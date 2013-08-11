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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
Дьер - Бавария
Дьер - Бавария: обзор матча 11 августа 2013
Дьер
11.08.2013, воскресенье, 18:00
Товарищеские матчи
1 : 4
Завершен
Бавария
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Дьер - Бавария
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
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Информация о матче
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