руджери
ЦЗ
16
Николо Казале
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
29
Мануэль Лаццари
ПЗ
56
Лука Наполитано
ЦП
Главный тренер
Маурицио Сарри
Остались в запасе
26
Свен Ульрайх
ВР
1
Даниэль Перец
ВР
3
Ким Мин-Джэ
ЦЗ
15
Брайан Сарагоса
АП
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
Остались в запасе
55
Луиджи Сепе
ВР
98
Федерико Магро
ВР
13
Фабио Руджери
ЦЗ
16
Николо Казале
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
29
Мануэль Лаццари
ПЗ
56
Лука Наполитано
ЦП
Главный тренер
Томас Тухель
Главный тренер
Маурицио Сарри
Статистика матча Бавария - Лацио
3
Всего ударов по воротам
24
5
Удары в створ
7
0
Владение мячом %
60
40
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Угловые удары
6
3
Нарушения
14
9
Количество передач
653
424
Сейвы
0
4
Точность передач %
92
83
Удары мимо ворот
8
2
Блокированные удары
9
3
Удары из пределов штрафной
17
3
Удары из-за пределов штрафной
7
2
xG (ожидаемые голы)
3.53
0.42
Матчи команд
Бавария
Германия. Бундеслига, 11 тур
Гамбург
0 : 0
28.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 11 тур
Гамбург
0 : 0
28.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
2 : 1
25.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
1 : 1
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Лацио
Италия. Серия А, 13 тур
Торино
0 : 0
28.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
3 : 0
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Информация о матче
Главный судья:
Славко Винчич
Стадион:
Альянц Арена
Где смотреть матч:
Матч ТВ
Новости команд
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