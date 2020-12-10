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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Байер - Славия
Байер - Славия: обзор матча 10 декабря 2020
Байер
10.12.2020, четверг, 20:55
Лига Европы, группа C, 6 тур
4 : 0
Завершен
Славия
8'
Л. Бэйли
32'
Л. Бэйли
59'
М. Диаби
90+1'
К. Беллараби
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Байер - Славия
ГОЛ! 4:0!
К. Беллараби
Пас отдал
М. Диаби
90'
+1
82'
Замена
Т. Риго
️️️️
О. Лингр
82'
Замена
О. Карафиат
️️️️
И. Траоре
Замена
Л. Бендер
️️️️
Ю. Баумгартлингер
62'
ГОЛ! 3:0!
М. Диаби
Пас отдал
Д. Синкгравен
59'
53'
Замена
С. Тецл
️️️️
П. Муса
Замена
М. Диаби
️️️️
Л. Бэйли
46'
Желтая карточка
П. Шик
39'
ГОЛ! 2:0!
Л. Бэйли
Пас отдал
П. Шик
32'
19'
Замена
Н. Станчу
️️️️
П. Шевчик
ГОЛ! 1:0!
Л. Бэйли
Пас отдал
К. Беллараби
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Байер
36
Никлас Ломб
ВР
24
Дэйли Синкгравен
ЛЗ
18
Венделл
ЛЗ
4
Тин Едвай
ЦЗ
12
Эдмон Тапсоба
ЦЗ
15
Александар Драгович
ЦЗ
14
Юлиан Баумгартлингер
ОП
10
Надим Амири
ЦП
38
Карим Беллараби
ПВ
17
Леон Бэйли
ЦФ
14
Патрик Шик
ЦФ
Главный тренер
Петер Бош
Славия
1
Ондрей Колар
ВР
26
Ян Боржил
ЛЗ
4
Давид Зима
ЦЗ
19
Оскар Дорли
ЛП
99
Петер Олаинка
ЛВ
23
Петр Шевчик
ЦП
12
Ибрахим Траоре
ЦП
32
Ондржей Лингр
ЦП
8
Лукаш Масопуст
ПП
19
Абдалла Сима
ПВ
9
Петар Муса
ЦФ
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
Байер
22
Леннарт Грил
ВР
4
Джонатан Та
ЦЗ
8
Ларс Бендер
ПЗ
19
Мусса Диаби
ЛВ
18
Чем Тюркмен
ЦП
8
Самед Онур
АП
9
Эмрехан Гедикли
ЦФ
Славия
20
Матиас Вагнер
ВР
31
Пржемисл Коварж
ВР
15
Ондрей Кудела
ЦЗ
44
Ондржей Карафиат
ЦЗ
17
Лукаш Провод
ЛВ
19
Томас Риго
ЦП
8
Якуб Кристан
ЦП
10
Николае Станчу
ЦП
31
Матей Юрасек
ЦФ
7
Ян Кухта
ЦФ
11
Станислав Тецл
ЦФ
3-3-1-1-2
36
Ломб
4
Едвай
12
Тапсоба
15
Драгович
18
Венделл
14
Баумгартлингер
24
Синкгравен
10
Амири
38
Беллараби
14
Шик
17
Бэйли
2-5-2-1
1
Колар
4
Зима
26
Боржил
8
Масопуст
23
Шевчик
12
Траоре
32
Лингр
19
Дорли
19
Сима
99
Олаинка
9
Муса
17
Бэйли
19
Диаби
19
Диаби
17
Бэйли
14
Баумгартлингер
8
Бендер
8
Бендер
14
Баумгартлингер
32
Лингр
19
Риго
19
Риго
32
Лингр
12
Траоре
44
Карафиат
44
Карафиат
12
Траоре
23
Шевчик
10
Станчу
10
Станчу
23
Шевчик
9
Муса
11
Тецл
11
Тецл
9
Муса
Остались в запасе
Байер
Славия
8
Самед Онур
АП
9
Эмрехан Гедикли
ЦФ
18
Чем Тюркмен
ЦП
22
Леннарт Грил
ВР
4
Джонатан Та
ЦЗ
Главный тренер
Петер Бош
20
Матиас Вагнер
ВР
8
Якуб Кристан
ЦП
31
Матей Юрасек
ЦФ
17
Лукаш Провод
ЛВ
31
Пржемисл Коварж
ВР
15
Ондрей Кудела
ЦЗ
7
Ян Кухта
ЦФ
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
Остались в запасе
8
Самед Онур
АП
9
Эмрехан Гедикли
ЦФ
18
Чем Тюркмен
ЦП
22
Леннарт Грил
ВР
4
Джонатан Та
ЦЗ
Остались в запасе
20
Матиас Вагнер
ВР
8
Якуб Кристан
ЦП
31
Матей Юрасек
ЦФ
17
Лукаш Провод
ЛВ
31
Пржемисл Коварж
ВР
15
Ондрей Кудела
ЦЗ
7
Ян Кухта
ЦФ
Главный тренер
Петер Бош
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
Статистика матча Байер - Славия
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Байер
Лига Европы, 5 тур
Динамо Загреб
- : -
26.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
4 : 0
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Славия
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
- : -
25.11.2026
Вильярреал
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Сигма
0 : 2
21.11.2026
Славия
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Славия
4 : 1
08.11.2026
Артис
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Яблонец
0 : 5
31.10.2026
Славия
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Славия
1 : 1
24.10.2026
Млада Болеслав
Информация о матче
Стадион:
Бай-Арена
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