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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Лацио - Бавария
Лацио - Бавария: обзор матча 14 февраля 2024
Лацио
14.02.2024, среда, 23:00
Лига чемпионов, 1/8 финала
1 : 0
Ответный матч – 0 : 3
Завершен
Бавария
69'
Ч. Иммобиле (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лацио - Бавария
82'
Замена
М. Тель
️️️️
Л. Сане
82'
Замена
Э. Чупо-Мотинг
️️️️
Т. Мюллер
Замена
Патрик
️️️️
М. Хила
81'
Замена
Д. Камада
️️️️
Л. Альберто
81'
Замена
В. Кастелланос
️️️️
Ч. Иммобиле
74'
Замена
Педро
️️️️
Г. Исаксен
74'
73'
Замена
М. де Лигт
️️️️
Л. Горецка
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Ч. Иммобиле
69'
68'
Желтая карточка
Й. Киммих
67'
Красная карточка
Д. Упамекано
Замена
М. Лаццари
️️️️
Э. Хюсай
60'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лацио
49
Иван Проведель
ВР
34
Марио Хила
ЦЗ
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
77
Адам Марушич
ПЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
7
Фелипе Андерсон
ЛВ
6
Маттео Гендузи
ЦП
32
Данило Катальди
ЦП
18
Луис Альберто
АП
11
Густав Исаксен
ПП
9
Чиро Иммобиле
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Бавария
1
Мануэль Нойер
ВР
22
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
2
Дайот Упамекано
ЦЗ
3
Ким Мин-Джэ
ЦЗ
3
Нуссаир Мазрауи
ПЗ
6
Йозуа Киммих
ОП
27
Леон Горецка
ЦП
10
Джамал Мусиала
АП
10
Лерой Сане
ПВ
9
Гарри Кейн
ЦФ
13
Томас Мюллер
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Лацио
55
Луиджи Сепе
ВР
98
Федерико Магро
ВР
16
Николо Казале
ЦЗ
4
Патрик
ЦЗ
29
Мануэль Лаццари
ПЗ
18
Даичи Камада
АП
9
Педро
ПВ
11
Валентин Кастелланос
ЦФ
Бавария
26
Свен Ульрайх
ВР
23
Макс Шмитт
ВР
4
Матейс де Лигт
ЦЗ
15
Эрик Дайер
ЦЗ
23
Саша Боэ
ПЗ
45
Александар Павлович
ОП
15
Брайан Сарагоса
АП
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
11
Матис Тель
ЦФ
4-3-2-1
49
Проведель
77
Марушич
34
Хила
26
Романьоли
4
Хюсай
6
Гендузи
32
Катальди
11
Исаксен
7
Андерсон
18
Альберто
9
Иммобиле
4-1-1-2-2
1
Нойер
3
Мазрауи
2
Упамекано
3
Мин-Джэ
22
Геррейру
6
Киммих
27
Горецка
10
Сане
10
Мусиала
13
Мюллер
9
Кейн
34
Хила
4
Патрик
4
Патрик
34
Хила
4
Хюсай
29
Лаццари
29
Лаццари
4
Хюсай
18
Альберто
18
Камада
18
Камада
18
Альберто
11
Исаксен
9
Педро
9
Педро
11
Исаксен
9
Иммобиле
11
Кастелланос
11
Кастелланос
9
Иммобиле
27
Горецка
4
де Лигт
4
де Лигт
27
Горецка
13
Мюллер
13
Чупо-Мотинг
13
Чупо-Мотинг
13
Мюллер
10
Сане
11
Тель
11
Тель
10
Сане
Остались в запасе
Лацио
Бавария
55
Луиджи Сепе
ВР
98
Федерико Магро
ВР
16
Николо Казале
ЦЗ
Главный тренер
Маурицио Сарри
26
Свен Ульрайх
ВР
23
Макс Шмитт
ВР
15
Эрик Дайер
ЦЗ
23
Саша Боэ
ПЗ
45
Александар Павлович
ОП
15
Брайан Сарагоса
АП
Главный тренер
Томас Тухель
Остались в запасе
55
Луиджи Сепе
ВР
98
Федерико Магро
ВР
16
Николо Казале
ЦЗ
Остались в запасе
26
Свен Ульрайх
ВР
23
Макс Шмитт
ВР
15
Эрик Дайер
ЦЗ
23
Саша Боэ
ПЗ
45
Александар Павлович
ОП
15
Брайан Сарагоса
АП
Главный тренер
Маурицио Сарри
Главный тренер
Томас Тухель
Статистика матча Лацио - Бавария
1
1
Всего ударов по воротам
11
17
Удары в створ
4
0
Владение мячом %
39
61
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
3
5
Нарушения
7
8
Офсайды
0
2
Количество передач
452
691
Сейвы
0
3
Точность передач %
85
91
Удары мимо ворот
2
10
Блокированные удары
5
7
Удары из пределов штрафной
7
9
Удары из-за пределов штрафной
4
8
xG (ожидаемые голы)
1.84
1.1
Матчи команд
Лацио
Италия. Серия А, 13 тур
Торино
- : -
28.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
3 : 0
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Бавария
Германия. Бундеслига, 11 тур
Гамбург
- : -
28.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
2 : 1
25.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
1 : 1
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Информация о матче
Главный судья:
Франсуа Летексье
Стадион:
Олимпико
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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